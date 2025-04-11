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Право

Обновлен перечень товаров и услуг, закупаемых у общественных объединений лиц с инвалидностью

Инвалидность, рабочие места для инвалидов, люди с ограниченными возможностями, инвалиды, инвалидное кресло, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2025 10:11 Фото: freepik
Приказом Минтруда от 7 апреля 2025 года внесены изменения в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых у общественных объединений лиц с инвалидностью, сообщает Zakon.kz.

Так, перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых у общественных объединений лиц с инвалидностью РК или организаций, созданных общественными объединениями лиц с инвалидностью, производящих или поставляющих товары, выполняющих работы, оказывающих услуги, изложен в новой редакции.

В частности, в перечень вошли следующие товары:

  • постельное белье всех наименований
  • одеяла, матрасы, покрывала, подушки
  • полотенца, салфетки, пеленки, наперники, чехлы на матрасы
  • куртки, брюки, жилеты
  • костюм полевой летний/утеплённый камуфляжной расцветки для военнослужащих (состоит из куртки, брюк)
  • костюм сварщика
  • костюм аккумуляторщика
  • костюм мужской для защиты от общих производственных загрязнений
  • костюмы повара, пекаря
  • халаты и колпаки разные
  • фартуки разные, жилет сигнальный
  • комплект санитарной одежды мужской/женский (брюки хирургические, рубаха хирургическая)
  • пижамы
  • сорочки и рубашки разные
  • нательное белье
  • косынки, платок носовой, рукавицы
  • шторы, мешки разные
  • рассада и саженцы
  • мебель

 Выполняемые работы:

  • по ремонту автотранспортных средств для лиц с инвалидностью
  • по изготовлению мебели
  • по ремонту/благоустройству территории

Оказываемые услуги:

  • услуги по техническому обслуживанию автотранспортных средств для лиц с инвалидностью;
  • услуги по санаторно-курортному лечению/лечебно-оздоровительного отдыха;
  • уборка помещений и территорий, клининговые услуги;
  • услуги полиграфические по изготовлению/печатанию полиграфической продукции (кроме книг, фото, периодических изданий);
  • услуги прачечные;
  • услуги по поливу зеленых насаждений;
  • услуги по уходу за растениями (высадка/пересадка/обработка/ оздоровление/уход за внешним видом и аналогичные);
  • услуги по обтяжке мебели (обивка). 

Приказ вводится в действие с 21 апреля 2025 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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