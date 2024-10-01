Какие изменения ждут казахстанцев с октября 2024 года

Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве в октябре 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Судебная система

Для рассмотрения дисциплинарных дел в отношении судей образуется Судебное жюри при Высшем cудебном cовете.

Судьи назначаются в состав Судебного жюри по рекомендации расширенного пленарного заседания Верховного cуда в соответствии с пунктом 2-1 статьи 22 Конституционного закона, а представители юридической общественности по рекомендации организаций в соответствии с их уставом – Высшим cудебным cоветом.

Высший cудебный cовет вправе мотивированным решением отклонить кандидатуры в состав Судебного жюри.

Председатель Судебного жюри избирается самим составом Судебного жюри из его числа.

Основаниями для рассмотрения Судебным жюри материалов в отношении судьи являются:

представление председателя Верховного суда в отношении судьи за совершение порочащего проступка, противоречащего судейской этике, в отношении председателя суда или председателя судебной коллегии суда за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей;

решения пленарных заседаний областных судов и Верховного суда о передаче в Судебное жюри материалов в отношении председателя или председателя судебной коллегии суда для проверки его действий в рамках дисциплинарного производства за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей;

представление по вопросу привлечения судьи к дисциплинарной ответственности за грубое нарушение законности при рассмотрении судебных дел и материалов;

решения комиссий по судейской этике о передаче в Судебное жюри материалов в отношении судьи для проверки его действий в рамках дисциплинарного производства за совершение порочащего проступка, противоречащего судейской этике, а также по сведениям, содержащимся в масс-медиа, на онлайн-платформах, в обращениях физических и юридических лиц, по итогам проверки которых подтвержден факт совершения судьей порочащего проступка, противоречащего судейской этике.

Соответственно, с 1 октября меняются полномочия председателя областного суда. В частности, он:

обеспечивает вынесение на обсуждение пленарного заседания областного суда вопроса о передаче в Судебное жюри материалов в отношении председателя районного суда для проверки его действий в рамках дисциплинарного производства за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, а также по итогам его обсуждения направление материалов в Судебное жюри в сроки, установленные законодательством РК;

обеспечивает вынесение на обсуждение пленарного заседания областного суда вопроса о даче Судебному жюри рекомендации о привлечении или непривлечении судьи, председателя районного суда или судьи областного суда к дисциплинарной ответственности за грубое нарушение законности при рассмотрении судебных дел, а также направление материалов в Судебное жюри в сроки, установленные законодательством РК.

В свою очередь, областной суд на своих пленарных заседаниях:

обсуждает вопрос о передаче в Судебное жюри материалов в отношении председателя районного суда для проверки его действий в рамках дисциплинарного производства за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и по итогам обсуждения выносит соответствующее решение;

обсуждает вопрос о даче Судебному жюри рекомендации о привлечении или непривлечении судьи, председателя районного суда или судьи областного суда к дисциплинарной ответственности за грубое нарушение законности при рассмотрении судебных дел.

Председатель Верховного суда:

обеспечивает вынесение на обсуждение пленарного заседания Верховного суда вопроса о передаче в Судебное жюри материалов в отношении председателя судебной коллегии, председателя областного суда, председателя кассационного суда или председателя судебной коллегии Верховного суда для проверки его действий в рамках дисциплинарного производства за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, а также по итогам его обсуждения направление материалов в Судебное жюри в сроки, установленные законодательством РК;

обеспечивает вынесение на обсуждение пленарного заседания Верховного суда вопроса о даче Судебному жюри рекомендации о привлечении или непривлечении председателя кассационного суда, судьи или председателя судебной коллегии Верховного суда к дисциплинарной ответственности за грубое нарушение законности при рассмотрении судебных дел, а также направление материалов в Судебное жюри в сроки, установленные законодательством РК.

Масс-медиа

Усиливается административная ответственность за нарушение законодательства о масс-медиа.

В частности, ст. 451 дополнена новыми нормами, в соответствии с которыми:

Распространение карт условного доступа к услугам операторов телерадиовещания и оборудования, предназначенного для индивидуального приема теле-, радиосигнала операторов телерадиовещания, не имеющих лицензию в сфере телерадиовещания и не обладающих собственными спутниковыми системами вещания на территории Республики Казахстан,

влечет штраф на физических лиц в размере 10 МРП (36 920 тенге в 2024 году), на субъектов малого предпринимательства – в размере 20 МРП, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 30, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 50 МРП.

За повтор в течение года – наказание удваивается.

Защита прав заемщиков

Регламентированы процедуры взаимодействия заемщиков с банками и МФО через объекты информатизации.

В случае применения банком, организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, улучшающих условий заемщик уведомляется об изменении условия договора банковского займа в порядке, предусмотренном договором банковского займа, а также через объекты информатизации, предоставляющие банку, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, возможность идентифицировать заемщика – физического лица посредством применения идентификационных средств, предусмотренных ЗРК "О платежах и платежных системах".

В свою очередь, заемщик вправе отказаться от улучшающих условий в порядке, предусмотренном договором банковского займа, а также через объекты информатизации.

Кроме того, через объекты информатизации заемщика уведомят о наличии просрочки и о его праве обратиться в банк с заявлением об урегулировании задолженности. Со своей стороны, заемщик также через объекты информатизации может подать заявление с объяснениями причин возникновения просрочки.

После рассмотрения заявления банк через объекты информатизации принимает решение о согласии с изменениями в условиях договора, выдвигает встречные предложения либо отказывается от изменения условий договора.

Банк (организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций) в день передачи задолженности на досудебные взыскание и урегулирование задолженности уведомляет об этом заемщика способом, предусмотренным договором банковского займа, а также через объекты информатизации с указанием наименования, места нахождения коллекторского агентства, телефонных номеров коллекторского агентства для контактов с должниками.

Аналогичные нормы касательно применения объектов информатизации предусмотрены и для МФО.

К дополнительным видам деятельности, осуществляемым кредитными бюро, добавлены:

услуги по уведомлению субъектов кредитной истории о получателях кредитных отчетов, запросивших кредитный отчет, изменении кредитной истории субъекта кредитной истории в режиме реального времени;

услуги по уведомлению поставщиков информации, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 18 закона, об установлении либо снятии физическим лицом добровольного отказа от получения банковских займов, микрокредитов в режиме реального времени.

