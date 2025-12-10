#Казахстан в сравнении
Право

В Казахстане утвердили ставки акцизов на бензин, дизтопливо и другие нефтепродукты

АЗС, бензоколонка, бензоколонки, заправка, заправки, бензин, автозаправка, автозаправки, цены на бензин, стоимость бензина, автозаправочная станция, автозаправочные станции, повышение цен на бензин, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2025 09:59 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Постановлением правительства от 5 декабря 2025 года утверждены ставки акцизов на бензин (за исключением авиационного), дизельное топливо, газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводородов и экологическое топливо, сообщает Zakon.kz.

Утверждены следующие ставки акцизов:

Оптовая реализация производителями бензина (за исключением авиационного), дизельного топлива, газохола, бензанола, нефраса, смеси легких углеводородов и экологического топлива собственного производства:

  • бензин – 38 134 тенге за тонну;
  • дизельное топливо – 35 726 тенге за тонну;
  • газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводородов и экологическое топливо – 38 134 тенге за тонну.

Розничная реализация производителями бензина (за исключением авиационного), дизельного топлива, газохола, бензанола, нефраса, смеси легких углеводородов и экологического топлива, использование на собственные производственные нужды:

  • бензин – 38 634 тенге за тонну;
  • дизельное топливо – 35 726 тенге за тонну;
  • газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводородов и экологическое топливо – 38 634 тенге за тонну.

Импорт

  • бензин – 38 134 тенге за тонну;
  • дизельное топливо – 35 726 тенге за тонну;
  • газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводородов и экологическое топливо – 38 134 тенге за тонну.

Постановление вводится в действие с 1 января 2026 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
