Обновлен перечень товаров и услуг, закупаемых у общественных объединений лиц с инвалидностью

Фото: freepik

Приказом Минтруда от 7 апреля 2025 года внесены изменения в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых у общественных объединений лиц с инвалидностью, сообщает Zakon.kz.

Так, перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых у общественных объединений лиц с инвалидностью РК или организаций, созданных общественными объединениями лиц с инвалидностью, производящих или поставляющих товары, выполняющих работы, оказывающих услуги, изложен в новой редакции. В частности, в перечень вошли следующие товары: постельное белье всех наименований

одеяла, матрасы, покрывала, подушки

полотенца, салфетки, пеленки, наперники, чехлы на матрасы

куртки, брюки, жилеты

костюм полевой летний/утеплённый камуфляжной расцветки для военнослужащих (состоит из куртки, брюк)

костюм сварщика

костюм аккумуляторщика

костюм мужской для защиты от общих производственных загрязнений

костюмы повара, пекаря

халаты и колпаки разные

фартуки разные, жилет сигнальный

комплект санитарной одежды мужской/женский (брюки хирургические, рубаха хирургическая)

пижамы

сорочки и рубашки разные

нательное белье

косынки, платок носовой, рукавицы

шторы, мешки разные

рассада и саженцы

мебель Выполняемые работы: по ремонту автотранспортных средств для лиц с инвалидностью

по изготовлению мебели

по ремонту/благоустройству территории Оказываемые услуги: услуги по техническому обслуживанию автотранспортных средств для лиц с инвалидностью;

услуги по санаторно-курортному лечению/лечебно-оздоровительного отдыха;

уборка помещений и территорий, клининговые услуги;

услуги полиграфические по изготовлению/печатанию полиграфической продукции (кроме книг, фото, периодических изданий);

услуги прачечные;

услуги по поливу зеленых насаждений;

услуги по уходу за растениями (высадка/пересадка/обработка/ оздоровление/уход за внешним видом и аналогичные);

услуги по обтяжке мебели (обивка). Приказ вводится в действие с 21 апреля 2025 года.

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