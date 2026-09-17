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Право

Получателям АСП предоставят скидки на товарный газ через ваучеры

Газовая плита, газовые плиты, конфорки, газ, подача газа, отключение газа, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2026 10:01 Фото: pxhere
Министерство энергетики разработало Правила оказания государственной услуги "Предоставление ваучеров на товарный газ получателям государственной адресной социальной и жилищной помощи", сообщает Zakon.kz.

Проект приказа направлен на повышение адресности и эффективности предоставления мер государственной поддержки, внедрение механизма предоставления скидки на товарный газ посредством ваучеров для получателей государственной адресной социальной и жилищной помощи.

В Минэнерго пояснили, что целью изменений является обеспечение эффективности применения механизма предоставления ваучеров на товарный газ.

В частности, обеспечение адресности, прозрачности и оперативности предоставления меры социальной поддержки за счет использования цифровой инфраструктуры, автоматизации процессов предоставления услуги, а также исключения бумажного документооборота и рисков необоснованного предоставления мер поддержки.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2026 10:01
Выдача ваучеров на газ получателям АСП: изменился порядок

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 1 октября.

В Казахстане запущен пилотный проект по оказанию услуги "Предоставление ваучеров на товарный газ получателям государственной адресной социальной и жилищной помощи".

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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