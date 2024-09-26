Более 2,6 млрд тенге выделят из резерва правительства на строительство нового кампуса КазНУ
Фото: kaznu.kz
Министерство науки и высшего образования подготовило постановление правительства "О выделении средств из резерва правительства Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.
"Выделить Министерству науки и высшего образования РК из резерва правительства РК, предусмотренного в республиканском бюджете на 2024 год на неотложные затраты, средства в сумме 2 674 000 000 тенге для проектных и изыскательских работ по объекту "Строительство нового кампуса КазНУ-град и реконструкция существующей инфраструктуры Казахского национального университета имени аль-Фараби", - говорится в документе.
Как поясняется, деньги выделяются в рамках поручения главы государства.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 10 октября.
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