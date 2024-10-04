Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Какие документы нужны жертвам торговли людьми для получения бесплатной юридической помощи

Домашнее насилие, бытовое насилие, жертва насилия, насилие над женщинами, физическое насилие, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2024 15:26 Фото: pexels
Министр юстиции приказом от 26 сентября 2024 года внес дополнения в перечень документов, подтверждающих права лиц на получение гарантированной государством юридической помощи, сообщает Zakon.kz.

В перечень добавлен новый пункт 2-1, в соответствии с которым жертвам торговли людьми по вопросам обеспечения и защиты их прав и законных интересов, связанных с данным статусом или ситуацией, потребуются следующие документы:

копия листа оценки, идентифицирующего в качестве жертвы торговли людьми в соответствии с Критериями оценки наличия жестокого обращения, приведшего к социальной дезадаптации и социальной депривации или копия процессуального акта, подтверждающего факт причинения физического, имущественного или морального вреда.

Напомним, ранее жертвы торговли людьми для получения юрпомощи от государства должны были представлять исключительно копию процессуального акта, подтверждающего факт причинения физического, имущественного или морального вреда, о чем говорилось в пункте 2 правил.

Приказ вводится в действие с 14 октября 2024 года.

Мы рассказывали, что в Казахстане разработали порядок оказания помощи жертвам торговли людьми.

Читайте также

Заседание, зал заседаний, пустой зал, госслужба, государственная служба, госслужащие
Персональный состав совета иностранных инвесторов утвердил Токаев
Тенге, ипотека, аренда жилья, покупка квартиры, дома, деньги, Казахстан
Кто из сотрудников КУИС имеет право на жилищные выплаты
Алтын-Эмель, государственный национальный природный парк Алтын-Эмель, поющий бархан, поющие барханы
Правила посещения заповедников и природных парков изменили в Казахстане
Элина Черногрицкая
Законодательство МЮ РК Казахстан 2024 год Торговля людьми
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Тенге, деньги, Казахстан
В Казахстане изменились правила осуществления безналичных платежей
Безопасность казахстанцев в Израиле: советы и экстренные контакты
Посольство в Израиле обратилось к казахстанцам
Самокаты, электросамокаты, электрические самокаты, аренда самокатов
В Казахстане внесены новые изменения в Правила дорожного движения
Инвалидность, инвалид, люди с ограниченными возможностями, человек с особыми потребностями, пандус
Какие налоговые льготы, пособия и выплаты положены людям с инвалидностью в РК
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: