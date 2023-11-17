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Организатор финансовой пирамиды в Шымкенте обманула 200 человек на 700 млн тенге

Организатор финансовой пирамиды в Шымкенте обманула 200 человек на 700 млн тенге Фото: Zakon.kz
Департамент АФМ по Шымкенту завершил расследование в отношении организатора филиала финансовой пирамиды Chia Tai Tianging, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу 17 ноября, ведомство выяснило, что с ноября 2022-го по апрель 2023 года жительница Шымкента руководила филиалом финансовой пирамиды Chia Tai Tianging.

По данным АФМ, подозреваемая вовлекла в деятельность финпирамиды более 200 граждан, которые вложили в незаконную схему 700 млн тенге. Досудебное расследование в отношении подозреваемой завершили, дело направили в суд.

"Создание финансовых пирамид влечет уголовную ответственность и предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества. Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации", – подчеркнули в АФМ.

Организаторы филиалов финансовой пирамиды Chia Tai Tianging находятся под следствием по всей стране. В Астане эта финпирамида обманула более сотни граждан на 168 млн тенге, в трех других регионах (ЗКО, Актюбинской и Атырауской областях) ущерб от ее деятельности составил 490 млн тенге, в Восточно-Казахстанской области – 350 млн тенге.

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