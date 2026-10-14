Назначение и получение выплат на погребение: новые правила

Приказом министра труда и социальной защиты от 6 октября 2026 года внесены изменения в Правила назначения и осуществления единовременной выплаты на погребение из средств республиканского бюджета, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила дополнены новым понятием:

Цифровая карта семьи – аналитическое решение, реализованное на платформе социально-трудовой сферы, обеспечивающее формирование списков и распределение лиц (семьи), членов семьи, домохозяйства по уровню их социального благополучия на основе данных, получаемых из платформы "цифрового правительства" и цифровых систем государственных органов.

Для назначения единовременной выплаты на погребение умершего получателя государственной базовой пенсионной выплаты, пенсионных выплат по возрасту, государственных социальных пособий по инвалидности, по случаю потери кормильца, государственных специальных пособий лицам, осуществившим погребение, при наличии индивидуального идентификационного номера заявителя представляется заявление через:

Государственную корпорацию;

через портал электронного правительства;

через проактивную услугу (абонентское устройство сотовой связи).

Назначение через госкорпорацию

Единовременная выплата на погребение предоставляется по принципу нуждаемости в соответствии с пунктом 3 статьи 6 Социального кодекса и при наличии согласия на сбор, обработку, проверку, актуализацию и передачу персональных данных, включая сведения, составляющие банковскую и иную охраняемую законом тайну, в сроки и порядке, определяемые уполномоченным государственным органом по согласованию с Национальным банком.

Также предоставления сведения о сумме долга по кредитам, периодическом (ежемесячном) платеже по кредитам, просроченной или остаточной сумме задолженности по кредитам из кредитного бюро с государственным участием.

Указывается, что непредставление согласия лицом (семьей), членами семьи, домохозяйством является основанием для отказа в предоставлении мер социальной защиты.

При обращении заявителя за назначением единовременной выплаты на погребение через Государственную корпорацию физическим лицом, осуществившим погребение, при наличии индивидуального идентификационного номера заявление подписывается или заверяется ЭЦП заявителя, а также посредством абонентского устройства сотовой связи услугополучателя.

Специалист, принимающий документы, формирует запросы в цифровые системы (ЦС) через шлюз "цифрового правительства":

в ЦС Государственная база данных "Физические лица" – по документам, удостоверяющим личность заявителя;

в ЦС "ЗАГС" – по свидетельству о смерти получателя;

запрос в Цифровую карту семьи для определения уровня социального благополучия.

Электронные документы формируются, проверяются и используются посредством сервиса цифровых документов.

При отсутствии сведений из ЦС физическим лицом, осуществившим погребение, к заявлению прилагаются:

документ, удостоверяющий личность лица, осуществившего погребение;

сведения о смерти получателя или документ, подтверждающий факт смерти, выданный уполномоченным органом других государств и заверенный апостилем.

При представлении документов, составленных на иностранном языке, нотариус свидетельствует верность перевода документа на казахский или русский язык.

Вводится в действие с 24 октября 2026 года в новой редакции:

Специалист, принявший заявление, проверяет полноту пакета документов, принимаемых у заявителя для назначения единовременной выплаты на погребение, а также сведений, полученных из ЦС, обеспечивают качество воспроизведения электронных копий документов и их соответствия оригиналам, представленных заявителем, удостоверяет посредством своего ЭЦП, после чего оригиналы документов возвращает заявителю.

По результатам указанной проверки в случае обнаружения ошибок или неточностей в заявлении или документах, представленных заявителем, несоответствия требованиям по форме и содержанию, представления заявителем неполного пакета документов специалист Государственной корпорации принимает заявление посредством цифрового листа ожидания с вручением заявителю уведомления о приостановлении процесса оказания государственной услуги.

Представленные заявителем документы (в том числе оригиналы) подлежат возврату заявителю без их принятия на хранение Государственной корпорацией.

Повторное представление документов осуществляется заявителем после устранения выявленных недостатков в пределах срока приостановления.

При этом для устранения выявленных недостатков заявителю устанавливается срок не более трех рабочих дней, который не включается в общий срок оказания соответствующей государственной услуги.

В случае устранения недостатков днем приема заявления или документов на получение государственной услуги считается день первоначального обращения заявителя.

Течение срока оказания государственной услуги возобновляется с момента устранения выявленных недостатков.

В случае неустранения выявленных недостатков в установленный срок заявителю безотлагательно выдается расписка об отказе в приеме заявления и документов.

Назначение через портал

При обращении заявителя за назначением единовременной выплаты на погребение посредством портала запрос в ЦС государственных органов или организаций для подтверждения представленных сведений и получения необходимых сведений, предусмотренных в заявлении для назначения единовременной выплаты, сведения получаются из соответствующих ЦС государственных органов или организаций самим заявителем через шлюз "цифрового правительства".