Кроме того, поставщики информации (банки, МФО, коллекторские агентства и др.) в порядке, определенном договором о предоставлении информации, обязаны предоставлять в кредитное бюро в режиме реального времени следующую информацию о субъекте кредитной истории – физическом лице:

о подаче заявления на заключение договора банковского займа, договора о предоставлении микрокредита с указанием индивидуального идентификационного номера физического лица, суммы и цели банковского займа, микрокредита.

Государственная корпорация "Правительство для граждан" предоставляет в кредитные бюро в режиме реального времени информацию:

для физических лиц – фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), дату рождения, место жительства, юридический адрес, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность, индивидуальный идентификационный номер, сведения об установлении либо снятии физическим лицом добровольного отказа от получения банковских займов, микрокредитов.

Вводятся в действие поправки в Закон "О коллекторской деятельности".

В частности, должник – физическое лицо или его представитель в течение 30 календарных дней после даты их (его) информирования коллекторским агентством обращаются в коллекторское агентство с письменным заявлением или через объекты информатизации, предоставляющие коллекторскому агентству возможность осуществить идентификацию клиента – физического лица посредством применения идентификационных средств, об изменении условий договора банковского займа или договора о предоставлении микрокредита, в котором указываются причины и обстоятельства возникновения задолженности, сведения о доходах и расходах, составе (членах) семьи, месте жительства, наличии имущества, иные сведения, необходимые кредитору для рассмотрения заявления и определения достаточности собственных средств должника для исполнения обязательств по договору банковского займа или договору о предоставлении микрокредита.

Коллекторское агентство при уступке ему кредитором права (требования) по задолженности, в том числе взысканной по решению суда или на основании исполнительной надписи нотариуса, информирует должника – физическое лицо или его представителя об их (его) праве обратиться в коллекторское агентство с письменным заявлением или через объекты информатизации об изменении условий исполнения обязательства по договору банковского займа или договору о предоставлении микрокредита.

Должник – физическое лицо или его представитель в любой срок после даты их (его) информирования об уступке права (требования) по задолженности вправе обратиться с письменным заявлением или через объекты информатизации в коллекторское агентство об изменении условий исполнения обязательства по договору банковского займа или по договору о предоставлении микрокредита, в котором указываются причины возникновения задолженности, сведения о доходах и расходах, составе (членах) семьи, месте жительства, наличии имущества, иные сведения, подтверждающие обстоятельства (факты) его обращения в коллекторское агентство об изменении условий исполнения обязательства по договору банковского займа или по договору о предоставлении микрокредита, в том числе связанные с:

отсрочкой или рассрочкой платежей по основному долгу или вознаграждению;

изменением очередности погашения задолженности, в том числе с погашением основного долга в приоритетном порядке;

изменением срока банковского займа или микрокредита;

изменением в сторону уменьшения или полной отменой неустойки (штрафа, пени);

изменением или полной отменой комиссий и иных платежей, связанных с обслуживанием банковского займа;

полным либо частичным прощением задолженности по основному долгу и (или) вознаграждению;

самостоятельной реализацией залогодателем недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки, в сроки, установленные соглашением сторон;

представлением отступного взамен исполнения обязательства путем передачи коллекторскому агентству заложенного имущества;

реализацией недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки, с передачей обязательства покупателю.

Недостижение взаимоприемлемого решения между коллекторским агентством и заемщиком – физическим лицом в течение 15 календарных дней с даты получения решения коллекторского агентства считается отказом в изменении условий исполнения обязательства по договору банковского займа или по договору о предоставлении микрокредита.

Обновлены Правила и сроки проведения мониторинга финансового состояния должника.

Правилами утверждены порядок и сроки проведения мониторинга финансового состояния не только должника, но и банкрота.

Мониторинг финансового состояния банкрота осуществляется подразделениями ДГД путем изучения и анализа информации об имуществе, в том числе находящемся в общей совместной собственности в течение трех лет после признания должника банкротом, из следующих источников:

форм 240.00, 250.00 и 270.00, в т. ч. в части наличия имущества и имущественных прав за пределами РК;

базы данных регистрирующих государственных органов (в пределах компетенции);

по жалобам и сведениям кредиторов.

Мониторинг финансового состояния банкрота проводится в течение трех лет в следующей последовательности:

1-й этап – в месяце, следующем за месяцем, в котором истекает полугодовой период со дня признания должника банкротом;

– в месяце, следующем за месяцем, в котором истекает полугодовой период со дня признания должника банкротом; 2-й этап – по истечении одного года со дня проведения первого этапа мониторинга финансового состояния банкрота;

– по истечении одного года со дня проведения первого этапа мониторинга финансового состояния банкрота; 3-й этап – за три месяца до завершения периода проведения мониторинга финансового состояния банкрота.

АРРФР изменило Правила рассмотрения изменений в условия договора о предоставлении микрокредита или займа банками и МФО.

В частности, микрофинансовая организация или банк в течение 15 календарных дней после дня получения заявления о внесении изменений в условия договора рассматривает его и в письменной форме, а также через объекты информатизации, предоставляющие МФО или банку возможность осуществить идентификацию заемщика посредством применения идентификационных средств, либо способом, предусмотренным договором о предоставлении микрокредита, сообщает заемщику об одном из следующих решений:

о согласии с предложенными изменениями в условия договора;

о встречном предложении по изменению условий договора;

об отказе в изменении условий договора с указанием мотивированного обоснования причин такого отказа.

Коллекторские агентства

Коллекторские агентства обязали урегулировать задолженность граждан: утверждены Правила.

Коллекторское агентство должно уведомить должника в течение 30 дней после приобретения прав по кредиту о его праве подать заявление на изменение условий оплаты долга. Если задолженность была выкуплена до 1 октября, уведомление должно быть отправлено в течение 20 дней с этой даты.

Должник может обратиться в агентство с заявлением в любое время после получения уведомления, указав причины неисполнения обязательств и свои варианты решения проблемы. К заявлению нужно приложить документы, подтверждающие снижение доходов.

