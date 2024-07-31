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Жертвы торговли получат бесплатную юрпомощь от государства

Трудовое рабство, эксплуатация труда, похищение людей, рабство, принудительный труд , фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2024 15:18 Фото: pexels
Министерство юстиции подготовило изменения в перечень документов, подтверждающих права лиц на получение гарантированной государством юридической помощи, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что бесплатная юридическая помощь оказывается жертвам сексуального насилия, акта терроризма либо подвергшимся пыткам по вопросам обеспечения и защиты их прав и законных интересов, связанных с данным статусом или ситуацией. Для этого требуется копия процессуального акта, подтверждающего факт причинения физического, имущественного или морального вреда.

Кроме того, в перечень добавлена новая категория:

  • Жертвы торговли людьми по вопросам обеспечения и защиты их прав и законных интересов, связанных с данным статусом или ситуацией.

Им требуется предоставить копию листа оценки, идентифицирующей в качестве жертвы торговли людьми в соответствии с Критериями оценки наличия жестокого обращения, приведшего к социальной дезадаптации и социальной депривации или копию процессуального акта, подтверждающего факт причинения физического, имущественного или морального вреда. 

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 14 августа.

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