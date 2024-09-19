В Казахстане введут новый акциз

Министерство нацэкономики подготовило постановление правительства, которым вносятся дополнения в ставки акцизов на бензин (за исключением авиационного), дизельное топливо, газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводородов и экологическое топливо, сообщает Zakon.kz.

Проект предусматривает установление ставки акциза на бензанол в размере 3000 тенге за тонну, полученного путем компаундирования биоэтанола казахстанского происхождения и бензинов, по которым уплачен акциз при производстве.

В МНЭ отмечают, что принятие проекта позволит получить следующие положительные эффекты:

заместить экологическое топливо и сократить выбросы;

получить дополнительный акциз в бюджет страны;

использовать излишки некондиционного зерна с рынка;

создать новые рабочие места с учетом смежных отраслей;

получить дополнительно сопутствующий продукт – высокобелковый корм для животных, и как результат – удешевление стоимости животноводческой продукции.

Документ размещен на сайте "Отркытые НПА" для публичного обсуждения до 2 октября.

Бензанол – простейший ароматический углеводород. Широко применяется в промышленности, является исходным сырьем для производства лекарств, различных пластмасс, синтетической резины, красителей, синтетических лекарственных и психотропных препаратов, моторного масла и т.д.