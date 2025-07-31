Перечень товаров с минимальным уровнем цен предлагают расширить
Фото: freepik
Министерство торговли и интеграции разработало проект изменений в Перечень отдельных видов товаров, в отношении которых применяется минимальный уровень цен, сообщает Zakon.kz.
Согласно проекту, в перечень добавятся следующие товары:
- сыры
- творог,
- картофель,
- капуста,
- морковь,
- грибы,
- бананы,
- апельсины,
- мандарины,
- яблоки,
- хурма,
- черника,
- семена подсолнечника,
- маргарин,
- колбасы,
- макаронные изделия,
- удобрения минеральные или химические,
- растворители и разбавители,
- антифризы,
- шлаковата,
- минеральная силикатная вата,
- кирпичи огнеупорные.
Документ разработан во исполнение Протокола МВК по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях, пояснили в Министерстве торговли.
Также сообщается, что целесообразность применения минимального уровня цен на данные товары согласована МСХ, КГД МФ РК и НПП РК "Атамекен" в связи с их ввозом с территории государств – членов ЕАЭС по заниженной стоимости в отличие от внутренних рыночных цен.
Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 14 августа.
Мы сообщали, что получатели АСП в Акмолинской области будут покупать продукты по продовольственным ваучерам.
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