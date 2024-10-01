Как будут работать региональные комиссии по противодействию торговле людьми

Совместным приказом МВД и Минтруда утверждено типовое положение о региональной комиссии по противодействию торговле людьми, сообщает Zakon.kz.

Региональная комиссия по противодействию торговле людьми является консультативно-совещательным органом при местных исполнительных органах областей, городов республиканского значения и столицы (МИО).

Задачами комиссии являются:

анализ существующей ситуации в сфере противодействия торговле людьми;

выработка предложений и рекомендаций по:

- вопросам борьбы с незаконным вывозом, ввозом, торговлей людьми и оказания помощи жертвам торговли людьми;

- информированию населения о ситуации с торговлей людьми и опасности данного явления, существующих в указанной сфере правозащитных мерах и возможностях обращения за помощью;

- совершенствованию законодательства Республики Казахстан в соответствии с принятыми международными правовыми документами в области предупреждения и пресечения торговли людьми, а также защиты жертв торговли людьми и оказания им помощи;

- повышению эффективности работы, направленной на выявление и устранение причин и условий, способствующих торговле людьми, и оказание им помощи.

Состав комиссии утверждается распоряжением акима. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, членов комиссии и секретаря.

Секретарь комиссии определяется из числа сотрудников рабочего органа комиссии и не является ее членом.

В состав комиссии включаются представители МИО в сфере социальной защиты и занятости населения, здравоохранения, образования, культуры и информации, туризма и спорта, внутренней политики, территориальных органов полиции, прокуратуры, юстиции, подразделений Пограничной службы КНБ РК и некоммерческих организаций.

Председателем комиссии является заместитель акима. Функции рабочего органа возлагаются на соответствующее структурное подразделение МИО.

Работа комиссии осуществляется на основе годового плана. Решение комиссии носит рекомендательный характер.

Приказ вводится в действие с 9 октября 2024 года.