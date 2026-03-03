Система профилактики правонарушений изменилась в Казахстане

В Казахстане со 2 марта 2026 года начал действовать новый Закон "О профилактике правонарушений", сообщает Zakon.kz.

Новая система профилактики состоит из общих, индивидуальных и специальных мер.

Основными задачами закона являются:

обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина от противоправных посягательств;

снижение уровня правонарушений;

предупреждение, пресечение правонарушений;

повышение уровня правовой культуры и формирование законопослушного поведения;

обеспечение целенаправленной работы по социальной реабилитации и адаптации потерпевших и лиц, склонных к совершению правонарушений;

повышение активного участия граждан в обеспечении общественного порядка и профилактике правонарушений;

координация деятельности субъектов профилактики правонарушений;

совершенствование системы профилактики правонарушений, а также выявление, изучение, устранение причин и условий, им способствующих;

содействие физическому, интеллектуальному, духовному и нравственному развитию граждан, воспитание патриотизма, гражданственности и миролюбия, совмещенных с интересами общества, традициями народа Казахстана, достижениями национальной и мировой культуры;

обеспечение целенаправленной работы по социальной реабилитации детей, требующих повышенного педагогического внимания, и формированию у несовершеннолетних правосознания и правовой культуры;

формирование правовых основ для проведения мер по индивидуальной профилактике с лицами, склонными к совершению правонарушений;

взаимодействие субъектов профилактики правонарушений с родителями и другими законными представителями несовершеннолетнего;

государственная поддержка некоммерческих организаций, деятельность которых связана с осуществлением мер по профилактике правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних, посредством размещения государственного социального заказа и иных мер в соответствии с законодательными актами РК.

В работу по предупреждению правонарушений будут вовлечены не только правоохранительные органы, но и органы образования, здравоохранения, социальной защиты, опеки, СМИ, представители предпринимательских структур, Уполномоченный по правам человека и другие.

Так, рядовые казахстанцы будут вовлечены в профилактику правонарушений путем добровольного оказания содействия правоохранительным органам.

Закон предусматривает, что казахстанцы вправе:

добровольно принимать участие в профилактике правонарушений;

предупреждать и пресекать правонарушения, требовать от других граждан соблюдения общественного порядка;

оказывать содействие субъектам профилактики правонарушений в профилактических мероприятиях;

сообщать в уполномоченные государственные органы о фактах совершения правонарушений и лицах, склонных к совершению правонарушений;

применять технические средства для фиксации правонарушения;

участвовать в оказании помощи потерпевшим от противоправных посягательств, ДТП;

совместно с госорганами и организациями осуществлять разъяснительную и правовую работу в сфере профилактики правонарушений;

обжаловать в установленном законами РК порядке действие (бездействие) субъектов профилактики правонарушений в сфере профилактики правонарушений.

Вовлечение граждан в профилактику правонарушений осуществляется путем добровольного оказания содействия правоохранительным органам. Казахстанцы, изъявившие желание участвовать в профилактике правонарушений, обращаются в правоохранительный орган с заявлением, к которому прилагает копию документа, удостоверяющего личность гражданина РК. Также нужно приложить копию свидетельства о страховании жизни и здоровья.

Правоохранительный орган проверяет гражданина по наркологическим, психоневрологическим и иным учетам, после чего обращается в местный исполнительный орган района с соответствующим ходатайством, к которому приобщаются копии представленных документов, либо в письменном виде отказывает заявителю с указанием причин принятого решения.

В свою очередь местный исполнительный орган в течение семи рабочих дней рассматривает поступившее ходатайство, производит регистрацию и ставит его на учет как общественного помощника, о чем письменно информирует правоохранительный орган.

Не допускаются к участию в профилактике правонарушений граждане:

не достигшие совершеннолетия;

в отношении которых проводится досудебное расследование;

состоящие на профилактическом учете;

в отношении которых в течение года до подачи заявления налагалось в судебном порядке административное взыскание за умышленное правонарушение;

состоящие на учетах в наркологическом, психоневрологическом диспансерах либо признанные по решению суда недееспособными или ограниченно дееспособными.

