Перечень товаров, закупаемых у организаций лиц с инвалидностью, утвердили в Казахстане

Согласно п. 2 статьи 27 закона "О государственных закупках", заказчик, организатор, единый организатор при проведении государственных закупок отдельных видов товаров, работ, услуг закупают не менее 50% товаров и 100% работ и услуг у общественных объединений лиц с инвалидностью РК и (или) организаций, созданных общественными объединениями лиц с инвалидностью, от общего объема средств, выделенных для приобретения данных товаров в текущем году.