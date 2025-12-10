В Казахстане утвердили ставки акцизов на бензин, дизтопливо и другие нефтепродукты
Постановлением правительства от 5 декабря 2025 года утверждены ставки акцизов на бензин (за исключением авиационного), дизельное топливо, газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводородов и экологическое топливо, сообщает Zakon.kz.
Утверждены следующие ставки акцизов:
Оптовая реализация производителями бензина (за исключением авиационного), дизельного топлива, газохола, бензанола, нефраса, смеси легких углеводородов и экологического топлива собственного производства:
- бензин – 38 134 тенге за тонну;
- дизельное топливо – 35 726 тенге за тонну;
- газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводородов и экологическое топливо – 38 134 тенге за тонну.
Розничная реализация производителями бензина (за исключением авиационного), дизельного топлива, газохола, бензанола, нефраса, смеси легких углеводородов и экологического топлива, использование на собственные производственные нужды:
- бензин – 38 634 тенге за тонну;
- дизельное топливо – 35 726 тенге за тонну;
- газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводородов и экологическое топливо – 38 634 тенге за тонну.
Импорт
- бензин – 38 134 тенге за тонну;
- дизельное топливо – 35 726 тенге за тонну;
- газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводородов и экологическое топливо – 38 134 тенге за тонну.
Постановление вводится в действие с 1 января 2026 года.