Коллекторское агентство в течение 15 календарных дней после дня получения заявления и представленных должником документов рассматривает предложенные должником изменения условий погашения задолженности и сообщает должнику об одном из следующих решений:

о согласии с предложенными изменениями условий погашения задолженности;

о встречных предложениях по изменению погашения задолженности;

об отказе в изменении условий погашения задолженности с указанием мотивированного обоснования причин такого отказа.

При наличии решения суда или исполнительной надписи нотариуса о взыскании задолженности коллекторское агентство инициирует приостановление исполнительного производства.

Принятие коллекторским агентством решения об изменении условий погашения задолженности осуществляется в соответствии с внутренними документами. В частности, будут учитывать категории должников и обстоятельства, повлекшие неисполнимость условий погашения задолженности.

Помимо этого коллекторское агентство может изменить условия долга в одностороннем порядке на более выгодных условиях, например, уменьшить штрафы или отсрочить платежи. Оно должно уведомить об этом должника, который может отказаться от изменений, отправив заявление в течение 14 дней.

В свою очередь функцию по определению порядка урегулирования коллекторскими агентствами задолженности физических лиц возложили на АРРФР РК.

Кроме того, определен перечень иных сведений, которые коллекторские агентства обязаны предоставлять в кредитные бюро:

дата обращения заемщика с заявлением об изменении условий исполнения обязательства по договору банковского займа и (или) договору о предоставлении микрокредита;

результаты рассмотрения коллекторским агентством заявления, с указанием одного из следующих решений:

- согласии с предложенными изменениями условий исполнения обязательства по договору банковского займа или договору о предоставлении микрокредита;

- встречных предложениях по изменению условий исполнения обязательства по договору банковского займа или договору о предоставлении микрокредита;

- отказе в изменении условий исполнения обязательства по договору банковского займа или договору о предоставлении микрокредита с указанием мотивированного обоснования причин такого отказа;

дата ответа коллекторского агентства о результатах рассмотрения заявления;

дата последнего платежа по основному долгу или вознаграждению, при наличии просроченной задолженности;

сумма последнего платежа по основному долгу или вознаграждению, при наличии просроченной задолженности;

лицо, уступившее право (требование) по договору банковского займа или договору о предоставлении микрокредита согласно договору об уступке права (требования), с указанием даты и номера заключения договора банковского займа или договора о предоставлении микрокредита, даты уступки права (требования), полного наименования, бизнес-идентификационного номера, суммы уступленного права (требования), фактической стоимости уступленного права (требования);

иные сведения по соглашению сторон.

Сбор и реализация металлолома

Деятельность по сбору, заготовке и переработке лома черных и цветных металлов перевели из уведомительного в разрешительный порядок.

Утверждены Правила выдачи разрешения на осуществления деятельности по сбору (заготовке), хранению, переработке и реализации юридическими лицами лома и отходов цветных и черных металлов

Выдача разрешений на осуществление деятельности по сбору, хранению, переработке и реализации юридическими лицами лома и отходов цветных и черных металлов является государственной услугой и оказывается местными исполнительными органами (МИО) областей, городов республиканского значения, столицы.

Для получения госуслуги нужно направить услугодателю (МИО) через веб-портал электронного правительства документы:

электронное заявление, подписанное ЭЦП;

подтверждение оплаты разрешительного сбора, за исключением случаев оплаты через ПШЭП;

сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица, о госрегистрации ЮЛ, ИП РК, услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем;

документы о соответствии услугополучателя разрешительным требованиям (за исключением документов и сведений, которые могут быть получены из информационных систем).

При подаче всех необходимых документов через портал в личном кабинете услугополучателя отображается статус о принятии запроса для оказания госуслуги, с указанием даты получения результата государственной услуги.

На основании результатов рассмотрения представленных документов в течение одного рабочего дня ответственный исполнитель оформляет разрешение либо мотивированный отказ в оказании государственной услуги.

Услуга оказывается платно. Размер оплаты составляет 10 МРП (36 920 тенге в 2024 году).

Также утверждены разрешительные требования и перечень документов, подтверждающих соответствие им при выдаче разрешений второй категории для осуществления деятельности по сбору (заготовке), хранению, переработке и реализации лома и отходов цветных и черных металлов.

В частности, приемный пункт, осуществляющий прием лома, включает:

средства измерений (автомобильные или железнодорожные весы и/или другие средства измерений), внесенные в реестр государственной системы обеспечения единства измерений, при наличии на них действующего сертификата об их поверке;

документы, подтверждающие принадлежность приемного пункта юридическому лицу или его филиалу;

стацинарные или мобильные грузоподъемные механизмы, а также приспособления, по грузоподъемности соответствующее технологическому процессу для проведения данных работ, утвержденному на предприятии;

вывески с указанием принадлежности приемного пункта юридическому лицу или его филиалу, наименования, БИН, режима работы и прейскуранта скупочных цен на удобном для обозрения месте, а также на официальном сайте юридического лица (при его наличии);

наличие журналов учета, или электронных журналов учета, где должны отображаться сведения о поступающем ломе и отходах цветных и черных металлов, приемо-сдаточные акты и другие документы бухгалтерского учета.

Здравоохранение

С 21 октября вводятся в действие поправки по вопросам здравоохранения.

Что изменилось:

Внедряется страхование профессиональной ответственности медицинских работников.

Страхование профессиональной ответственности медицинского работника осуществляется на основании договора сострахования профессиональной ответственности медицинских работников, заключаемого между субъектом здравоохранения и участниками единого страхового (перестраховочного) пула.

Страховым случаем по договору сострахования профессиональной ответственности медицинских работников признается факт причинения вреда жизни и здоровью пациента в результате осуществления медицинской деятельности.

При этом медицинский инцидент не является страховым случаем.

Медорганизация в течение трех рабочих дней со дня поступления от службы поддержки пациента и внутренней экспертизы обращения пациента либо его супруга (супруги), близких родственников или законного представителя о причинении вреда жизни и здоровью пациента в результате осуществления медицинской деятельности создает независимую экспертную комиссию. Комиссия должна установить и подтвердить наличие (отсутствие) факта причинения вреда жизни и здоровью пациента в результате осуществления медицинской деятельности.

Также установлены минимальные размеры страховых премий (взносов) и размеры страховых выплат по договору сострахования профессиональной ответственности медицинских работников.

