Обновлен перечень товаров и услуг, закупаемых у общественных объединений лиц с инвалидностью
Фото: freepik
Приказом Минтруда от 7 апреля 2025 года внесены изменения в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых у общественных объединений лиц с инвалидностью, сообщает Zakon.kz.
Так, перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых у общественных объединений лиц с инвалидностью РК или организаций, созданных общественными объединениями лиц с инвалидностью, производящих или поставляющих товары, выполняющих работы, оказывающих услуги, изложен в новой редакции.
В частности, в перечень вошли следующие товары:
- постельное белье всех наименований
- одеяла, матрасы, покрывала, подушки
- полотенца, салфетки, пеленки, наперники, чехлы на матрасы
- куртки, брюки, жилеты
- костюм полевой летний/утеплённый камуфляжной расцветки для военнослужащих (состоит из куртки, брюк)
- костюм сварщика
- костюм аккумуляторщика
- костюм мужской для защиты от общих производственных загрязнений
- костюмы повара, пекаря
- халаты и колпаки разные
- фартуки разные, жилет сигнальный
- комплект санитарной одежды мужской/женский (брюки хирургические, рубаха хирургическая)
- пижамы
- сорочки и рубашки разные
- нательное белье
- косынки, платок носовой, рукавицы
- шторы, мешки разные
- рассада и саженцы
- мебель
Выполняемые работы:
- по ремонту автотранспортных средств для лиц с инвалидностью
- по изготовлению мебели
- по ремонту/благоустройству территории
Оказываемые услуги:
- услуги по техническому обслуживанию автотранспортных средств для лиц с инвалидностью;
- услуги по санаторно-курортному лечению/лечебно-оздоровительного отдыха;
- уборка помещений и территорий, клининговые услуги;
- услуги полиграфические по изготовлению/печатанию полиграфической продукции (кроме книг, фото, периодических изданий);
- услуги прачечные;
- услуги по поливу зеленых насаждений;
- услуги по уходу за растениями (высадка/пересадка/обработка/ оздоровление/уход за внешним видом и аналогичные);
- услуги по обтяжке мебели (обивка).
Приказ вводится в действие с 21 апреля 2025 года.
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