В Узбекистане приняли закон о нежелательных иностранцах

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал изменения и дополнения в закон "О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Узбекистан", сообщает Zakon.kz.

Теперь иностранцы или лица без гражданства, совершившие действия или публичные выступления, противоречащие суверенитету, территориальной целостности и безопасности страны, могут быть включены в список иностранных граждан и лиц без гражданства, пребывание которых в Узбекистане признано неприемлемым, пишет kun.uz.

Включение лиц в список осуществляется на основании представления Кенгаша Законодательной палаты, Кенгаша Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, а также специально уполномоченных государственных органов. Ведение списка осуществляется Министерством иностранных дел.

Закон предусматривает, что иностранным гражданам или лицам без гражданства, включенным в список, запрещается въезд на территорию республики, а также открытие банковских счетов, приобретение недвижимости, участие в приватизации государственного имущества.

Срок пребывания в списке составляет пять лет, и если в течение этого срока основания для включения в список не будут устранены, то срок продлевается еще на пять лет. После устранения оснований для пребывания в списке лицо может быть исключено из него досрочно на основании собственного обращения или ходатайства соответствующего государственного органа.

МИД должен уведомить лицо о включении в список в установленном порядке напрямую или через дипломатические каналы в течение трех рабочих дней.

Порядок включения иностранцев в список, а также его ведение определяется Кабинетом министров, который должен утвердить его в течение одного месяца.

Из документа следует, что лицо, не достигшее 18 лет, не депортируется, если один из его родителей либо опекун или попечитель имеет право на проживание на законных основаниях на территории страны.

Иностранец или лицо без гражданства после получения уведомления о включении в список должен покинуть территорию Узбекистана добровольно в течение 10 дней, иначе его депортируют.

Если же он подозревается в совершении преступления, то депортация произойдет после исполнения или отбытия наказания, назначенного судом, или его оправдания.

Расходы на депортацию нежелательных лиц, прибывших по служебным, личным, торговым или общественным делам, на учебу, повышение квалификации, работу или в качестве туристов, несут физические и юридические лица, пригласившие и принявшие их.

Расходы на депортацию остальных – органы внутренних дел.