Размер страховой выплаты определяется на основании договора сострахования профессиональной ответственности медицинских работников и не может составлять менее следующих размеров:

за вред, причиненный жизни и здоровью пациента в результате осуществления медицинской деятельности, повлекший установление инвалидности:

третьей группы, – 500 МРП (1 846 000 тенге в 2024 году);

второй группы, – 600 МРП (2 215 200 тенге);

первой группы, – 800 МРП (2 953 600 тенге);

ребенка с инвалидностью, – 500 МРП;

за вред, причиненный жизни и здоровью пациента в результате осуществления медицинской деятельности, повлекший его смерть, – 3000 МРП (11 076 000 тенге);

за вред, причиненный жизни и здоровью пациента в результате осуществления медицинской деятельности, без установления инвалидности – в размере фактических расходов, связанных с заболеванием, но не более 300 МРП (1 107 600 тенге).

В случае возбуждения в отношении застрахованного медицинского работника досудебного расследования по правонарушениям, предусмотренным статьей 317 УК РК, он вправе обратиться в единый страховой (перестраховочный) пул для возмещения фактически осуществленных расходов на оплату услуг адвоката.

Совокупная сумма возмещения расходов на оплату услуг адвокатов застрахованным медицинским работникам одного субъекта здравоохранения не должна превышать ежегодно 5% от суммы страховой премии, уплаченной данным субъектом здравоохранения по договору сострахования профессиональной ответственности медицинских работников.

Расходы на оплату услуг адвоката медицинского работника не влияют на размер страховой выплаты пациенту.

Внеплановые проверки медорганизаций будут проводить по обращениям граждан в случае причинения вреда жизни и здоровью пациента в результате медицинской деятельности.

Основанием государственного контроля в сфере оказания медицинских услуг (помощи) является несогласие пациента либо его супруга (супруги), близких родственников или законного представителя с заключением независимой экспертной комиссии.

Физические лица имеют право на занятие частной медицинской практикой при наличии сертификата специалиста в области здравоохранения, стажа работы не менее пяти лет по соответствующей специальности и лицензии на медицинскую деятельность, а также договора сострахования профессиональной ответственности медицинских работников.

Кроме того, на АРРФР возложены функции по:

согласованию типового договора сострахования профессиональной ответственности медицинских работников, разрабатываемого и утверждаемого уполномоченным органом в области здравоохранения;

согласованию правил страхования профессиональной ответственности медицинских работников, разрабатываемых и утверждаемых уполномоченным органом в области здравоохранения.

Профессиональную ответственность медиков будут страховать согласно Правилам.

Объектом страхования профессиональной ответственности медицинских работников являются имущественные интересы медицинских работников, связанные с возмещением вреда причиненного жизни и здоровью пациента в результате осуществления медицинской деятельности.

Страхование профессиональной ответственности медицинских работников осуществляется за счет субъектов здравоохранения.

Субъекты здравоохранения заключают договор страхования профессиональной ответственности медицинского работника до осуществления медицинской деятельности.

Договор заключается медорганизацией, имеющей лицензию на медицинскую деятельность, при этом медицинские работники, в том числе нерезиденты РК, оказывающие медицинскую помощь (услуги) должны иметь сертификат специалиста для допуска к клинической практике, за исключением иностранных специалистов, привлекаемых для осуществления профессиональной медицинской деятельности в "Назарбаев Университет" или его медицинские организации, в медицинские организации Управления делами Президента.

Минздрав утвердил типовой договор сострахования профессиональной ответственности медицинских работников.

Также утверждены Правила деятельности независимой экспертной комиссии и минимальные требования по установлению наличия (отсутствия) факта причинения вреда жизни и здоровью пациента в результате осуществления медицинской деятельности.

Комиссия создается в целях установления и подтверждения наличия (отсутствия) факта причинения вреда жизни и здоровью пациента в результате осуществления медицинской деятельности, которое является состоянием, в виде развившегося заболевания, осложнения, имеющегося заболевания или инвалидизации, либо летального исхода, подтвержденное заключением Комиссии, сформированного из экспертных мнений профильных специалистов на основе доказанных научных и клинических данных об эффективности и безопасности медицинской услуги.

Субъекты здравоохранения привлекают профильных специалистов из следующих источников:

реестр профильных специалистов, формируемый местными органами государственного управления здравоохранением областей, городов республиканского значения и столицы;

профессиональных медицинских ассоциаций;

профессиональных союзов медицинских работников;

медицинских работников иных субъектов здравоохранения.

Комиссия для установления наличия (отсутствия) факта причинения вреда жизни и здоровью пациента в результате осуществления медицинской деятельности опирается на следующие минимальные требования:

определение своевременности, адекватности и эффективности оказанных медицинских услуг;

определение причинной связи между действиями медицинского работника и наступившим вредом с указанием в результате каких действий (событий) при оказании медицинских услуг (диагностическая, лечебная, оперативная, тактическая) нанесен вред здоровью и жизни, соответствие действий (событий) при оказании медицинских услуг (диагностическая, лечебная, оперативная, тактическая) общепринятым или передовым технологиям здравоохранения;

определение отступления от установленных нормативных правовых актов в области здравоохранения. При этом рассматривается объективные и субъективные причины.

Заключение Комиссии выносится на основании достоверных доказательств, подтверждающих нарушение функций органов или систем, повреждение целостности тканей и органов либо потерю органов с учетом установления давности (срока) и наличия (отсутствия) вреда здоровью и жизни пациента, причиненного медицинским работником в результате осуществления медицинской деятельности.

Не допускается проведение повторной экспертизы комиссии по одному случаю после вынесения заключения.

В Казахстане появится единый реестр учета фактов наступления медицинского инцидента и страховых случаев.

Данный реестр выполняет учетно-информационную функцию и позволяет информировать заинтересованные стороны о текущей ситуации в области безопасности и качества медицинской помощи, обеспечивая данными анализа фактов наступления медицинского инцидента.

Единый реестр учета фактов наступления медицинского инцидента и страховых случаев формируется, ведется подведомственной минздраву организацией.

Организация формирует единый реестр на основании результатов анализа фактов наступления медицинского инцидента и страховых случаев, проводимого службой поддержки пациента и внутренней экспертизы медицинских организаций, а также сведений с информационной платформы единого страхового пула, включающий в себе объединение группы компаний без образования юридического лица, созданное для целей страхования профессиональной ответственности медицинских работников РК.

