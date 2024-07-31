Жертвы торговли получат бесплатную юрпомощь от государства
Так, уточняется, что бесплатная юридическая помощь оказывается жертвам сексуального насилия, акта терроризма либо подвергшимся пыткам по вопросам обеспечения и защиты их прав и законных интересов, связанных с данным статусом или ситуацией. Для этого требуется копия процессуального акта, подтверждающего факт причинения физического, имущественного или морального вреда.
Кроме того, в перечень добавлена новая категория:
- Жертвы торговли людьми по вопросам обеспечения и защиты их прав и законных интересов, связанных с данным статусом или ситуацией.
Им требуется предоставить копию листа оценки, идентифицирующей в качестве жертвы торговли людьми в соответствии с Критериями оценки наличия жестокого обращения, приведшего к социальной дезадаптации и социальной депривации или копию процессуального акта, подтверждающего факт причинения физического, имущественного или морального вреда.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 14 августа.