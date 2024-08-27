Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Как будет работать межведомственная комиссия по противодействию торговле людьми

Государственная служба, госслужба, госслужащий, государственный аппарат, госаппарат, государственная работа, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2024 11:33 Фото: Zakon.kz
Министр внутренних дел и министр труда и социальной защиты подписали совместный приказ от 2 августа 2024 года "Об утверждении положения о межведомственной комиссии по противодействию торговле людьми", сообщает Zakon.kz.

Межведомственная комиссия по противодействию торговле людьми является консультативно-совещательным органом при Министерстве внутренних дел РК и Министерстве труда и социальной защиты населения.

Цель деятельности комиссии – выработка предложений и рекомендаций по вопросам противодействия торговле людьми.

Основные задачи комиссии:

  • анализ существующей ситуации в сфере противодействия торговле людьми;
  • выработка предложений и рекомендаций по:

- вопросам борьбы с незаконным вывозом, ввозом, торговлей людьми и оказания помощи жертвам торговли людьми;

- информированию населения о ситуации с торговлей людьми и опасности данного явления, существующих в указанной сфере правозащитных мерах и возможностях обращения за помощью;

- совершенствованию законодательства республики в соответствии с принятыми международными правовыми документами в области предупреждения и пресечения торговли людьми, а также защиты жертв торговли людьми и оказания им помощи;

- повышению эффективности работы, направленной на выявление и устранение причин и условий, способствующих торговле людьми, и оказание им помощи.

Руководство комиссией осуществляется министром внутренних дел и министром труда и социальной защиты населения (которые являются ее председателями) на ротационной основе с периодичностью раз в два года.

Работа комиссии осуществляется на основе годового плана.

Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие, и считаются правомочными, если на них присутствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии.

Решение комиссии носит рекомендательный характер.

По результатам проведения заседаний комиссии и на основании листов голосования в течение трех рабочих дней составляется протокол, подписываемый председателем и секретарем комиссии.

Также утвержден состав Межведомственной комиссии по противодействию торговле людьми.

В нее вошли:

  • министр внутренних дел, председатель;
  • министр труда и социальной защиты населения, председатель;
  • заместитель министра внутренних дел, заместитель председателя;
  • вице-министр труда и социальной защиты населения, заместитель председателя;
  • начальник третьего управления Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК, секретарь;
  • директор Департамента специальных социальных услуг МТСЗН РК, секретарь;
  • первый заместитель министра иностранных дел (по согласованию);
  • первый заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу (по согласованию);
  • вице-министр здравоохранения (по согласованию);
  • вице-министр просвещения (по согласованию);
  • вице-министр туризма и спорта (по согласованию);
  • вице-министр культуры и информации (по согласованию);
  • вице-министр юстиции (по согласованию);
  • заместитель начальника Службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры (по согласованию);
  • заместитель директора Пограничной службы КНБ РК (по согласованию);
  • секретарь Комиссии по правам человека при президенте РК (по согласованию);
  • глава отдела человеческого измерения Офиса программ Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Астане (по согласованию);
  • старший программный ассистент отдела человеческого измерения Офиса программ Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Астане (по согласованию);
  • национальный координатор программ по противодействию торговле людьми Международной организации по миграции в РК (по согласованию);
  • старший программный специалист Международной организации по миграции в РК (по согласованию);
  • директор общественного объединения "Правовой центр женских инициатив "Сана сезім" (по согласованию);
  • председатель общественного объединения "Центр поддержки женщин" (по согласованию);
  • директор общественного фонда "Центр социально-психологической реабилитации и адаптации для женщин и детей "Родник" (по согласованию);
  • председатель общественного объединения "Мейірім", директор Мангистауского филиала Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности (по согласованию);
  • директор общественного фонда "Дәріс-2016" (по согласованию).  

Приказ вводится в действие не ранее 5 сентября 2024 года.

Читайте также

Электрозаправочная станция, электромобиль, зарядка электромашины
В Казахстане в национальных парках появятся зарядные станции для электрокаров
Приняты меры по предупреждению распространения оспы обезьян в Казахстане
Приняты меры по предупреждению распространения оспы обезьян: постановление главного санврача
Дом, жилье, квартира, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда дома, аренда жилья, аренда квартиры, съемное жилье, съемный дом, съемная квартира, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку
Акимат Астаны обязали предоставить жилье жительнице аварийного дома
Лариса Черненко
МВД РК МТСЗН РК Казахстан 2024 год Торговля людьми
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Минобороны предупредило казахстанцев о возможном введении ограничительных мер в пяти регионах
Минобороны предупредило казахстанцев о возможном введении ограничительных мер в пяти регионах
Игорь Крутой показал реакцию Андрея Губина на исполнение его хитов в Сочи
Игорь Крутой показал реакцию Андрея Губина на исполнение его хитов в Сочи
Тенге, деньги, Казахстан, национальная валюта
Какими будут МРП, минимальная зарплата и пенсия в 2025 году
Сильная жара, жара, жарко, тепло, лето, жаркое лето, высокая температура, термометр, измерение температуры, прогноз погоды, погода летом, летняя жара, зной, солнце, знойное лето
Лето не отступает: новая волна жары надвигается на Казахстан
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: