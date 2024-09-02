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Законодательство РК

Почти 349 млн тенге выделят из резерва правительства на развитие информационной системы "е-Статистика"

Аудит, расчет, калькулятор, аудитор, юридическая проверка, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование , фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2024 13:45 Фото: freepik
Подготовлен проект постановления правительства РК "О выделении средств из резерва правительства Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

"Выделить Агентству по стратегическому планированию и реформам РК из резерва правительства РК, предусмотренного в республиканском бюджете на 2024 год на неотложные затраты, средства в сумме 348 млн 700 тыс. тенге на развитие интегрированной информационной системы "е-Статистика" с учетом проведения национальной сельскохозяйственной переписи в 2025 году и перехода на административные данные при формировании официальной статистической информации Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК", – говорится в документе.

Как пояснили в Бюро национальной статистики, цель проекта – модернизация имеющегося инструмента для проведения Национальной сельскохозяйственной переписи в 2025 году, а также повышение качества данных по сельскому хозяйству при использовании административных данных, в том числе:

  • сокращение переписных вопросников с семи до трех;
  • сокращение количества интервьюеров с 40 тыс. до 5 тыс.;
  • сокращение времени проведения основного этапа переписи с 180 дней до 40 дней;
  • сокращение основных этапов переписи с двух до одного;
  • сбор данных в онлайн-режиме в сельскохозяйственной переписи по юридическим лицам – 100%;
  • использование данных административных источников в сельскохозяйственной переписи (Информационная система "Идентификация сельскохозяйственных животных", Информационная система "Государственный регистр сельскохозяйственной техники", Информационная система "Единый государственный кадастр недвижимости", Информационная система "Единая государственная информационная система субсидирования");
  • увеличение количества статистических регистров с четырех до 16;
  • автоматизация проверки административных данных;
  • повышение качества данных по сельскохозяйственной переписи за счет выявления расхождений между административными данными и данными переписи у респондентов. 

"Принятие данного проекта постановления правительства положительно повлияет на развитие информационных систем Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, совершенствование процессов сбора, хранения, обработки, анализа и распространения статистической информации, улучшение ее качества, переход от традиционных методов сбора статистических форм на использование административных данных при формировании официальной статистической информации", – говорится в обосновании. 

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 13 сентября.

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