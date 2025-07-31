Перечень товаров с минимальным уровнем цен предлагают расширить

Министерство торговли и интеграции разработало проект изменений в Перечень отдельных видов товаров, в отношении которых применяется минимальный уровень цен, сообщает Zakon.kz.

Согласно проекту, в перечень добавятся следующие товары:

сыры

творог,

картофель,

капуста,

морковь,

грибы,

бананы,

апельсины,

мандарины,

яблоки,

хурма,

черника,

семена подсолнечника,

маргарин,

колбасы,

макаронные изделия,

удобрения минеральные или химические,

растворители и разбавители,

антифризы,

шлаковата,

минеральная силикатная вата,

кирпичи огнеупорные.

Документ разработан во исполнение Протокола МВК по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях, пояснили в Министерстве торговли.

Также сообщается, что целесообразность применения минимального уровня цен на данные товары согласована МСХ, КГД МФ РК и НПП РК "Атамекен" в связи с их ввозом с территории государств – членов ЕАЭС по заниженной стоимости в отличие от внутренних рыночных цен.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 14 августа.

Мы сообщали, что получатели АСП в Акмолинской области будут покупать продукты по продовольственным ваучерам.