В Казахстане утвердили ставки акцизов на бензин, дизтопливо и другие нефтепродукты

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Постановлением правительства от 5 декабря 2025 года утверждены ставки акцизов на бензин (за исключением авиационного), дизельное топливо, газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводородов и экологическое топливо, сообщает Zakon.kz.

Утверждены следующие ставки акцизов: Оптовая реализация производителями бензина (за исключением авиационного), дизельного топлива, газохола, бензанола, нефраса, смеси легких углеводородов и экологического топлива собственного производства: бензин – 38 134 тенге за тонну;

дизельное топливо – 35 726 тенге за тонну;

газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводородов и экологическое топливо – 38 134 тенге за тонну. Розничная реализация производителями бензина (за исключением авиационного), дизельного топлива, газохола, бензанола, нефраса, смеси легких углеводородов и экологического топлива, использование на собственные производственные нужды: бензин – 38 634 тенге за тонну;

дизельное топливо – 35 726 тенге за тонну;

газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводородов и экологическое топливо – 38 634 тенге за тонну. Импорт бензин – 38 134 тенге за тонну;

дизельное топливо – 35 726 тенге за тонну;

газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводородов и экологическое топливо – 38 134 тенге за тонну. Постановление вводится в действие с 1 января 2026 года.