Основаниями для прекращения участия общественного помощника в профилактике правонарушений являются:

заявление о нежелании в дальнейшем участвовать в профилактике правонарушений;

привлечение к уголовной ответственности;

наложение в судебном порядке административного взыскания за умышленное правонарушение;

выезд на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан;

наступление обстоятельств, исключающих его дальнейшее участие в профилактике правонарушений (психическое, поведенческое расстройство (заболевание), в том числе связанное с употреблением психоактивных веществ, иной болезнью, представляющей опасность для окружающих, согласно перечню, утвержденному уполномоченным органом в области здравоохранения, либо смерть).

Права и обязанности общественных помощников

Общественные помощники, участвующие в профилактике правонарушений, осуществляют свою деятельность путем:

участия в организации правовой пропаганды;

участия в работе консультативно-совещательных органов;

содействия другим субъектам профилактики правонарушений;

предупреждения и пресечения правонарушений.

Общественные помощники имеют право:

информировать о лицах, подлежащих постановке на профилактический учет правоохранительных органов, и участвовать в проведении с ними индивидуальной профилактической работы при непосредственном участии сотрудников правоохранительных органов;

информировать правоохранительные органы о фактах незаконного культивирования и сбора растений, содержащих наркотические средства, а также дикорастущих посевов наркотикосодержащих растений;

информировать правоохранительные органы о притонах для потребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, занятия проституцией, а также помещениях, потенциально пригодных для таких целей;

обеспечивать охрану общественного порядка в общественных местах, а также при проведении различных спортивных, культурно-массовых и развлекательных мероприятий под непосредственным руководством сотрудников органов внутренних дел;

оказывать содействие в поиске лиц, пропавших без вести, раскрытии преступлений;

осуществлять охрану места происшествия до прибытия сотрудников правоохранительных органов;

принимать участие в профилактике правонарушений на территории учебных заведений, включая общежития и учебно-производственные мастерские;

осуществлять профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждение детской безнадзорности и беспризорности;

применять в целях пресечения правонарушений и задержания правонарушителей физическую силу и другие средства, если иными способами достичь указанных целей не представляется возможным. При этом не должно быть допущено превышение необходимых для этого мер.

Закон также устанавливает меры поощрения лиц, участвующих в профилактике правонарушений.

Такими мерами являются:

объявление благодарности;

награждение грамотой;

выплата денежного вознаграждения;

направление на обучение по образовательным и повышающим квалификацию программам;

направление представлений о поощрении в организации, предприятия;

внесение предложений о награждении государственной наградой и почетным званием для лиц, внесших значительный вклад в профилактику правонарушений.

Местные исполнительные органы вправе применять и другие меры поощрения граждан, участвующих в профилактике правонарушений.

Вопросы поощрения общественных помощников рассматриваются по представлению государственных органов на комиссии по поощрению граждан.

Комиссия вправе поощрить также граждан, не зарегистрированных в местных исполнительных органах в качестве общественных помощников, если они способствовали предупреждению, пресечению или раскрытию правонарушений.

Также предусмотрено, что казахстанцы, направившие в уполномоченные органы сообщение с приложением фото- и видеозаписи факта административного правонарушения, могут быть поощрены денежным вознаграждением от суммы взысканного с нарушителя штрафа по решениям местных исполнительных органов. При этом гражданин вправе указать в качестве получателя вознаграждения благотворительную организацию.

Порядок, виды и сроки поощрения определяются местными исполнительными органами.

Меры по индивидуальной профилактике правонарушений

Закон предусматривает следующие меры профилактики правонарушений:

Меры по индивидуальной профилактике правонарушений применяются для систематического целенаправленного воздействия на правосознание и поведение лица либо ограниченного круга лиц в целях предупреждения совершения правонарушений с их стороны, а также устранения причин и условий, способствующих их совершению. Меры по индивидуальной профилактике правонарушений применяются уполномоченными лицами государственных органов, а также уполномоченными лицами государственных организаций в соответствии с настоящим Законом.

