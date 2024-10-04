Какие документы нужны жертвам торговли людьми для получения бесплатной юридической помощи

Министр юстиции приказом от 26 сентября 2024 года внес дополнения в перечень документов, подтверждающих права лиц на получение гарантированной государством юридической помощи, сообщает Zakon.kz.

В перечень добавлен новый пункт 2-1, в соответствии с которым жертвам торговли людьми по вопросам обеспечения и защиты их прав и законных интересов, связанных с данным статусом или ситуацией, потребуются следующие документы:

копия листа оценки, идентифицирующего в качестве жертвы торговли людьми в соответствии с Критериями оценки наличия жестокого обращения, приведшего к социальной дезадаптации и социальной депривации или копия процессуального акта, подтверждающего факт причинения физического, имущественного или морального вреда.

Напомним, ранее жертвы торговли людьми для получения юрпомощи от государства должны были представлять исключительно копию процессуального акта, подтверждающего факт причинения физического, имущественного или морального вреда, о чем говорилось в пункте 2 правил.

Приказ вводится в действие с 14 октября 2024 года.

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