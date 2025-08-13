Где и на каких условиях будут размещать временно свободные бюджетные деньги

Правительство постановлением от 8 августа 2025 года утвердило Правила размещения временно свободных бюджетных денег с единого казначейского счета, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок организации и осуществления размещения государственным казначейством Министерства финансов РК временно свободных бюджетных денег c единого казначейского счета на депозиты в Национальном банке РК, у Национального оператора почты или в банках второго уровня (банки).

Временно свободные бюджетные деньги с единого казначейского счета государственное казначейство размещает в банках с целью рационального их использования и получения дохода в республиканский бюджет на основании соглашения о размещении, заключаемого между государственным казначейством и банками.

При этом вознаграждения, полученные в виде процентного дохода от размещения временно свободных бюджетных денег, подлежат перечислению в доход республиканского бюджета и не подлежат налогообложению.

Временно свободные бюджетные деньги размещаются в банках на следующих условиях:

валютой размещения является тенге;

срок размещения составляет до 12 месяцев , но не более срока завершения текущего финансового года;

, но не более срока завершения текущего финансового года; выплата процентного дохода осуществляется ежемесячно, а по деньгам, размещенным на срок до одного месяца, – по окончании срока размещения.

Размещение временно свободных бюджетных денег в банках осуществляется путем выбора банков, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами.

Информация о соответствующих требованиях, предъявляемых к банкам, размещается на официальном интернет-ресурсе государственного казначейства.

Размещать временно свободные бюджетные деньги допускается в банках, соответствующих критериям:

наличие соответствующей лицензии на право проведения банковских операций;

совокупные активы не ниже одного триллиона тенге ;

; собственный капитал не ниже пятисот миллиардов тенге ;

; международный рейтинг не ниже уровня "BB-" по шкале рейтинговых агентств "Standard&Poor’s" или "FitchRatings", или не ниже "Ba3" по шкале аналогичного рейтинга "Moody’s Investors Service" либо наличие ста процентов доли государственного участия;

отсутствие у участника просроченной задолженности по ранее размещенным в нем временно свободным бюджетным деньгам и соблюдение участником пруденциальных нормативов;

участие в системе обязательного коллективного гарантирования (страхования) депозитов (Казахстанский фонд гарантирования депозитов).

Государственное казначейство заключает соглашения с банками, соответствующими критериям, на срок до двенадцати месяцев, но не более срока завершения текущего финансового года.

Государственным казначейством не позднее пяти рабочих дней со дня заключения соглашения о размещении осуществляется публикация информации о банках, с которыми заключены соглашения о размещении, на официальном интернет-ресурсе государственного казначейства.

Соглашения о размещении заключаются по форме, определенной банками и согласованной с государственным казначейством.

Лимиты и сроки размещения временно свободных бюджетных денег в банках, предельная минимальная ставка вознаграждения и количество размещений устанавливаются комиссией по размещению.

Также указывается, что на каждое размещение временно свободных бюджетных денег государственным казначейством оформляется отдельный запрос на размещение с обязательным указанием суммы и сроков, планируемых к размещению денег, а также минимально предельной процентной ставки вознаграждения.

В случае несвоевременного возврата банками размещенных денежных средств банками оплачивается пеня от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки в размере, определенном соглашениями о размещении.

Постановление вводится в действие с 23 августа 2025 года.