Мерами по индивидуальной профилактике правонарушений являются:

профилактическая беседа;

официальное предостережение;

запрет на приближение;

административное взыскание;

учет лиц (семей), находящихся в трудной жизненной ситуации;

организация социальной адаптации и социальной реабилитации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

превентивное ограничение свободы передвижения;

представление об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушений;

принудительные меры медицинского характера;

профилактический учет и контроль;

педагогическое сопровождение несовершеннолетних, требующих повышенного внимания;

защитное предписание;

установление особых требований к поведению правонарушителя;

установление административного надзора;

направление в специальные организации образования и организации образования с особым режимом содержания;

меры воспитательного воздействия;

лишение либо ограничение родительских прав, отмена усыновления (удочерения) ребенка, освобождение и отстранение опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей, досрочное расторжение договора о передаче ребенка на воспитание патронатному воспитателю;

оказание психологической помощи.

Решение о применении мер по индивидуальной профилактике правонарушений может быть обжаловано заинтересованными лицами.

По истечении срока действия профилактического учета уполномоченный государственный орган может ходатайствовать перед органом, возложившим ограничения или обязанности, о продлении мер по индивидуальной профилактике правонарушений.

Поводы и основание для принятия мер по индивидуальной профилактике правонарушений

Поводами для принятия мер по индивидуальной профилактике правонарушений являются следующие обстоятельства:

сообщения или заявления физических и юридических лиц, а также сообщения в масс-медиа;

непосредственное обнаружение уполномоченным должностным лицом факта совершения либо угрозы совершения правонарушения;

материалы, поступившие из государственных органов и органов местного самоуправления.

Основанием для применения мер по индивидуальной профилактике правонарушений является наличие достаточных данных, указывающих на:

деяние (действие или бездействие) лица, создающего условия для совершения правонарушения;

антиобщественное поведение лица;

вступивший в законную силу судебный акт.

Закон также устанавливает специальные меры по профилактике правонарушений.

Специальные меры по профилактике правонарушений направлены на профилактику отдельных видов правонарушений, устранение причин и условий совершения этих видов правонарушений.

Основанием для применения специальных мер по профилактике правонарушений является возникновение вызовов и угроз, посягающих на общественную безопасность и общественный порядок, интересы личности человека и гражданина, общества и государства.

Специальными мерами по профилактике правонарушений являются:

организация и проведение научных и социологических исследований по вопросам профилактики правонарушений;

разработка программ и методик, направленных на совершенствование деятельности государственных органов и организаций по профилактике правонарушений;

меры по виктимологической профилактике правонарушений;

выявление и устранение причин и условий, способствующих формированию антиобщественного поведения среди определенных социальных групп населения;

обобщение и распространение положительного опыта субъектов профилактики правонарушений;

организация и проведение профилактических мероприятий.

Мерами по виктимологической профилактике правонарушений являются:

проведение профилактических мероприятий в отношении потерпевших от правонарушений с учетом индивидуальных, гендерных и социально-психологических особенностей личности;

обучение населения, в том числе потерпевших от правонарушений, способам разрешения межличностных конфликтов;

принятие мер по выявлению и защите потерпевших от правонарушений;

создание организаций по оказанию помощи потерпевшим от правонарушений;

разработка и осуществление специальных комплексных мер, направленных на обеспечение физической и психологической безопасности потерпевшего от правонарушения, информирование его о предусмотренных законами Республики Казахстан способах и средствах самообороны;

систематический контроль мест (территорий), где относительно часто наблюдается антиобщественное поведение или совершаются правонарушения;

правовое воспитание и обучение населения путем распространения сведений о мерах защиты в случае нападения;

организация телефонов доверия, "горячей линии", службы спасения при органе или учреждении, непосредственно осуществляющем профилактику правонарушений, с целью получения информации об антиобщественном поведении, о готовящихся, совершаемых или совершенных правонарушениях;

организация веб-сайтов, блогов, чатов, распространение роликов в сети интернет в целях организации всеобщего обсуждения проектов профилактических программ и мероприятий, выявления и устранения проблем и недостатков при их проведении;

проведение виктимологических исследований, направленных на выявление масштабов и факторов виктимизации, качества предоставления услуг государственными органами и другими субъектами профилактики правонарушений для потерпевших от правонарушений и совершенствование по итогам виктимологических исследований деятельности государственных органов и других субъектов профилактики правонарушений;

распространение литературы о современных методах виктимологической профилактики правонарушений.

