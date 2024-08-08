Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Правительство утвердило правила нефинансовой поддержки частных предпринимателей

Барахолка, школьная форма, торговля, канцелярские товары, канцтовары, школьные принадлежности, подготовка к школе, школьная одежда, рюкзаки, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2024 10:41 Фото: Zakon.kz
Правительство РК постановлением от 5 августа 2024 года утвердило Правила, формы поддержки и других условий, необходимых для оказания государственной нефинансовой поддержки субъектам частного предпринимательства, сообщает Zakon.kz.

Правила, формы поддержки и другие условия, необходимые для оказания государственной нефинансовой поддержки субъектам частного предпринимательства, предоставляемые в различных отраслях экономики, которые относятся к компетенциям нескольких отраслевых государственных органов, определяют порядок оказания мер нефинансовой поддержки предпринимательства.

Нефинансовые меры поддержки предпринимательства предусматривают оказание государственной нефинансовой поддержки предпринимателям и населению с предпринимательской инициативой по следующим направлениям:

  • повышение предпринимательского потенциала;
  • развитие женского предпринимательства;
  • поддержка производителей продукции из местных и локальных ресурсов;
  • усиление предпринимательского потенциала через оказание консультационных и сервисных услуг;
  • расширение деловых связей и повышение производительности предпринимателей.

Направление "Повышение предпринимательского потенциала"

В рамках направления "Повышение предпринимательского потенциала" оператор нефинансовой поддержки реализует инструмент "Кәсіпке бағыт", который включает в себя комплекс консультативных, образовательных услуг, предоставляемых предпринимателям и населению с предпринимательской инициативой на безвозмездной основе.

Инструмент "Кәсіпке бағыт" оказывается оператором нефинансовой поддержки и РПП в областных центрах, городах республиканского значения и столице, а также с выездом в районные центры на основании выявленных потребностей.

"Кәсіпке бағыт" предоставляется на безвозмездной основе населению с предпринимательской инициативой, а также субъектам МСП.

Финансирование реализации инструмента "Кәсіпке бағыт" осуществляется за счет средств республиканского или местного бюджета путем заключения договора о государственных закупках, способом из одного источника.

Оператор нефинансовой поддержки обеспечивает оказание услуг на основании заявок путем вовлечения компаний-поставщиков консультационных, образовательных услуг и высококвалифицированных экспертов, в том числе и зарубежных.

Оператор нефинансовой поддержки информирует о ходе реализации инструмента на сайте или в социальных сетях оператора нефинансовой поддержки, или посредством средств массовой информации.

Инструмент "Кәсіпке бағыт" предоставляет следующие виды услуг:

  • консультация;
  • отраслевое (профильное) обучение;
  • обучение по привлечению финансирования;
  • обучение социальному предпринимательству;
  • проведение бизнес-обзора.

Направление "Развитие женского предпринимательства"

В рамках направления "Развитие женского предпринимательства" оператор нефинансовой поддержки реализует инструмент "Кәсіпкер әйел", который включает в себя услуги по поддержке и развитию женского предпринимательства и повышению потенциала женщин-предпринимателей.

Инструмент "Кәсіпкер әйел" оказывается гражданам РК женского пола в возрасте от 18 лет оператором нефинансовой поддержки и региональными палатами предпринимателей в областных центрах, городах республиканского значения и столице, в том числе из сельского населения, на безвозмездной основе.

Финансирование реализации инструмента "Кәсіпкер әйел" осуществляется за счет средств республиканского или местного бюджета путем заключения договора о государственных закупках, способом из одного источника.

Инструмент "Кәсіпкер әйел" предоставляет следующие виды услуг:

  • консультация;
  • профессиональное и бизнес-обучение;
  • менторство;
  • информирование женщин-предпринимателей о международных проектах.

Направление "Поддержка производителей продукции из местных и локальных ресурсов"

В рамках направления "Поддержка производителей продукции из местных и локальных ресурсов" оператор нефинансовой поддержки реализует проект ОСОП, который оказывается оператором нефинансовой поддержки или РПП в областных центрах, городах республиканского значения и столице, а также с выездом в районные центры.

Финансирование реализации проекта ОСОП осуществляется за счет средств республиканского или местного бюджета путем заключения договора о государственных закупках в соответствии с законодательством РК о государственных закупках.

Проект ОСОП включает в себя организацию следующих мероприятий и услуг:

  • консультация;
  • проведение региональных выставок;
  • определение продукции;
  • обучение и маркетинговое сопровождение финалистов проекта ОСОП по содействию вывода продукции на внутренние или внешние рынки.

Потенциальными участниками проекта ОСОП являются предприниматели и население с предпринимательской инициативой, производящие продукцию/товары из местных и локальных ресурсов.

Проект ОСОП направлен для выявление региональной продукции из местных и локальных ресурсов, в том числе на сельском уровне, а также содействия совершенствованию технологий производства и продвижению выхода на внешний или внутренний рынок.

Направление "Усиление предпринимательского потенциала"

Направление "Усиление предпринимательского потенциала через оказание консультационных и сервисных услуг" включает в себя следующие инструменты:

  • информационно-консультационные услуги для предпринимателей и населения с предпринимательской инициативой;
  • предоставление сервисной поддержки ведения предпринимательской деятельности.

Направление "Расширение деловых связей и повышение производительности предпринимателей"

Направление "Расширение деловых связей и повышение производительности предпринимателей" включает в себя следующие инструменты:

  • "Деловые связи".
  • "Сарапшылар қызметі".
  • Программу деловых консультационных услуг Европейского Банка Реконструкции и Развития по поддержке малого и среднего предпринимательства РК. 

Документ также предусматривает механизм реализации каждого направления.

Анализ эффективности реализации инструментов нефинансовой поддержки осуществляется в соответствии с методикой проведения анализа эффективности нефинансовых государственных мер поддержки субъектов частного предпринимательства, утвержденной уполномоченным органом по предпринимательству.

По итогам анализа формируется комплексный аналитический отчет, характеризующий портрет пользователя, а также дающий оценку улучшения/ухудшения результативности предпринимательской деятельности в экономическом или управленческом аспекте, внутренних факторов, определяющих скорость и качество получения инструментов поддержки.

 Постановление вводится в действие с 1 января 2025 года.

Читайте также

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, расчёт
В Казахстане изменились правила возмещения части затрат промышленно-инновационных компаний
Лариса Черненко
Правительство РК Казахстан 2024 год Предприниматели
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Бокс
Оралбай – Хижняк: определился победитель финального боя
филиппинский медалист Олимпиады
Пожизненный запас еды и меблированную квартиру подарили филиппинцу за "золото" ОИ
фон и замок
Казахстанцам с 1 сентября начнут списывать незаконно оформленные кредиты
8 августа – какие сюрпризы готовит мистическая дата 2024 года
8 августа – какие сюрпризы готовит мистическая дата 2024 года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: