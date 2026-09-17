Получателям АСП предоставят скидки на товарный газ через ваучеры
Проект приказа направлен на повышение адресности и эффективности предоставления мер государственной поддержки, внедрение механизма предоставления скидки на товарный газ посредством ваучеров для получателей государственной адресной социальной и жилищной помощи.
В Минэнерго пояснили, что целью изменений является обеспечение эффективности применения механизма предоставления ваучеров на товарный газ.
В частности, обеспечение адресности, прозрачности и оперативности предоставления меры социальной поддержки за счет использования цифровой инфраструктуры, автоматизации процессов предоставления услуги, а также исключения бумажного документооборота и рисков необоснованного предоставления мер поддержки.
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Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 1 октября.
В Казахстане запущен пилотный проект по оказанию услуги "Предоставление ваучеров на товарный газ получателям государственной адресной социальной и жилищной помощи".