Кроме того, внесены поправки в Правила организации и проведения внутренней и внешней экспертиз качества медицинских услуг (помощи).

В частности, говорится, что Служба поддержки пациента и внутренней экспертизы при рассмотрении обращения проводит внутреннюю экспертизу по качеству предоставленной медицинской помощи на соответствие стандартам организации оказания медицинской помощи по профилю, правилам оказания медицинской помощи с привлечением независимых экспертов или профильных специалистов (при необходимости).

Служба проводит внутреннюю экспертизу путем анализа медицинских услуг (помощи) с учетом:

диагностических процедур;

лечебных мероприятий;

профилактических мер;

реабилитационных мер.

Служба при выявлении нарушений стандартов организации оказания медицинской помощи по профилю медицинским работником при оказании медицинской помощи, что повлекло неблагоприятный исход лечения (смерть или инвалидизация, ухудшение или без перемен) для здоровья и жизни пациента, наличия оснований и подтверждающих доказательств о причинении вреда жизни и здоровью пациента, установления признаков страхового случая, предоставляет руководителю субъекта рекомендации с обоснованием о направлении данного обращения на заседание Независимой экспертной комиссии со всеми материалами (медицинская документация, фото-, видеоматериалы, договор, чеки и другие материалы, относящиеся к обращению), в том числе из информационных систем.

Срок рассмотрения обращения и предоставления рекомендации о направлении данного обращения на заседание Независимой экспертной комиссии первому руководителю субъекта здравоохранения не превышает 20 рабочих дней.

Служба, при отсутствии нарушений стандартов организации оказания медицинской помощи по профилю со стороны медицинского работника при оказании медицинской помощи, регистрирует данный случай как медицинский инцидент в едином реестре учета фактов медицинского инцидента и страховых случаев.

После одобрения руководителем субъекта здравоохранения Служба в течение 3 рабочих дней направляет информацию о случаях (событиях) медицинского инцидента в организацию, определенную уполномоченным органом в области здравоохранения.

При отсутствии у субъекта здравоохранения Службы, обращение рассматривается первым руководителем субъекта здравоохранения с привлечением независимых экспертов или профильных специалистов (при необходимости).

Минздрав обновил Правила оказания медицинской помощи лицам с хроническими заболеваниями.

Динамическое наблюдение лиц с хроническими заболеваниями осуществляется в целях предупреждения осложнений, обострений заболеваний, их профилактики и проведения медицинской реабилитации в организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, независимо от форм собственности по месту прикрепления к субъектам здравоохранения.

Динамическое наблюдение осуществляют специалисты ПМСП и профильные специалисты в рамках ГОБМП или в системе ОСМС.

Лица с хроническими заболеваниями, подлежащие динамическому наблюдению, обеспечиваются лекарственными средствами в рамках амбулаторного лекарственного обеспечения.

Лица с хроническими заболеваниями подлежат учету и дальнейшему динамическому наблюдению мультидисциплинарной группой (МДГ).

Состав МДГ утверждается первыми руководителями организаций здравоохранения и включает специалистов для обеспечения комплексного и индивидуального подхода к оказанию медицинской помощи:

врач ПМСП;

профильные специалисты в зависимости от характера заболевания пациента;

медицинские сестры (участковой, расширенной практики, общей практики);

психолог;

социальный работник.

Бюджетная система

В Казахстане запустили пилотный проект по внедрению блочного бюджета.

Блочный бюджет – это способ управления бюджетным процессом, при котором администратор наделяется полномочиями самостоятельно утверждать, перераспределять и доиспользовать бюджетные средства для достижения целевых показателей в пределах установленного блока согласно лимитам расходов.

В перечень госорганов, использующих блочный бюджет, включили:

Министерство водных ресурсов и ирригации РК.

Министерство туризма и спорта РК.

Западно-Казахстанская область.

Карагандинская область.

Участниками пилотного проекта являются:

центральные государственные и местные исполнительные органы в соответствии с перечнем;

центральный уполномоченный орган по государственному планированию;

центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию;

центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета;

местный уполномоченный орган по исполнению бюджета;

местный уполномоченный орган по государственному планированию;

территориальное подразделение казначейства.

На уровне местных бюджетов пилотный проект осуществляется на уровне областного бюджета.

Администраторов местных бюджетных программ областного бюджета без права их последующей замены для участия в пилотном проекте определяет аким соответствующей области.

В рамках лимита расходов по предложению администратора бюджетных программ допускаются авансирование и перенос объемов расходов до 10% от общего объема расходов на трехлетний период.

В течение финансового года по решению первого руководителя администратора бюджетных программ с учетом предложений ведомственной бюджетной комиссии или бюджетной комиссии области, города республиканского значения, столицы администраторы бюджетных программ самостоятельно осуществляют перераспределение средств между бюджетными программами.

Неиспользованные (недоиспользованные) бюджетные средства администратора бюджетных программ по итогам отчетного финансового года в размере, не превышающем 5% от предусмотренных бюджетных средств в отчетном финансовом году, доиспользуются в следующем финансовом году.

Неиспользованные (недоиспользованные) бюджетные средства администратора бюджетных программ по итогам отчетного финансового года в размере, превышающем 5% от предусмотренных бюджетных средств в отчетном финансовом году, не допускается доиспользовать в очередном финансовом году и они аннулируются.

Пилотный проект продлится до 31 декабря 2027 года.

Изменены Правила размещения информации и публичного обсуждения проектов бюджетных программ (отчетов о реализации бюджетных программ) на интернет-портале открытых бюджетов

На Портале размещается бюджетная отчетность, консолидированная финансовая отчетность, финансовая отчетность, гражданский бюджет, результаты государственного аудита и финансового контроля, не содержащие информацию с ограниченным доступом.

Информация размещается центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета, администраторами бюджетных программ, Национальным Банком РК, Агентством по регулированию и развитию финансового рынка на казахском и русском языках.

При этом АРРФР РК размещает на Портале финансовую отчетность в течение пяти рабочих дней после утверждения Президентом РК годового отчета АРРФР РК.

Госорганы

С 9 октября у Министерства промышленности и строительства новые функции:

разработка и утверждение перечня отечественных сырьевых товаров;

выдача лицензий для вывоза с территории РК отечественного сырья, включенного в перечень отечественных сырьевых товаров.

