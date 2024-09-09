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Законодательство РК

Перечень товаров, закупаемых у организаций лиц с инвалидностью, утвердили в Казахстане

Инвалидность, рабочие места для инвалидов, люди с ограниченными возможностями, инвалид, инвалидное кресло, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2024 09:18 Фото: freepik
Министерство труда приказом от 3 сентября 2024 года утвердило "Перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых у общественных объединений лиц с инвалидностью и (или) организаций, созданных общественными объединениями лиц с инвалидностью Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Согласно п. 2 статьи 27 закона "О государственных закупках", заказчик, организатор, единый организатор при проведении государственных закупок отдельных видов товаров, работ, услуг закупают не менее 50% товаров и 100% работ и услуг у общественных объединений лиц с инвалидностью РК и (или) организаций, созданных общественными объединениями лиц с инвалидностью, от общего объема средств, выделенных для приобретения данных товаров в текущем году.

Министерство труда утвердило перечень таких товаров, работ и услуг, в который вошли:

Производимые товары:

  • постельное белье всех наименований, одеяло, матрацы, покрывало, подушки, полотенце, салфетки, наперники, чехлы на матрацы, пеленки;
  • брюки, полукомбинезон утепленный, жилет утепленный, куртка полевая камуфлированная;
  • костюм сварщика, костюм аккумуляторщика, комбинезон рабочий;
  • костюм повара, костюм пекаря, колпаки;
  • халаты, фартуки, жилет сигнальный, хирургические костюмы, бахилы хлопчатобумажные;
  • пижамы, нательное мужское белье, трусы, портянки, сорочки, рубашки;
  • косынки, платок носовой, подворотничок, рукавицы;
  • шторы, полога, мешки;
  • скоросшиватели, конверты, папки для бумаг, линейки;
  • коробки упаковочные и архивные;
  • столярные изделия;
  • мебель.

Производимые и (или) поставляемые товары:

  • тифлотехнические средства;
  • специальные средства передвижения;
  • обязательные гигиенические средства.

Выполняемые работы:

  • озеленение.

Оказываемые услуги:

  • ремонт и обслуживание транспортных средств для лиц с ограниченными возможностями;
  • организация отдыха и санаторно-курортного лечения лиц с инвалидностью;
  • уборка помещений и территорий, клининговые услуги;
  • благоустройство, озеленение;
  • полиграфические услуги;
  • прачечные услуги.

Приказ вводится в действие с 1 января 2025 года.

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