#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
542.29
629.54
6.77
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
542.29
629.54
6.77
Право

Где и на каких условиях будут размещать временно свободные бюджетные деньги

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2025 10:29 Фото: Zakon.kz
Правительство постановлением от 8 августа 2025 года утвердило Правила размещения временно свободных бюджетных денег с единого казначейского счета, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок организации и осуществления размещения государственным казначейством Министерства финансов РК временно свободных бюджетных денег c единого казначейского счета на депозиты в Национальном банке РК, у Национального оператора почты или в банках второго уровня (банки).

Временно свободные бюджетные деньги с единого казначейского счета государственное казначейство размещает в банках с целью рационального их использования и получения дохода в республиканский бюджет на основании соглашения о размещении, заключаемого между государственным казначейством и банками.

При этом вознаграждения, полученные в виде процентного дохода от размещения временно свободных бюджетных денег, подлежат перечислению в доход республиканского бюджета и не подлежат налогообложению.

Временно свободные бюджетные деньги размещаются в банках на следующих условиях:

  • валютой размещения является тенге;
  • срок размещения составляет до 12 месяцев, но не более срока завершения текущего финансового года;
  • выплата процентного дохода осуществляется ежемесячно, а по деньгам, размещенным на срок до одного месяца, – по окончании срока размещения.

Размещение временно свободных бюджетных денег в банках осуществляется путем выбора банков, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами.

Информация о соответствующих требованиях, предъявляемых к банкам, размещается на официальном интернет-ресурсе государственного казначейства.

Размещать временно свободные бюджетные деньги допускается в банках, соответствующих критериям:

  • наличие соответствующей лицензии на право проведения банковских операций;
  • совокупные активы не ниже одного триллиона тенге;
  • собственный капитал не ниже пятисот миллиардов тенге;
  • международный рейтинг не ниже уровня "BB-" по шкале рейтинговых агентств "Standard&Poor’s" или "FitchRatings", или не ниже "Ba3" по шкале аналогичного рейтинга "Moody’s Investors Service" либо наличие ста процентов доли государственного участия;
  • отсутствие у участника просроченной задолженности по ранее размещенным в нем временно свободным бюджетным деньгам и соблюдение участником пруденциальных нормативов;
  • участие в системе обязательного коллективного гарантирования (страхования) депозитов (Казахстанский фонд гарантирования депозитов).

Государственное казначейство заключает соглашения с банками, соответствующими критериям, на срок до двенадцати месяцев, но не более срока завершения текущего финансового года.

Государственным казначейством не позднее пяти рабочих дней со дня заключения соглашения о размещении осуществляется публикация информации о банках, с которыми заключены соглашения о размещении, на официальном интернет-ресурсе государственного казначейства.

Соглашения о размещении заключаются по форме, определенной банками и согласованной с государственным казначейством.

Лимиты и сроки размещения временно свободных бюджетных денег в банках, предельная минимальная ставка вознаграждения и количество размещений устанавливаются комиссией по размещению.

Также указывается, что на каждое размещение временно свободных бюджетных денег государственным казначейством оформляется отдельный запрос на размещение с обязательным указанием суммы и сроков, планируемых к размещению денег, а также минимально предельной процентной ставки вознаграждения.

В случае несвоевременного возврата банками размещенных денежных средств банками оплачивается пеня от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки в размере, определенном соглашениями о размещении.

Постановление вводится в действие с 23 августа 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Читайте также
Постаккредитационный мониторинг организаций здравоохранения: обновлены правила
Право
09:53, Сегодня
Постаккредитационный мониторинг организаций здравоохранения: обновлены правила
Минздрав изменил стандарт оказания анестезиологической и реаниматологической помощи
Право
09:26, Сегодня
Минздрав изменил стандарт оказания анестезиологической и реаниматологической помощи
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: