В Казахстане изменились правила возмещения части затрат промышленно-инновационных компаний

Приказом МТИ от 2 августа 2024 года внесены изменения в Правила возмещения части затрат субъектов промышленно-инновационной деятельности по продвижению отечественных товаров и услуг обрабатывающей промышленности, сообщает Zakon.kz.

В частности, в новой редакции изложены некоторые пункты.

Так, говорится, что возмещение части затрат предоставляется субъекту промышленно-инновационной деятельности, осуществляющему деятельность по продвижению отечественных товаров и услуг обрабатывающей промышленности на внешние рынки в рамках принятых международных обязательств (либо его дочерней компании, официальному представителю (дистрибьютору/трейдеру), реализующему произведенную продукцию) или оказывающему информационно-коммуникационные услуги в пределах средств, предусмотренных на эти цели республиканским бюджетом на текущий финансовый год.

Заявки рассматриваются в порядке очередности регистрации на веб-портале еxport.gov.kz и в пределах средств, предусмотренных на эти цели республиканским бюджетом на текущий финансовый год.

При этом мерами государственного стимулирования промышленности не пользуются заявители:

50% и более акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат государству, национальному управляющему холдингу, национальному холдингу, национальной компании (за исключением социально-предпринимательской корпорации;

производителей товаров (продукции) военного и аэрокосмического назначения казахстанского происхождения;

товаров (продукции) двойного назначения (применения) казахстанского происхождения;

производителей препарата QazVac;

предпринимателей, учрежденных в рамках договора о государственно-частном партнерстве);

заявители, реализующие инвестиционный проект (инвестиционный приоритетный проект или специальный инвестиционный проект);

заявители, в отношении которых вступили в законную силу решения суда о признании их банкротами, ликвидации без возбуждения процедуры банкротства и применении реабилитационной процедуры;

заявители, которые не достигли роста фонда оплаты труда в размере не менее 10% за последние два года, предшествующие году подачи заявки на получение меры государственной поддержки.

Уточняется, что возмещение части затрат заявителя по продвижению отечественных товаров обрабатывающей промышленности включает:

Затраты на прямое участие в зарубежных мероприятиях, связанных с продвижением товара, включая выставки, форумы, ярмарки, конкурсы, конгрессы, саммиты и конференции (в том числе в формате онлайн):

на оплату регистрационного взноса и взносов за участие в отдельных закрытых сессиях в рамках мероприятия;

на аренду выставочных площадей;

на изготовление (аренду), монтаж, демонтаж выставочных стендов, оборудования;

на разработку, дизайн и оформление выставочных площадей;

на разработку, дизайн, перевод и изготовление рекламно-раздаточных материалов.

Также речь идет о затратах, связанных с организацией доставки товаров и оплатой услуг по перевозке автомобильным, железнодорожным, воздушным, морским транспортом.

Возмещение части затрат заявителя по продвижению отечественных информационно-коммуникационных услуг (ИКУ) также производится на затраты на прямое участие в зарубежных мероприятиях, связанных с продвижением товара, включая выставки, форумы, ярмарки, конкурсы, конгрессы, саммиты и конференции:

на оплату регистрационного взноса и взносов за участие в отдельных закрытых сессиях в рамках мероприятия;

на аренду выставочных площадей;

на изготовление (аренду), монтаж, демонтаж выставочных стендов, оборудования;

на разработку, дизайн и оформление выставочных площадей;

на разработку, дизайн, перевод и изготовление рекламно-раздаточных материалов.

Затраты на участие в зарубежных мероприятиях, связанных с продвижением товара, включая выставки, форумы, ярмарки, конгрессы, саммиты и конференции в формате онлайн:

на оплату регистрационного взноса и взносов за участие в отдельных закрытых сессиях в рамках мероприятия;

на получение доступа к списку контактов основных участников мероприятия.

Указывается, что заявителю на основании решения оператора возмещаются документально подтвержденные затраты в следующем порядке:

субъектам крупного предпринимательства в размере 30% от суммы, предъявленной к возмещению;

субъектам среднего предпринимательства в размере 50% от суммы, предъявленной к возмещению;

субъектам малого предпринимательства в размере 60% от суммы, предъявленной к возмещению.

Документально подтвержденные затраты заявителя возмещаются на основании решения оператора в следующем порядке:

товары верхнего передела в размере 80% от суммы, предъявленной к возмещению;

товары среднего передела в размере 50% от суммы, предъявленной к возмещению;

товары нижнего передела в размере 30% от суммы, предъявленной к возмещению.

Сумма затрат, возмещаемая заявителю, увеличивается на 5% от суммы документально подтвержденных затрат при привлечении отечественных грузоперевозчиков.

При этом говорится, что сумма затрат, возмещаемая заявителю, увеличивается на 5% от суммы документально подтвержденных затрат, при транспортировке товаров через морские порты РК.

Возмещение части затрат осуществляется без учета косвенных налогов (налог на добавленную стоимость и акцизы) РК.

