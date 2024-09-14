В Казахстане утвердили новые Правила регистрации населения

Приказом и.о. министра внутренних дел Республики Казахстан от 9 сентября 2024 года утверждены новые Правила регистрации населения, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что органы внутренних дел осуществляют регистрацию (постановку на учет) граждан РК, иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Казахстане, по месту жительства, а также постановку на учет по месту временного пребывания (проживания) посредством регистрации.

Регистрация населения осуществляется путем внесения сведений в информационные системы "Регистрационный пункт "Документирование и регистрация населения" (РП ДРН) и "Регистрационный пункт "Документирование и регистрация иностранцев" (РП ДРИ) и передачи их в государственную базу данных "Физические лица".

Регистрация по месту жительства, по месту временного пребывания (проживания) осуществляется по документам, удостоверяющим личность:

граждан РК (достигших 14 лет) – территориальными подразделениями уполномоченного органа через Государственную корпорацию или веб-портал "электронного правительства";

иностранцев и лиц без гражданства, получивших разрешение на постоянное проживание в РК согласно законодательству в области миграции населения, – территориальными подразделениями уполномоченного органа через Государственную корпорацию.

Место регистрации является юридическим адресом.

Местом жительства признается населенный пункт, где гражданин постоянно или преимущественно проживает. Местом жительства лиц, не достигших 14 лет (малолетних), или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей.

Регистрация по месту жительства, по месту временного пребывания (проживания) осуществляется с согласия собственника/ов (нанимателя) жилища, выраженного в письменной либо электронной форме, удостоверенного посредством электронно-цифровой подписи.

Для подтверждения права собственника (нанимателя) жилища на регистрацию уполномоченный орган по регистрационному коду адреса (РКА) получает из информационных систем сведения о владельце, подтверждающие основания возникновения права собственности на жилище.

Регистрация по месту жительства, по месту временного пребывания (проживания) осуществляется в жилых домах, квартирах, дачных строениях садоводческих товариществ и кооперативов, общежитиях, гостиницах, домах отдыха, санаториях, профилакториях, лечебных учреждениях, домах-интернатах, пансионатах, домах престарелых, а также зданиях и помещениях, используемых для проживания (пребывания) людей.

Регистрации по месту жительства, по месту временного пребывания (проживания) подлежат:

граждане РК, постоянно проживающие на ее территории и переселяющиеся внутри государства в целях постоянного или временного проживания, а также прибывшие на постоянное место жительства либо временное проживание из-за границы;

иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в РК.

Иностранцы и лица без гражданства, получившие статус беженца, подлежат постановке на учет по месту пребывания.

Лица, подлежащие регистрации (учету), в том числе граждане РК, прибывшие из-за границы, в течение 10 календарных дней со дня прибытия на новое место жительства, временного пребывания (проживания) представляют в уполномоченный орган следующие документы:

документ, удостоверяющий личность (дети до 16 лет – свидетельство о рождении);

документ, удостоверяющий личность собственника жилища либо поверенного лица, (требуется присутствие собственника жилища либо поверенного лица) и письменное согласие собственника жилища либо поверенного лица на постоянную либо временную регистрацию обратившегося лица по форме, установленной уполномоченным органом (при регистрации в зданиях и помещениях, используемых для проживания (пребывания) людей – ходатайство администрации организации (учреждения) о регистрации).

При регистрации собственника жилища в принадлежащем ему жилье его согласие на регистрацию не предоставляется.

Граждане РК, прибывшие из-за границы на постоянное место жительства, представляют паспорт (в случае утраты либо истечения срока действия паспорта во время пребывания за пределами Республики Казахстан – свидетельство на возвращение), документ, подтверждающий снятие с учета из страны прежнего проживания, либо справку об отсутствии гражданства, выданную компетентным органом страны прежнего проживания.

При отсутствии документа, подтверждающего снятие с учета из страны прежнего проживания, справки об отсутствии гражданства гражданин регистрируется по месту временного пребывания (проживания) на период истребования (получения) одного из указанных документов из страны прежнего проживания.

Снятию с регистрации по месту жительства подлежат лица:

выбывшие на постоянное место жительства за пределы республики;

признанные судом утратившими право пользования жилым помещением;

по заявлению собственника жилища, здания или помещения, без участия лица, снимаемого с регистрации, и его документа, удостоверяющего личность;

умершие;

при аннулировании иностранцам, лицам без гражданства ранее выданного разрешения на постоянное проживание в РК.

При регистрации населения по новому месту жительства, регистрации по месту временного пребывания (проживания) снятие с регистрации по прежнему адресу в информационной системе осуществляется одновременно.

Снятием с регистрации по месту жительства умерших в информационных системах РП ДРН и РП ДРИ является дата перевода в разряд недействительных документов, удостоверяющих личность владельцев, в связи со смертью либо поступления информации из органов регистрации актов гражданского состояния.

Сведения через портал "электронного правительства" получают:

физические лица – об адресе своей регистрации;

собственники жилища – о лицах, зарегистрированных по одному адресу.

В случаях выявления регистрации физических лиц в объектах недвижимости, отсутствующих по адресу (снесен, разрушен, демонтирован), либо в информационной системе, уполномоченный орган осуществляет снятие с регистрации лиц на основании вынесенного заключения о результатах проведенной проверки.

Лица, прибывшие для временного пребывания (проживания) сроком свыше одного месяца, ставятся органами внутренних дел на учет по месту временного пребывания в течение 10 календарных дней со дня прибытия, без снятия с регистрации по месту жительства.

При этом указывается, что регистрация по месту временного пребывания (проживания) является временной регистрацией. Регистрация по месту жительства является постоянной регистрацией. Временная регистрация осуществляется на срок от одного месяца до года.

Лица, у которых исполнение служебных обязанностей, пребывание на учебе связано с длительным (более одного года) проживанием вне места жительства (при наличии подтверждающего документа), учитываются на весь срок, необходимый для исполнения обязанностей без снятия с регистрации по месту жительства.

При этом говорится, что дети, не достигшие 16-летнего возраста, граждане, имеющие нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, ограничивающее их жизнедеятельность, находящиеся в лечебных учреждениях, лица, работающие вахтовым методом, не подлежат регистрации по месту временного пребывания.

При убытии по месту временного пребывания ранее заявленного срока снятие лиц с временного учета оформляется по заявлению собственника (поверенного лица) жилища, здания или помещения либо по заявлению лица.

Регистрация военнослужащих Вооруженных сил стран-участниц Содружества Независимых Государств по месту жительства осуществляется по паспортам и удостоверениям личности военнослужащих.

Для регистрации лиц, прибывших к месту постоянного жительства или временного пребывания в населенных пунктах, находящихся в условиях особого режима (закрытых административно-территориальных образованиях), представляется разрешение, выдаваемое в установленном порядке.

При этом в местностях, в которых установлены ограничения в выборе места жительства, не отказывается в регистрации лицам, прибывшим на постоянное жительство к близким родственникам, временно отсутствовавшим, освобожденным из мест лишения свободы (если они до осуждения проживали в данной местности).

Также предусмотрено, что в рамках реализации избирательного права и включения казахстанцев в список избирателей согласно Конституционному закону РК "О выборах в Республике Казахстан" регистрация лиц, снятых с регистрации по месту жительства на основании заявления собственника жилища, здания или помещения, в день выборов допускается в здании или помещении по адресу избирательного участка.

Приказ вводится в действие с 24 сентября 2024 года.