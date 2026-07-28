Соглашение между КНБ и операторами связи: что указывается

Приказом КНБ от 17 июля 2026 года внесены изменения в Правила обеспечения операторами связи и владельцами сетей связи, осуществляющими деятельность на территории РК, за счет собственных или привлеченных средств функций своего телекоммуникационного оборудования, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что для исполнения установленных требований владельцы оборудования заключают с уполномоченными подразделениями органов национальной безопасности двустороннее Соглашение о сборе, хранении и доступе к информации.

В Соглашении указываются:

условия обеспечения сбора и хранения информации, в том числе поэтапность внедрения оборудования сбора и хранения;

условия размещения оборудования сбора, хранения и доступа к хранимой информации;

условия применения специализированного программного обеспечения;

условия обеспечения кибербезопасности, физической защиты и ограничения несанкционированного доступа к оборудованию, размещенному у владельца оборудования;

условия организации информационных трактов всех участков, задействованных для сбора и хранения информации;

точки подключения оборудования уполномоченных подразделений органов национальной безопасности РК к оборудованию сбора и хранения;

условия предоставления технических сведений о сети телекоммуникаций, применяемых интерфейсах, используемом телекоммуникационном оборудовании, форматах сообщений, оборудовании сбора, хранения, доступа к хранимой информации и оборудовании точек подключения;

условия информирования о развитии сетей телекоммуникаций, внедрении телекоммуникационного оборудования, введении новых технологий и услуг связи, внедрении новых интерфейсов и форматов сообщений;

регламент взаимодействия для решения текущих вопросов, устранения неисправностей, преодоления нештатных ситуаций.

Владельцы оборудования в соответствии с Соглашением обеспечивают физическую защиту оборудования сбора, хранения информации, передаваемой по сетям телекоммуникации, соблюдение требований кибербезопасности согласно цифровому законодательству республики.

Приказ вводится в действие с 12 июля 2026 года.