При представлении ЦС государственных органов или организаций электронных сведений, подтверждающих запрашиваемые сведения, заявитель, осуществивший запрос посредством портала, удостоверяет электронное заявление своим ЭЦП и направляет его в АЦС "Е-макет".

Поступившее посредством портала электронное заявление, представленное для назначения единовременной выплаты, проходит проверку по следующим параметрам:

полнота представленных сведений;

отсутствие факта назначения единовременной выплаты на погребение по указанному умершему;

отсутствие факта подачи заявления на назначение единовременной выплаты по указанному умершему;

статус получателя пенсионных выплат по возрасту, государственной базовой пенсионной выплаты, государственных социальных пособий, государственного специального пособия, на дату его смерти;

обращение за единовременной выплатой на погребение последовало не позднее трех лет с даты смерти получателя пенсии или пособий;

соответствие услугополучателя принципу нуждаемости по результатам оценки уровня социального благополучия семьи (лица, домохозяйства).

При положительном результате проверки по указанным параметрам заявление перемещается в журнал входящих сообщений, предназначенных для обработки в АЦС "Е-макет".

Вводится в действие с 24 октября 2026 года:

По результатам указанной проверки в случае обнаружения ошибок или неточностей в заявлении или документах, представленных заявителем, несоответствия требованиям по форме и содержанию, представления неполного пакета документов заявление принимается посредством цифрового листа ожидания и направляется уведомление о приостановлении процесса оказания государственной услуги.

Повторное представление документов осуществляется заявителем после устранения выявленных недостатков в пределах срока приостановления.

При этом для устранения выявленных недостатков заявителю устанавливается срок не более одного рабочего дня, который не включается в общий срок оказания соответствующей государственной услуги.

В случае устранения недостатков днем приема заявления или документов на получение государственной услуги считается день первоначального обращения заявителя.

Течение срока оказания государственной услуги возобновляется с момента устранения выявленных недостатков.

Заявителю, обратившемуся за назначением единовременной выплаты на погребение посредством портала, в личный кабинет заявителя направляется уведомление о принятии электронного заявления.

Заявления, поступившие посредством портала, после проведения проверки, предусмотренной настоящим пунктом, регистрируются в электронном журнале регистрации заявлений граждан на назначение по форме, за исключением заявлений, принятых посредством цифрового листа ожидания в соответствии с настоящим пунктом.

Назначение через проактивную услугу

При оказании проактивной услуги по назначению единовременной выплаты на погребение предоставление заявления не требуется.

Посредством АЦС "Е-макет" для определения услугополучателя инициируется запрос в ЦС ЗАГС на получение сведений о лице, обратившемся за регистрацией актовой записи о смерти либо в ЦС "РПН" для получения сведений о лице, забравшем тело умершего.

При получении необходимых сведений из ЦС государственных органов, а также при регистрации телефонного номера абонентского устройства сотовой связи услугополучателя на портале инициируется получение согласия на сбор, обработку, проверку, актуализацию и передачу персональных данных, включая сведения, составляющие банковскую и иную охраняемую законом тайну, в сроки и порядке, определяемые уполномоченным государственным органом по согласованию с Нацбанком, а также сведения о сумме долга по кредитам, периодическом (ежемесячном) платеже по кредитам, просроченной или остаточной сумме задолженности по кредитам из кредитного бюро с государственным участием.

В случае отнесения заявителя к уровням социального благополучия к категории нуждающихся в получении выплаты посредством АЦС "Е-макет" отправляется sms-сообщение о возможности назначения единовременной выплаты на погребение.

Предусмотрено, что отделение Государственной корпорации на основании решения уполномоченного органа по назначению единовременной выплаты на погребение о назначении единовременной выплаты на погребение в течение одного рабочего дня со дня их поступления формирует заявку бюджетных средств и направляет в Государственную корпорацию.

При назначении единовременной выплаты на погребение через абонентское устройство сотовой связи (проактивную услугу) или через портал, АЦС "Е-макет" автоматически:

формирует ЭМД и электронный проект решения о назначении единовременной выплаты на погребение, утверждает электронный проект решения посредством ЭЦП уполномоченного лица услугодателя;

в случае отсутствия или некорректности сведений в ЭМД, необходимых для принятия решения о назначении (отказе в назначении) единовременной выплаты на погребение, а также отнесения заявителя к уровням социального благополучия "А" (высокий) или "В" (состоятельный) формируется решение об отказе в назначении единовременной выплаты на погребение.

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Приказ вводится в действие с 1 января 2027 года, за исключением ряда абзацев.