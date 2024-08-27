Как будет работать межведомственная комиссия по противодействию торговле людьми

Министр внутренних дел и министр труда и социальной защиты подписали совместный приказ от 2 августа 2024 года "Об утверждении положения о межведомственной комиссии по противодействию торговле людьми", сообщает Zakon.kz.

Межведомственная комиссия по противодействию торговле людьми является консультативно-совещательным органом при Министерстве внутренних дел РК и Министерстве труда и социальной защиты населения.

Цель деятельности комиссии – выработка предложений и рекомендаций по вопросам противодействия торговле людьми.

Основные задачи комиссии:

анализ существующей ситуации в сфере противодействия торговле людьми;

выработка предложений и рекомендаций по:

- вопросам борьбы с незаконным вывозом, ввозом, торговлей людьми и оказания помощи жертвам торговли людьми;

- информированию населения о ситуации с торговлей людьми и опасности данного явления, существующих в указанной сфере правозащитных мерах и возможностях обращения за помощью;

- совершенствованию законодательства республики в соответствии с принятыми международными правовыми документами в области предупреждения и пресечения торговли людьми, а также защиты жертв торговли людьми и оказания им помощи;

- повышению эффективности работы, направленной на выявление и устранение причин и условий, способствующих торговле людьми, и оказание им помощи.

Руководство комиссией осуществляется министром внутренних дел и министром труда и социальной защиты населения (которые являются ее председателями) на ротационной основе с периодичностью раз в два года.

Работа комиссии осуществляется на основе годового плана.

Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие, и считаются правомочными, если на них присутствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии.

Решение комиссии носит рекомендательный характер.

По результатам проведения заседаний комиссии и на основании листов голосования в течение трех рабочих дней составляется протокол, подписываемый председателем и секретарем комиссии.

Также утвержден состав Межведомственной комиссии по противодействию торговле людьми.

В нее вошли:

министр внутренних дел, председатель;

министр труда и социальной защиты населения, председатель;

заместитель министра внутренних дел, заместитель председателя;

вице-министр труда и социальной защиты населения, заместитель председателя;

начальник третьего управления Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК, секретарь;

директор Департамента специальных социальных услуг МТСЗН РК, секретарь;

первый заместитель министра иностранных дел (по согласованию);

первый заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу (по согласованию);

вице-министр здравоохранения (по согласованию);

вице-министр просвещения (по согласованию);

вице-министр туризма и спорта (по согласованию);

вице-министр культуры и информации (по согласованию);

вице-министр юстиции (по согласованию);

заместитель начальника Службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры (по согласованию);

заместитель директора Пограничной службы КНБ РК (по согласованию);

секретарь Комиссии по правам человека при президенте РК (по согласованию);

глава отдела человеческого измерения Офиса программ Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Астане (по согласованию);

старший программный ассистент отдела человеческого измерения Офиса программ Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Астане (по согласованию);

национальный координатор программ по противодействию торговле людьми Международной организации по миграции в РК (по согласованию);

старший программный специалист Международной организации по миграции в РК (по согласованию);

директор общественного объединения "Правовой центр женских инициатив "Сана сезім" (по согласованию);

председатель общественного объединения "Центр поддержки женщин" (по согласованию);

директор общественного фонда "Центр социально-психологической реабилитации и адаптации для женщин и детей "Родник" (по согласованию);

председатель общественного объединения "Мейірім", директор Мангистауского филиала Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности (по согласованию);

директор общественного фонда "Дәріс-2016" (по согласованию).

Приказ вводится в действие не ранее 5 сентября 2024 года.