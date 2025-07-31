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Право

Перечень товаров с минимальным уровнем цен предлагают расширить

Фрукты, овощи, овощной, магазин, супермаркет, продукты питания, магазин у дома, маленькие магазины, маленький магазин, продуктовый магазин, минимаркет, продуктовый, социально значимые продукты, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2025 16:24 Фото: freepik
Министерство торговли и интеграции разработало проект изменений в Перечень отдельных видов товаров, в отношении которых применяется минимальный уровень цен, сообщает Zakon.kz.

Согласно проекту, в перечень добавятся следующие товары:

  • сыры
  • творог,
  • картофель,
  • капуста,
  • морковь,
  • грибы,
  • бананы,
  • апельсины,
  • мандарины,
  • яблоки,
  • хурма,
  • черника,
  • семена подсолнечника,
  • маргарин,
  • колбасы,
  • макаронные изделия,
  • удобрения минеральные или химические,
  • растворители и разбавители,
  • антифризы,
  • шлаковата,
  • минеральная силикатная вата,
  • кирпичи огнеупорные.

Документ разработан во исполнение Протокола МВК по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях, пояснили в Министерстве торговли.

Также сообщается, что целесообразность применения минимального уровня цен на данные товары согласована МСХ, КГД МФ РК и НПП РК "Атамекен" в связи с их ввозом с территории государств – членов ЕАЭС по заниженной стоимости в отличие от внутренних рыночных цен.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 14 августа.

Мы сообщали, что получатели АСП в Акмолинской области будут покупать продукты по продовольственным ваучерам.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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