Как повлияют поправки в закон о правовом положении иностранных граждан в РФ на казахстанцев

Госдума России внесла на рассмотрение проект федерального закона "О внесении изменений в статью 14 Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации". Как эти поправки появлияют на казахстанцев и граждан стран ЕАЭС, рассказали в ЕЭК, сообщает Zakon.kz.

В Евразийской экономической комиссии подчеркнули, что Договор о ЕАЭС обеспечивает гражданам стран-участниц беспрепятственный допуск к осуществлению трудовой деятельности в другом государстве-члене.

Так, в статье 97 Договора о ЕАЭС говорится:

"Работодатели или заказчики работ (услуг) вправе привлекать трудящихся к осуществлению трудовой деятельности без учета ограничений по защите национального рынка труда, а государства-члены не устанавливают и не применяют ограничения, установленные их законодательством в целях защиты национального рынка труда, в отношении осуществляемой трудящимися государств-членов трудовой деятельности, рода занятий и территории пребывания, за исключением ограничений, установленных Договором и законодательством государств-членов в целях обеспечения национальной безопасности (в том числе в отраслях экономики, имеющих стратегическое значение) и общественного порядка."

Таким образом, отметили в ЕЭК, рассматриваемые Госдумой изменения никак не повлияют на граждан стран ЕАЭС.

При этом иностранные граждане из стран, не входящих в ЕАЭС, могут столкнуться с тем, что на территории России для них будут введены ограничения на:

осуществление медицинской и фармацевтической деятельности;

занятие должностей педагогов в школах и детских садах;

вождение общественного транспорта (городского, пригородного, междугородного);

вождение грузовых автомобилей с большой грузоподъемностью (кроме международных перевозок);

осуществление доставки посылок и корреспонденции.

В страны ЕАЭС входят: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.