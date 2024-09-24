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Законодательство РК

Ущерб на 29 млн тенге: в Астане осуждена руководитель финансовой пирамиды

Тенге, деньги, финансовая пирамида, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2024 14:30 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор в отношении руководителя структурного подразделения финансовой пирамиды Chia Tai Pharmaceutical. Об этом сегодня, 24 сентября 2024 года, рассказали в суде, сообщает Zakon.kz.

Установлено, что гражданка Ш. руководила структурным подразделением финансовой пирамиды Chia Tai Pharmaceutical на территории Астаны, где с 2022 по 2023 год осуществляла незаконное привлечение средств вкладчиков под видом законного инвестирования, направленного на деятельность фармацевтического завода, занимающегося производством и экспортом медицинских устройств с фармацевтическими препаратами за рубеж в Китай, строительство дополнительных заводов и совершенствование биологически активных добавок.

"При этом происходило перераспределение средств, обогащающее ее за счет чужих взносов. В результате преступной деятельности Ш. 12 потерпевшим причинен материальный ущерб на сумму 29 278 762 тенге. Вина подсудимой доказана показаниями свидетелей, заключениями специалиста", – рассказали в столичном суде.

Межрайонный суд по уголовным делам Астаны, принимая во внимание невозмещение материального вреда, причиненного преступлением потерпевшим, а также смягчающие обстоятельства и п. 2 ч. 2 ст. 55 УК РК, признал Ш. виновной по п. 2 ч. 3 ст. 217 УК РК и приговорил ее к пяти годам лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с привлечением средств и инвестиций граждан, на срок пять лет.

Приговор не вступил в законную силу.

19 декабря 2023 года сообщалось, что главу астанинского филиала финпирамиды Chia Tai Pharmaceutica приговорили к шести годам годам лишения свободы.

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