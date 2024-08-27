Как будет работать межведомственная комиссия по противодействию торговле людьми
Межведомственная комиссия по противодействию торговле людьми является консультативно-совещательным органом при Министерстве внутренних дел РК и Министерстве труда и социальной защиты населения.
Цель деятельности комиссии – выработка предложений и рекомендаций по вопросам противодействия торговле людьми.
Основные задачи комиссии:
- анализ существующей ситуации в сфере противодействия торговле людьми;
- выработка предложений и рекомендаций по:
- вопросам борьбы с незаконным вывозом, ввозом, торговлей людьми и оказания помощи жертвам торговли людьми;
- информированию населения о ситуации с торговлей людьми и опасности данного явления, существующих в указанной сфере правозащитных мерах и возможностях обращения за помощью;
- совершенствованию законодательства республики в соответствии с принятыми международными правовыми документами в области предупреждения и пресечения торговли людьми, а также защиты жертв торговли людьми и оказания им помощи;
- повышению эффективности работы, направленной на выявление и устранение причин и условий, способствующих торговле людьми, и оказание им помощи.
Руководство комиссией осуществляется министром внутренних дел и министром труда и социальной защиты населения (которые являются ее председателями) на ротационной основе с периодичностью раз в два года.
Работа комиссии осуществляется на основе годового плана.
Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие, и считаются правомочными, если на них присутствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии.
Решение комиссии носит рекомендательный характер.
По результатам проведения заседаний комиссии и на основании листов голосования в течение трех рабочих дней составляется протокол, подписываемый председателем и секретарем комиссии.
Также утвержден состав Межведомственной комиссии по противодействию торговле людьми.
В нее вошли:
- министр внутренних дел, председатель;
- министр труда и социальной защиты населения, председатель;
- заместитель министра внутренних дел, заместитель председателя;
- вице-министр труда и социальной защиты населения, заместитель председателя;
- начальник третьего управления Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК, секретарь;
- директор Департамента специальных социальных услуг МТСЗН РК, секретарь;
- первый заместитель министра иностранных дел (по согласованию);
- первый заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу (по согласованию);
- вице-министр здравоохранения (по согласованию);
- вице-министр просвещения (по согласованию);
- вице-министр туризма и спорта (по согласованию);
- вице-министр культуры и информации (по согласованию);
- вице-министр юстиции (по согласованию);
- заместитель начальника Службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры (по согласованию);
- заместитель директора Пограничной службы КНБ РК (по согласованию);
- секретарь Комиссии по правам человека при президенте РК (по согласованию);
- глава отдела человеческого измерения Офиса программ Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Астане (по согласованию);
- старший программный ассистент отдела человеческого измерения Офиса программ Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Астане (по согласованию);
- национальный координатор программ по противодействию торговле людьми Международной организации по миграции в РК (по согласованию);
- старший программный специалист Международной организации по миграции в РК (по согласованию);
- директор общественного объединения "Правовой центр женских инициатив "Сана сезім" (по согласованию);
- председатель общественного объединения "Центр поддержки женщин" (по согласованию);
- директор общественного фонда "Центр социально-психологической реабилитации и адаптации для женщин и детей "Родник" (по согласованию);
- председатель общественного объединения "Мейірім", директор Мангистауского филиала Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности (по согласованию);
- директор общественного фонда "Дәріс-2016" (по согласованию).
Приказ вводится в действие не ранее 5 сентября 2024 года.