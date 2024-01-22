Утвержден план мероприятий по проведению сельскохозяйственной переписи

Руководитель Бюро национальной статистики приказом от 16 января 2024 года утвердил План мероприятий по проведению национальной сельскохозяйственной переписи РК в 2025 году, сообщает Zakon.kz.

В частности, планируется:

Создать в I квартале 2024 года Региональные комиссии. Разработать и утвердить переписные листы и методички. Провести хронометражные работы по опросу респондентов, выполняемых интервьюерами, для определения норм нагрузки. Разработать и утвердить медиа-план.

Реализация медиа-плана по проведению информационно-разъяснительной работы среди сельхозтоваропроизводителей, крестьянских и фермерских хозяйств, ИП, личных подсобных хозяйств будет проходить с первого квартала 2024 по четвертый квартал 2025 года.

В этот период планируется закупить планшеты, автомобили и прочие товары и услуги.

Так же в первом квартале 2024 года будет проведен анализ готовности Информационных сисстем Минсельхозаа и других заинтересованных госорганов для использования в национальной сельхозпереписи 2025 года.

С первого по второй квартал 2024 года будет сформирован список садоводческих и дачных объединений (простые товарищества, кооперативы и т.д.

Что еще планируется?

будет сделана актуализация зарегистрированных в юстиции объединений;

выявление неучтенных объединений (незарегистрированные в юстиции);

составлены уточненные списки объединений с указанием наименования объединения, адреса, кадастрового номера и ФИО владельца зем. участка, входящего в объединение и его площадь.

Со второго квартала 2024 года по первый квартал 2025 года проведут мероприятия по актуализации и уточнению перечня и границ адмтерриторий, названий улиц, нумерации домов в ИС АР.

В третьем квартале 2024 года планируют провести в пилотном режиме (репетицию) сельхозперепись.

С первого по третий квартал 2025 года будет произведен подбор, наем и обучение инструкторов и переписного персонала.

С третьего по четвертый квартал 2025 года состоится перепись.

Итоги Национальной сельскохозяйственной переписи будут обрабатываться весь 2026 год, в первом-втором квартале 2027 году их опубликуют.

Приказ вводится в действие со дня его подписания.

Ранее сообщалось, что правительство Казахстана приняло постановление от 29 декабря 2023 года "О проведении национальной сельскохозяйственной переписи Республики Казахстан в 2025 году".