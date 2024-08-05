Как повлияют поправки в закон о правовом положении иностранных граждан в РФ на казахстанцев
В Евразийской экономической комиссии подчеркнули, что Договор о ЕАЭС обеспечивает гражданам стран-участниц беспрепятственный допуск к осуществлению трудовой деятельности в другом государстве-члене.
Так, в статье 97 Договора о ЕАЭС говорится:
"Работодатели или заказчики работ (услуг) вправе привлекать трудящихся к осуществлению трудовой деятельности без учета ограничений по защите национального рынка труда, а государства-члены не устанавливают и не применяют ограничения, установленные их законодательством в целях защиты национального рынка труда, в отношении осуществляемой трудящимися государств-членов трудовой деятельности, рода занятий и территории пребывания, за исключением ограничений, установленных Договором и законодательством государств-членов в целях обеспечения национальной безопасности (в том числе в отраслях экономики, имеющих стратегическое значение) и общественного порядка."
Таким образом, отметили в ЕЭК, рассматриваемые Госдумой изменения никак не повлияют на граждан стран ЕАЭС.
При этом иностранные граждане из стран, не входящих в ЕАЭС, могут столкнуться с тем, что на территории России для них будут введены ограничения на:
- осуществление медицинской и фармацевтической деятельности;
- занятие должностей педагогов в школах и детских садах;
- вождение общественного транспорта (городского, пригородного, междугородного);
- вождение грузовых автомобилей с большой грузоподъемностью (кроме международных перевозок);
- осуществление доставки посылок и корреспонденции.
В страны ЕАЭС входят: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.