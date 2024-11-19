Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Узбекистане приняли закон о нежелательных иностранцах

В Узбекистане приняли закон о нежелательных иностранцах, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2024 15:38 Фото: пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал изменения и дополнения в закон "О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Узбекистан", сообщает Zakon.kz.

Теперь иностранцы или лица без гражданства, совершившие действия или публичные выступления, противоречащие суверенитету, территориальной целостности и безопасности страны, могут быть включены в список иностранных граждан и лиц без гражданства, пребывание которых в Узбекистане признано неприемлемым, пишет kun.uz.

Включение лиц в список осуществляется на основании представления Кенгаша Законодательной палаты, Кенгаша Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, а также специально уполномоченных государственных органов. Ведение списка осуществляется Министерством иностранных дел.

Закон предусматривает, что иностранным гражданам или лицам без гражданства, включенным в список, запрещается въезд на территорию республики, а также открытие банковских счетов, приобретение недвижимости, участие в приватизации государственного имущества.

Срок пребывания в списке составляет пять лет, и если в течение этого срока основания для включения в список не будут устранены, то срок продлевается еще на пять лет. После устранения оснований для пребывания в списке лицо может быть исключено из него досрочно на основании собственного обращения или ходатайства соответствующего государственного органа.

МИД должен уведомить лицо о включении в список в установленном порядке напрямую или через дипломатические каналы в течение трех рабочих дней.

Порядок включения иностранцев в список, а также его ведение определяется Кабинетом министров, который должен утвердить его в течение одного месяца.

Из документа следует, что лицо, не достигшее 18 лет, не депортируется, если один из его родителей либо опекун или попечитель имеет право на проживание на законных основаниях на территории страны.

Иностранец или лицо без гражданства после получения уведомления о включении в список должен покинуть территорию Узбекистана добровольно в течение 10 дней, иначе его депортируют.

Если же он подозревается в совершении преступления, то депортация произойдет после исполнения или отбытия наказания, назначенного судом, или его оправдания.

Расходы на депортацию нежелательных лиц, прибывших по служебным, личным, торговым или общественным делам, на учебу, повышение квалификации, работу или в качестве туристов, несут физические и юридические лица, пригласившие и принявшие их.

Расходы на депортацию остальных – органы внутренних дел.

Читайте также

Американцам, недовольным исходом выборов, предлагают дома на Сардинии за 1 доллар
Американцам, недовольным исходом выборов, предлагают дома на Сардинии за 1 доллар
В отставку ушло правительство Узбекистана
В отставку ушло правительство Узбекистана
Митинг в Тбилиси разогнали силой
Полиция силой разогнала митинг в Тбилиси
Лариса Черненко
Законодательство Узбекистан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Семья
В семье певицы Валерии готовятся к рождению малыша
Часы, часовой пояс, время, смена часового пояса, часовой пояс Казахстана, часовой пояс в Казахстане
Изменение часового пояса в Казахстане: в правительстве сделали заявление
Минфин, кабмин, декларация
8 млн казахстанцев освободили от обязательного представления деклараций
любовь, отношения
Психологи вычислили идеальную разницу в возрасте между возлюбленными
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: