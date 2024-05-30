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Законодательство РК

У Министерства науки и высшего образования появится новая функция

Казахский язык, государственный язык РК, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2024 17:37 Фото: Zakon.kz
Комитет языковой политики МНВО подготовил проект постановления правительства, которым вносится дополнение в постановление "О некоторых вопросах Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

В частности, Положение о Министерстве науки и высшего образования РК дополняется новым пунктом, предусматривающим, что министерство будет разрабатывать и утверждать объем знаний государственного языка на элементарном уровне, основ Конституции РК, а также истории Казахстана при приеме в гражданство или восстановлении в гражданстве Республики Казахстан.

Как поясняется, в рамках реализации Закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сферах миграции населения и уголовно-исполнительной системы" предусмотрено дополнение статьи 17 Закона в "О гражданстве Республики Казахстан" следующим новым подпунктом:

"не знает государственный язык на элементарном уровне, основы Конституции Республики Казахстан, а также историю Казахстана в объеме, определяемом уполномоченным органом в области науки и высшего образования". 

В связи с чем министерству и добавлена новая функция.

Предполагается, что постановление будет введено в действие с 17 июля 2024 года.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 13 июня.

Ранее сообщалось, что в Казахстане разработали правила по установлению принадлежности к казахской национальности претендующих на статус кандаса.

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