Банки, МФО

Банки и МФО будут проводить биометрию казахстанцев: утверждены правила.

Биометрическая идентификация проводится по изображению лица идентифицируемого.

Процесс биометрической идентификации включает в себя следующие этапы:

получение достоверного текущего изображения лица идентифицируемого;

получение идентификационных данных идентифицируемого;

получение эталонного изображения лица идентифицируемого;

сличение текущего и эталонного изображения лица идентифицируемого

Чтобы предотвратить подмену изображения идентифицируемого лица, его достоверность проверяется путем выполнения не менее трех команд, направленных на создание визуальных изменений в кадре.

Эталонное изображение идентифицируемого лица получают из государственной базы данных изображений или базы данных верифицированных изображений провайдера биометрической идентификации.

АРРФР РК утверждены Условия и Правила выдачи разрешения на право осуществления деятельности оператора электронной торговой площадки по продаже банковских и микрофинансовых активов.

Для получения разрешения на право осуществления деятельности оператора электронной торговой площадки по продаже банковских и микрофинансовых активов юридическое лицо представляет в уполномоченный орган заявление с приложением документов по Перечню.

Заявление с прилагаемыми к нему документами представляется на бумажном носителе в прошитом виде, с пронумерованными страницами, последняя страница заверяется печатью заявителя.

После проверки соответствия документов требованиям, их рассматривает Комиссия и выдает Акт о соответствии.

Строительство, архитектура

Правила ведения, приостановления, отзыва разрешений в автоматизированном реестре разрешений в сфере строительства утвердило Министерство промышленности и строительства.

Реестр разрешений ведут в целях:

систематизации сведений о разрешениях первой и второй категории, подлежащих автоматизации посредством государственной информационной системы;

информирования физических и юридических лиц РК о сведениях, содержащихся в автоматизированном реестре разрешений в сфере строительства.

Реестр подразделяется на следующие разделы:

реестр лицензий, выданных на проектную, изыскательскую деятельность и строительно-монтажные работы;

реестр субъектов, прошедших аккредитацию в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

Сведения размещаются на казахском и русском языках на внешнем портале государственной информационной системы разрешений и уведомлений и доступны для ознакомления заинтересованным лицам без взимания платы.

Транспорт

В Казахстане регламентировали порядок постановки на учет беспилотных авиационных систем.

Для получения свидетельства о постановке на учет беспилотной авиационной системы заявитель представляет в уполномоченную организацию через портал заявку на учет беспилотной авиационной системы и документы по перечню.

После обращения через портал заявителю в "личный кабинет" направляется статус о принятии заявки для оказания государственной услуги с указанием даты получения результата оказания государственной услуги.

При направлении документов посредством портала они удостоверяются ЭЦП заявителя.

Уполномоченная организация осуществляет регистрацию заявки в день их поступления.

При обнаружении ошибок в Свидетельстве о постановке на учет либо поступления заявки о допущенной ошибке, уполномоченная организация вносит исправления в срок 3 рабочих дня.

Учет беспилотных авиационных систем ведется уполномоченной организацией в реестре беспилотных авиационных систем гражданской авиации РК.

Учетные номера постановки на учет беспилотных авиационных систем должны соответствовать их порядковым номерам в Реестре беспилотных авиационных систем.

Министерство транспорта утвердило Условия, на которых иностранцы и лица без гражданства могут входить в состав экипажа судна, плавающего под Государственным флагом РК:

не назначаются на должности капитана судна, старшего помощника капитана судна, старшего механика и радиоспециалистов;

прием на работу на судно осуществляется при наличии свободных рабочих мест на судне и отсутствии возможности удовлетворить спрос на работников на внутреннем рынке труда;

уровень образования и трудовой стаж отвечают требованиям, предъявляемым к должностям специалистов в области торгового мореплавания и внутреннего водного транспорта;

Помимо этого, иностранцы должны иметь:

заключение медкомиссии о профпригодности;

действительный заграничный паспорт и при необходимости визу;

Для лиц без гражданства нужно удостоверение лица без гражданства или заграничный паспорт, подтверждающий правовой статус лица без гражданства.

Министерство транспорта внесло изменения в ряд приказов по вопросам водного транспорта:

1. Правила государственной регистрации судна, в том числе маломерного судна, и прав на него

Государственная регистрация судна внутреннего водного плавания и судна плавания "река – море", а также маломерного судна и прав на них в Государственном судовом реестре, в Реестре арендованных иностранных судов и в Судовой книге осуществляется территориальными подразделениями Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля Министерства транспорта РК.

При снятии судна с государственной регистрации по причине полного технического износа или гибели делаются соответствующие записи в Судовой книге и регистрационной карточке.

2. Правила дипломирования и аттестации лиц командного состава судов, подлежащих государственной регистрации в Государственном судовом реестре РК

Государственные услуги "Дипломирование лиц командного состава судов" и "Аттестация лиц командного состава судов" оказываются территориальными подразделениями Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля Министерства транспорта РК.

3. Правила выдачи и ведения судовых документов для судов, осуществляющих судоходство по внутренним водным путям

Свидетельство о годности судна к плаванию, классификационное свидетельство и свидетельства о предотвращении загрязнения с судна нефтью, сточными водами и мусором выдается филиалом "Регистр судоходства" Республиканского государственного казенного предприятия "Қазақстан су жолдары" Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта РК на суда внутреннего водного и смешанного "река-море" плавания при проведении освидетельствования.

4. Правила аттестации судоводителей на право управления маломерным судном

По окончании экзамена на АРМ заявителя выводятся на экран представленные ему вопросы, а также выбранные ответы.

Уведомление о начале или прекращении осуществления деятельности по подготовке судоводителей маломерных судов подается в порядке, установленном ЗРК "О разрешениях и уведомлениях".

Электроэнергия, ВИЭ

Обновлены Правила покупки электрической энергии у владельцев маломасштабных ВИЭ

В правилах появилось понятие: маломасштабный объект по использованию возобновляемых источников энергии – технические устройства общей установленной мощностью до двухсот киловатт (включительно), предназначенные для производства электрической или тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии и взаимосвязанные с ними сооружения и инфраструктура, технологически необходимые для эксплуатации маломасштабного объекта.

Для подключения маломасштабных объектов к электрическим сетям и продаже излишков электрической энергии, нетто-потребитель сроком не позднее 15 календарных дней до момента подключения объектов по использованию ВИЭ к электрическим сетям представляет уведомление в энергоснабжающую и энергопередающую организацию, к электрическим сетям которой производится подключение.

Энергопередающая организация обеспечивает беспрепятственное подключение нетто-потребителя к электрической сети энергопередающей организации в точке, находящейся с его стороны до раздела границ маломасштабного объекта, принадлежащего нетто-потребителю.

Согласно дополнениям, владельцы ВИЭ освобождаются от оплаты услуг энергопередающих организаций на передачу электрической энергии.

Нетто-потребитель оплачивает обслуживающей его энергоснабжающей организации по ее действующему тарифу потребленный им за расчетный период из электрической сети объем электрической энергии за вычетом объема, поставленного им в электрическую сеть за тот же период.

В случае превышении объема электрической энергии, поставленной нетто-потребителем за расчетный период в электрическую сеть, над объемом электрической энергии, потребленной им за тот же период из электрической сети, обслуживающая энергоснабжающая организация оплачивает нетто-потребителю вышеуказанный объем превышения по его предельной цене (без дифференциации по группам потребителей).

Недропользование

Обновлены Правила мониторинга выполнения недропользователями обязательств по контракту на недропользование

Мониторинг выполнения недропользователями обязательств по контракту осуществляется компетентным органом посредством анализа отчетов, представляемых недропользователями, данных космического мониторинга, содержащих признаки нарушений законодательства РК и сведений, полученных из иных источников в соответствии с законодательством РК.

По результатам анализа отчетов формируется отчет, в котором указываются следующие сведения:

- количество недропользователей, подлежащих мониторингу;

- сведения о недропользователях, предоставивших и не предоставивших отчетность в установленный срок;

- сведения о недропользователях, по которым выявлены нарушения контрактных обязательств.

Новыми правилами определен порядок мониторинга выполнения недропользователями обязательств:

- по контрактам, заключенным до введения в действие Кодекса и не соответствующим типовым контрактам на разведку и добычу, добычу углеводородов или добычу урана;

- в период разведки по контрактам на разведку и добычу, соответствующим типовому контракту;

- в период добычи по контрактам на разведку и добычу, на добычу, соответствующим типовым контрактам.

Наука

Министерство науки утвердило Типовое положение о научных лабораториях коллективного пользования

Научная лаборатория коллективного пользования (Лаборатория) создается в форме структурного подразделения научной организации или организации высшего и (или) послевузовского образования (ОВПО), и функционирует в целях достижения передового уровня научных исследований и опытно-конструкторских работ, а также эффективного использования материально-технического и кадрового потенциала Лаборатории. В целях эффективной деятельности Лаборатории утверждается регламент Лаборатории, которым предусматривается допуск к оборудованию пользователей лаборатории, основание и условия допуска.

Взаимодействие Лаборатории с государственными органами и субъектами научной и (или) научно-технической деятельности по проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) осуществляется на договорной основе.

Основной целью деятельности Лаборатории является предоставление доступа для проведения научных исследований отечественными и зарубежными учеными независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности научной организации или ОВПО, в которых они работают.

Также утверждено Типовое положение о консультативно-совещательном органе научной организации

Консультативно-совещательным органом научной организации (КСО) является Ученый (научно-технический) совет.

Основными задачами КСО являются:

рассмотрение вопросов научной и (или) научно-технической деятельности научной организации, выработка предложений по ее совершенствованию и внесение рекомендаций;

содействие реализации приоритетных направлений научной и (или) научно-технической деятельности РК, определенных правительством и Высшей научно-технической комиссией при Правительстве РК (ВНТК);

рассмотрение стратегических и текущих планов деятельности научной организации;

рассмотрение вопросов по взаимодействию с научными организациями, организациями высшего и (или) послевузовского образования (ОВПО), научной общественностью по участию в формировании и реализации единой государственной политики в области научной и (или) научно-технической деятельности;

изучение и выработка предложений по совершенствованию организации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР);

рассмотрение вопросов развития научной и (или) научно-технической деятельности организации;

участие в популяризации и пропаганде результатов научной и (или) научно-технической деятельности, содействие их коммерциализации;

содействие развитию международного научного и научно-технического сотрудничества;

выработка предложений по эффективной работе научной организации и ее структурных подразделений.

Заседания КСО проводятся согласно плану работы и графику заседаний, но не реже одного раза в квартал.

Минздрав утвердил Положение о научно-техническом совете (НТС)

НТС является консультативно-совещательным органом при Министерстве здравоохранения РК и создается в целях выработки предложений и рекомендаций по приоритетным направлениям научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также оценки научно-технических проектов и программ в области здравоохранения.

Состав НТС формируется Министерством с учетом предложений и рекомендаций научного сообщества и субъектов частного предпринимательства, а также юридическими лицами в области здравоохранения и утверждается Министром здравоохранения РК.

При НТС создаются специализированные секции:

Секция по клиническим исследованиям; Секция по фундаментальным биомедицинским исследованиям, медико-биологическим и доклиническим (неклиническим) исследованиям; Секция по исследованиям в области общественного здравоохранения; Секция по исследованиям в области генетики и клеточных технологий.

Образование

Министерство просвещения установило дополнительные требования к электронным учебникам и учебно-методическим комплексам.

К уже имеющимся требованиям добавились:

соответствие текстовой информации нормам электронной типографики;

использование формата, обеспечивающего возможность поиска и копирования фрагментов текста средствами веб-обозревателя и соответствующего различным расширениям электронных документов;

осуществление масштабирования (увеличение и уменьшение) шрифта и (или) страницы (экрана);

использование формата изображения, соответствующего общедоступным расширениям;

выполнение иллюстрации в векторном или растровом формате;

размеры изображений (карт, схем, таблиц, графиков, чертежей) не менее 300 пикселей по одной из сторон и выполнены в общедоступном формате;

соответствие формата видеоматериала общедоступным расширениям;

разрешение видеоматериала не менее 1280x720, соотношение сторон 16:9;

полное заполнение видеоматериалом поля экрана;

выполнение аудиоматериала в форматах AAC, AC3, OGG, Mp3, Мр4, каналы воспроизведения – 2 (стерео);

наличие материалов для уровневой дифференциации, индивидуализации и персонализации обучения;

наличие элементов геймификации;

наличие дидактических материалов с виртуальной лабораторией по естественно-научным предметам.

