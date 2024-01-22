Утвержден план мероприятий по проведению сельскохозяйственной переписи
В частности, планируется:
- Создать в I квартале 2024 года Региональные комиссии.
- Разработать и утвердить переписные листы и методички.
- Провести хронометражные работы по опросу респондентов, выполняемых интервьюерами, для определения норм нагрузки.
- Разработать и утвердить медиа-план.
Реализация медиа-плана по проведению информационно-разъяснительной работы среди сельхозтоваропроизводителей, крестьянских и фермерских хозяйств, ИП, личных подсобных хозяйств будет проходить с первого квартала 2024 по четвертый квартал 2025 года.
В этот период планируется закупить планшеты, автомобили и прочие товары и услуги.
Так же в первом квартале 2024 года будет проведен анализ готовности Информационных сисстем Минсельхозаа и других заинтересованных госорганов для использования в национальной сельхозпереписи 2025 года.
С первого по второй квартал 2024 года будет сформирован список садоводческих и дачных объединений (простые товарищества, кооперативы и т.д.
Что еще планируется?
- будет сделана актуализация зарегистрированных в юстиции объединений;
- выявление неучтенных объединений (незарегистрированные в юстиции);
- составлены уточненные списки объединений с указанием наименования объединения, адреса, кадастрового номера и ФИО владельца зем. участка, входящего в объединение и его площадь.
Со второго квартала 2024 года по первый квартал 2025 года проведут мероприятия по актуализации и уточнению перечня и границ адмтерриторий, названий улиц, нумерации домов в ИС АР.
В третьем квартале 2024 года планируют провести в пилотном режиме (репетицию) сельхозперепись.
С первого по третий квартал 2025 года будет произведен подбор, наем и обучение инструкторов и переписного персонала.
С третьего по четвертый квартал 2025 года состоится перепись.
Итоги Национальной сельскохозяйственной переписи будут обрабатываться весь 2026 год, в первом-втором квартале 2027 году их опубликуют.
Приказ вводится в действие со дня его подписания.
Ранее сообщалось, что правительство Казахстана приняло постановление от 29 декабря 2023 года "О проведении национальной сельскохозяйственной переписи Республики Казахстан в 2025 году".