Правительство утвердило правила нефинансовой поддержки частных предпринимателей

Правительство РК постановлением от 5 августа 2024 года утвердило Правила, формы поддержки и других условий, необходимых для оказания государственной нефинансовой поддержки субъектам частного предпринимательства, сообщает Zakon.kz.

Правила, формы поддержки и другие условия, необходимые для оказания государственной нефинансовой поддержки субъектам частного предпринимательства, предоставляемые в различных отраслях экономики, которые относятся к компетенциям нескольких отраслевых государственных органов, определяют порядок оказания мер нефинансовой поддержки предпринимательства.

Нефинансовые меры поддержки предпринимательства предусматривают оказание государственной нефинансовой поддержки предпринимателям и населению с предпринимательской инициативой по следующим направлениям:

повышение предпринимательского потенциала;

развитие женского предпринимательства;

поддержка производителей продукции из местных и локальных ресурсов;

усиление предпринимательского потенциала через оказание консультационных и сервисных услуг;

расширение деловых связей и повышение производительности предпринимателей.

Направление "Повышение предпринимательского потенциала"

В рамках направления "Повышение предпринимательского потенциала" оператор нефинансовой поддержки реализует инструмент "Кәсіпке бағыт", который включает в себя комплекс консультативных, образовательных услуг, предоставляемых предпринимателям и населению с предпринимательской инициативой на безвозмездной основе.

Инструмент "Кәсіпке бағыт" оказывается оператором нефинансовой поддержки и РПП в областных центрах, городах республиканского значения и столице, а также с выездом в районные центры на основании выявленных потребностей.

"Кәсіпке бағыт" предоставляется на безвозмездной основе населению с предпринимательской инициативой, а также субъектам МСП.

Финансирование реализации инструмента "Кәсіпке бағыт" осуществляется за счет средств республиканского или местного бюджета путем заключения договора о государственных закупках, способом из одного источника.

Оператор нефинансовой поддержки обеспечивает оказание услуг на основании заявок путем вовлечения компаний-поставщиков консультационных, образовательных услуг и высококвалифицированных экспертов, в том числе и зарубежных.

Оператор нефинансовой поддержки информирует о ходе реализации инструмента на сайте или в социальных сетях оператора нефинансовой поддержки, или посредством средств массовой информации.

Инструмент "Кәсіпке бағыт" предоставляет следующие виды услуг:

консультация;

отраслевое (профильное) обучение;

обучение по привлечению финансирования;

обучение социальному предпринимательству;

проведение бизнес-обзора.

Направление "Развитие женского предпринимательства"

В рамках направления "Развитие женского предпринимательства" оператор нефинансовой поддержки реализует инструмент "Кәсіпкер әйел", который включает в себя услуги по поддержке и развитию женского предпринимательства и повышению потенциала женщин-предпринимателей.

Инструмент "Кәсіпкер әйел" оказывается гражданам РК женского пола в возрасте от 18 лет оператором нефинансовой поддержки и региональными палатами предпринимателей в областных центрах, городах республиканского значения и столице, в том числе из сельского населения, на безвозмездной основе.

Финансирование реализации инструмента "Кәсіпкер әйел" осуществляется за счет средств республиканского или местного бюджета путем заключения договора о государственных закупках, способом из одного источника.

Инструмент "Кәсіпкер әйел" предоставляет следующие виды услуг:

консультация;

профессиональное и бизнес-обучение;

менторство;

информирование женщин-предпринимателей о международных проектах.

Направление "Поддержка производителей продукции из местных и локальных ресурсов"

В рамках направления "Поддержка производителей продукции из местных и локальных ресурсов" оператор нефинансовой поддержки реализует проект ОСОП, который оказывается оператором нефинансовой поддержки или РПП в областных центрах, городах республиканского значения и столице, а также с выездом в районные центры.

Финансирование реализации проекта ОСОП осуществляется за счет средств республиканского или местного бюджета путем заключения договора о государственных закупках в соответствии с законодательством РК о государственных закупках.

Проект ОСОП включает в себя организацию следующих мероприятий и услуг:

консультация;

проведение региональных выставок;

определение продукции;

обучение и маркетинговое сопровождение финалистов проекта ОСОП по содействию вывода продукции на внутренние или внешние рынки.

Потенциальными участниками проекта ОСОП являются предприниматели и население с предпринимательской инициативой, производящие продукцию/товары из местных и локальных ресурсов.

Проект ОСОП направлен для выявление региональной продукции из местных и локальных ресурсов, в том числе на сельском уровне, а также содействия совершенствованию технологий производства и продвижению выхода на внешний или внутренний рынок.

Направление "Усиление предпринимательского потенциала"

Направление "Усиление предпринимательского потенциала через оказание консультационных и сервисных услуг" включает в себя следующие инструменты:

информационно-консультационные услуги для предпринимателей и населения с предпринимательской инициативой;

предоставление сервисной поддержки ведения предпринимательской деятельности.

Направление "Расширение деловых связей и повышение производительности предпринимателей"

Направление "Расширение деловых связей и повышение производительности предпринимателей" включает в себя следующие инструменты:

"Деловые связи".

"Сарапшылар қызметі".

Программу деловых консультационных услуг Европейского Банка Реконструкции и Развития по поддержке малого и среднего предпринимательства РК.

Документ также предусматривает механизм реализации каждого направления.

Анализ эффективности реализации инструментов нефинансовой поддержки осуществляется в соответствии с методикой проведения анализа эффективности нефинансовых государственных мер поддержки субъектов частного предпринимательства, утвержденной уполномоченным органом по предпринимательству.

По итогам анализа формируется комплексный аналитический отчет, характеризующий портрет пользователя, а также дающий оценку улучшения/ухудшения результативности предпринимательской деятельности в экономическом или управленческом аспекте, внутренних факторов, определяющих скорость и качество получения инструментов поддержки.

Постановление вводится в действие с 1 января 2025 года.