Также рассматриваются особенности профилактики бытового насилия.

Так, говорится, что бытовое насилие может выражаться в виде физического, психологического, сексуального или экономического насилия.

Для раннего выявления бытового насилия местными исполнительными органами создаются мобильные группы.

Сведения о лицах (семьях), находящихся в трудной жизненной ситуации, направляются в центры поддержки семьи, где им оказывается содействие в оказании социальной, юридической и психологической поддержки.

Потерпевшим от бытового насилия предоставляется возможность получения специальных социальных услуг или психологической помощи, в том числе их временного проживания сроком до одного месяца.

Указывается, что органы внутренних дел:

принимают правовые меры оперативного реагирования по каждому сообщению, заявлению граждан о факте бытового насилия;

в течение суток уведомляют о факте бытового насилия заинтересованных субъектов профилактики правонарушений;

обеспечивают общественный порядок при выносе потерпевшими средств личной гигиены, сезонной одежды и документов, удостоверяющих личность, из совместного с правонарушителем жилища.

В рамках виктимологической профилактики бытового насилия местными исполнительными органами разрабатываются территориальные программы и планы мероприятий по социально-экономической поддержке лиц (семей), находящихся в трудной жизненной ситуации.

Раз в полугодие на заседаниях региональных межведомственных комиссий по профилактике правонарушений дается оценка эффективности раннего выявления и организации оказания поддержки лицам (семьям), находящимся в трудной жизненной ситуации.

По результатам рассмотрения вносятся соответствующие изменения в территориальные программы и планы мероприятий по социально-экономической поддержке лиц (семей), находящихся в трудной жизненной ситуации.

По проблемным вопросам направляется информация в рабочий орган для вынесения на заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при Правительстве РК.

Кроме того, в рамках профилактики бытового насилия местными исполнительными органами исполняются мероприятия индивидуального плана помощи лицу (семье), находящемуся (находящейся) в трудной жизненной ситуации, по содействию занятости или социальной адаптации, составленного карьерным центром совместно с лицом, обратившимся за оказанием адресной социальной помощи, и (или) членами его семьи.

Организации по оказанию помощи оказывают содействие по социальной адаптации и реабилитации потерпевших от бытового насилия, а также психологической помощи лицам, склонным к совершению правонарушения.

На заседаниях региональных межведомственных комиссий по профилактике правонарушений дается оценка эффективности принимаемых мер уполномоченными государственными органами по профилактике бытового насилия.

Координация государственных органов по вопросам профилактики бытового насилия возлагается на уполномоченный орган в сфере государственной семейной политики.

Также в законе говорится об особенностях профилактики правонарушений, совершаемых в общественных местах.

К общественным местам относятся:

организации образования и отдыха;

организации здравоохранения;

пункты общественного питания;

кинотеатры, театры, цирки, концертные, смотровые и выставочные залы, спортивные арены и другие крытые сооружения, предназначенные для массового отдыха, в том числе ночные клубы и дискотеки;

музеи, библиотеки и лектории;

поезда местного и дальнего сообщений, суда воздушного, морского и речного транспорта, салоны городских, междугородних автобусов, маршрутных такси и городского электротранспорта;

здания аэропортов, железнодорожных, автомобильных и водных вокзалов, перроны железнодорожных вокзалов и метрополитены;

помещения государственных органов и организаций, не использующих пропускной режим;

помещения, являющиеся рабочими местами, на объектах с пропускным режимом, используемых трудовыми коллективами для работы, в случаях совершения хулиганства;

подъезды домов;

иные места.

При этом общественные места подразделяются на:

постоянные (места, доступ к которым открыт в любое время: улицы, переулки, скверы, бульвары, набережные, площади, вокзалы, дворы (за исключением дворов частных домов);

(места, доступ к которым открыт в любое время: улицы, переулки, скверы, бульвары, набережные, площади, вокзалы, дворы (за исключением дворов частных домов); периодические (помещения, предназначенные для обслуживания и отдыха населения в определенные часы: рынки, образовательные и лечебно-оздоровительные учреждения, зоны отдыха, культурные, развлекательные, спортивные учреждения, общественный транспорт, предприятия торговли, пассажирские вагоны, общественные туалеты).

При этом запрещается ношение в общественных местах предметов одежды, препятствующих распознаванию лица, за исключением случаев, когда это необходимо для исполнения требований законов РК, служебных (должностных, трудовых) обязанностей, в медицинских целях, гражданской защиты, при погодных условиях, а также для лиц, принимающих непосредственное участие в спортивных, спортивно-массовых и культурно-массовых мероприятиях.

Для профилактики правонарушений, совершаемых в общественных местах, проводятся следующие специальные мероприятия по:

установлению камер видеонаблюдения;

увеличению присутствия органов внутренних дел или охраны;

организации общественных патрулей;

проведению профилактических бесед и кампаний по осведомлению общественности;

систематическому контролю мест (территорий), где относительно часто наблюдается антиобщественное поведение или совершаются правонарушения;

осуществлению иных мер, предусмотренных законодательством республики.

На заседаниях региональных межведомственных комиссий по профилактике правонарушений дается оценка эффективности принимаемых мер уполномоченными государственными органами по профилактике правонарушений, совершаемых в общественных местах.

Координация государственных органов по вопросам профилактики правонарушений, совершаемых в общественных местах, возлагается на органы внутренних дел.

Центры поддержки семьи

Согласно закону в стране будут созданы Центры поддержки семьи, которые организуются по решению местных исполнительных органов в районах и городах при местных исполнительных органах по вопросам социальной защиты и занятости населения.

Центры поддержки семьи осуществляют:

реализацию мер государственной семейной политики, в том числе мер по сохранению брака и семьи, разрешению семейных конфликтов;

координацию работы по охвату поддержкой лиц (семей), оказавшихся в трудной жизненной ситуации, государственными органами в пределах своей компетенции, в том числе посредством интегрированной модели;

содействие в оказании социальной, юридической и психологической поддержки лицам (семьям), оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

оказание поддержки лицам с признаками бытового насилия с возможностью их временного проживания сроком до одного месяца;

информационно-разъяснительную работу о направлениях и мерах государственной семейной политики;

взаимодействие с местными исполнительными органами, организациями, волонтерами, консультативно-совещательными органами по вопросам реализации государственной семейной политики, профилактики бытового насилия;

мониторинг и анализ тенденций государственной семейной политики;

организацию работы мобильных групп по раннему выявлению и оказанию поддержки лицам (семьям), находящимся в трудной жизненной ситуации, при участии органов образования, здравоохранения, внутренних дел в пределах своей компетенции под координацией местного исполнительного органа по вопросам социальной защиты и занятости населения;

информирование правоохранительных и других уполномоченных органов о выявленных фактах насилия и преступности среди несовершеннолетних и лицах, обратившихся за помощью от насилия;

учет потерпевших от бытового насилия;

Кроме того, предусмотрено создание мобильных групп, в компетенцию которых входит:

осуществление мер по раннему выявлению и организации оказания поддержки лицам (семьям), находящимся в трудной жизненной ситуации;

информирование правоохранительных и других уполномоченных органов о выявленных фактах насилия и правонарушения среди несовершеннолетних и лицах, обратившихся за помощью от насилия;

взаимодействие с местными исполнительными органами, организациями и иными субъектами профилактики правонарушений по вопросам профилактики правонарушений;

осуществление иных полномочия, предусмотренных законодательством РК.

Стоит отметить, что закон устанавливает, что сведения о частной жизни, личной и семейной тайне разглашению не подлежат.

Разглашение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, влечет ответственность, установленную законами РК.

Ранее мы рассказали, в Казахстане создадут кабинеты помощи детям, пострадавшим от насилия.

Закон о профилактике правонарушений глава государства подписал 30 декабря 2025 года.