Размер возмещения части затрат по видам, указанным в подпунктах 1, 2, 4, 5, 7, 8 пункта 9 и в подпунктах 1, 2, 3, 5, 6, 7 пункта 10 правил, не может превышать 13 тысяч МРП на одного заявителя по заявкам, поступившим в одном финансовом (календарном) году.

Размер возмещения части затрат по виду, указанному в подпункте 9 пункта 9, не может превышать 75 МРП на одного заявителя по заявкам, поступившим в одном финансовом (календарном году).

Размер возмещения части затрат по видам, указанным в подпункте 9 пункта 9, не может превышать сумму уплаченных налогов за вычетом возврата НДС в году, предшествующем году подачи заявки.

При расчете суммы возмещения применяется значение МРП, утвержденный в год подачи заявки.

С 1 января 2025 года вводится в действие норма о том, что заявитель при направлении заявки для получения возмещения части затрат, указанных в подпунктах 1, 2, 4, 5, 7, 8 пункта 9 правил прилагает следующие подтверждающие документы в электронном формате "PDF" (Portable Document Format) (Портейбл Документ Формат):

копия сертификата о происхождении товара в форме СТ-KZ, либо копия индустриального сертификата, действующего на возмещаемый период.

Также прилагаются копии счетов на оплату (если предусмотрены в платежных документах), счетов-фактур (инвойса) и/или актов выполненных работ, услуг, а также платежные документы, подтверждающие факт оплаты заявителем работ, услуг, оформленные в установленном законодательством порядке РК в области бухгалтерского учета и финансовой отчетности.

При отсутствии актов сверки взаиморасчетов, скрепленные подписью первых руководителей и печатью (при наличии) предоставляются платежные документы, подтверждающие факт оплаты заявителем работ, услуг, оформленные в установленном законодательством порядке РК в области бухгалтерского учета и финансовой отчетности, и копии счетов на оплату (если предусмотрены в платежных документах).

Если услугодателем выступает нерезидент РК, взамен документов, указанных в подпункте 5 настоящего пункта, предоставляются документы, подтверждающие факт оказания услуги, платежные документы, подтверждающие факт оплаты заявителем работ, услуг и копии счетов на оплату (если предусмотрены в платежных документах).

Для рассмотрения допускаются заявки заявителей:

осуществляющих реализацию продукции, которая соответствует товарным позициям на уровне не менее 6 знаков единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС и включенных в перечень отечественных товаров и услуг обрабатывающей промышленности, по которым частично возмещаются затраты по их продвижению на внешние рынки, а также затраты, указанные в пункте 10, предоставляются по общему классификатору видов экономической деятельности на уровне не менее 4 знаков согласно перечню отечественных информационно-коммуникационных услуг, по которым частично возмещаются затраты по их продвижению на внешние рынки.

При неполноте и несоответствии заявки и представленных документов требованиям настоящих Правил, а также нарушении заявителем принятых встречных обязательств по заключенному соглашению/соглашениям в части увеличения объема доходов валютной выручки от реализации продукции/услуг не менее чем на 10% в течение двух лет оператор в срок не позднее 15 рабочих дней направляет соответствующие замечания заявителю посредством веб-портала, а также на электронную почту заявителя.



При неполноте и несоответствии вновь представленных документов требованиям настоящих Правил оператор не позднее 30 рабочих дней направляет посредством веб-портала, а также на электронную почту заявителя повторное уведомление.

Оператор оставляет без рассмотрения заявки, о чем направляет посредством веб-портала, а также на электронную почту заявителя соответствующее уведомление в случаях, если:

бюджетные средства, предусмотренные на эти цели республиканским бюджетом на текущий финансовый (календарный) год, освоены в полном объеме;

сумма заявленных затрат превышает сумму 13 тысяч МРП на одного заявителя по заявкам, поступившим в одном финансовом (календарном) году;

сумма заявленных затрат превышает сумму в 75 тысяч МРП на одного заявителя по заявкам, поступившим в одном финансовом (календарном) году, по виду, указанному в подпункте 9 пункта 9;

сумма заявленных затрат по заявкам, поступившим от одного заявителя в одном финансовом (календарном) году, по виду, указанному в подпункте 9 пункта 9 превышает сумму уплаченных налогов за вычетом возврата НДС в году, предшествующем году подачи заявки.

Вместе с тем говорится, что согласно Административному процедурно-процессуальному кодексу РК, оператор отказывает в возмещении части затрат не позднее трех рабочих дней до окончания срока рассмотрения заявки и направляет заявителю уведомление с указанием времени и места (способа) проведения заслушивания для предоставления возможности заявителю выразить позицию по предварительному решению оператора о несоответствии заявки и заявленной по ней сумме затрат в полном объеме требованиям правил. Заслушивание проводится не позднее двух рабочих дней со дня уведомления.



При этом оператор не проводит заслушивание в случае соответствия заявки и заявленной по ней сумме затрат в полном объеме или ее части требованиям настоящих Правил и принимает решение о возможности возмещения соответствующей части затрат заявителя.

Приказ вводится в действие с 18 августа 2024 года, за исключением ряда норм.