Также обновлены правила подготовки, экспертизы, издания школьных учебников

Подготовка учебника и электронного учебника (ЭУ) организуется разработчиком или издательством путем формирования авторского коллектива, прошедшего обучающие курсы по вопросам разработки учебников и ЭУ. (Ранее помимо данного требования необходимо было иметь профессиональное образование по предмету (специальности), квалификацию и опыт работы в организациях образования).

Экспертиза включает следующие этапы:

1. для вновь разработанных учебников и УМК, в том числе в электронной форме:

научно-педагогическая экспертиза (предапробационная и послеапробационная);

апробация в организациях среднего образования;

рассмотрение на предметной экспертной комиссии;

2. для УМК ДО, переиздаваемых учебников и УМК, в т.ч. электронной форме:

научно-педагогическая экспертиза;

рассмотрение на предметной экспертной комиссии;

3. для пособий, ЭП, а также учебников и пособий, в том числе в электронной форме для технического и профессионального образования, послесреднего образования:

научно-педагогическая экспертиза.

Министерство науки и высшего образования обновило формы, предназначенные для сбора административных данных, предоставляемых вузами в рамках образовательного мониторинга.

Всего документ содержит 51 форму, 28 из которых изложены в новой редакции, а 23 новые формы добавлены.

Импорт/экспорт товаров

Внесены дополнения в Квалификационные требования, предъявляемые к деятельности по лицензированию экспорта и импорта товаров.

В частности, при экспорте отечественных промышленных сырьевых товаров, в отношений которых установлены количественные ограничения (квоты) необходимо:

Подтверждение намерения получения лицензии (подтверждающим соответствие документом будет заявление о выдаче лицензии)

Подтверждение намерения сторон на осуществление внешнеторговой деятельности (нужна копия внешнеторгового договора (контракта), приложения и (или) дополнения к нему)

Подтверждение исполнения обязательств по обеспечению отечественным сырьем предприятий обрабатывающей промышленности (потребуется копия Соглашения по обеспечению отечественным сырьем предприятий обрабатывающей промышленности, заключенный между производителями отечественного сырьевого товара, предприятиями обрабатывающей промышленности и уполномоченным органом в области государственного стимулирования промышленности).

Налогообложение

Утверждены правила и сроки реализации пилотного проекта "Цифровой НДС"

Пилотный проект разработан в целях модернизации и совершенствования возврата превышения НДС с использованием цифрового тенге.

Участники пилота:

КГД;

плательщики НДС, добровольно участвующие в пилотном проекте;

Нацбанк РК;

АО "Национальная платежная корпорация Национального Банка Республики Казахстан" (АО "НПК");

банки второго уровня, добровольно участвующие в пилотном проекте;

Комитет казначейства Минфина РК;

юридические лица, занимающиеся разработкой учетных бухгалтерских систем и добровольно участвующие в пилотном проекте.

Согласием на участие налогоплательщика в пилотном проекте является открытие БВУ в Системе цифрового тенге счёта и подтверждение платежа в цифровых тенге в соответствии процедурой, определенной правилами.

Возврат суммы превышения НДС производится в течение 15 рабочих дней после истечения последней даты, установленной Налоговым кодексом для представления в ОГД декларации по НДС за налоговый период, в которой указано требование о возврате суммы превышения НДС.

Результатом оказания государственной услуги является:

зачет превышения суммы НДС в счет погашения имеющейся налоговой задолженности;

зачет суммы превышения НДС в счет предстоящих платежей по иным видам налогов и платежей (по требованию), при отсутствии налоговой задолженности;

возврат оставшейся суммы превышения НДС на банковский счет налогоплательщика при отсутствии налоговой задолженности.

Статистика, перепись населения

Интервьюеров будут привлекать для проведения статистических наблюдений и национальных переписей: утверждены правила

Привлекают граждан в качестве интервьюеров при проведении наблюдений территориальные подразделения Бюро нацстатистики путем:

- опубликования вакансий интервьюеров на сайте территориального подразделения;

- приема заявок от лиц, изъявивших желание стать интервьюером;

- создания специальной комиссии для отбора интервьюеров;

- рассмотрения комиссией заявок лиц с учетом образования (высшее или техническое и профессиональное или послесреднее или общее среднее образование) без предъявления требований по стажу работы;

- проведения комиссией собеседования с претендентами;

- заключения договора возмездного оказания услуг с отобранными комиссией гражданами.

Эффективность работы интервьюера оценивается по следующим параметрам:

своевременность передачи первичных статистических данных на бумажном носителе и (или) в электронном виде интервьюером в территориальное подразделение;

полнота и достоверность полученных первичных статистических данных от респондента и (или) домашнего хозяйства;

качественное проведение наблюдения, отсутствие ошибок при подготовке отчетной документации;

проведение наблюдения с полным охватом респондентов и (или) домашних хозяйств.

Документ также определяет особенности проведения статнаблюдений в сфере сельского хозяйства, занятости населения, уровня жизни, информационно-коммуникационных технологий и туризма, преступности, а также при проведении национальных переписей.

Гражданство, кандасы, иностранцы

Министерство труда внесло изменения в Правила определения принадлежности лиц к казахской национальности лиц

В частности, из состава Комиссии для определения принадлежности к казахской национальности лиц, претендующих на получение статуса кандаса и гражданства РК исключили представителей КНБ.

Поправки внесены поскольку данная деятельность не относится к функциям ведомства.

Регулирование цен

Бюро нацстатистики изменило правила регистрации цен

В настоящее время для регистрации цен используются следующие методы: считывание с ценников, изучение прейскурантов, консультации с работниками, опрос продавцов на рынках, интернет-ресурсы, получение информации по телефону, направление официальных писем с просьбой предоставить информацию о ценах (тарифах), выставляемые населению квитанции для оплаты коммунальных услуг.

В правила внесено дополнение, в котором говорится: "В дополнение к вышеприведенным источникам регистрации цен используются альтернативные данные, представленные их собственниками или владельцами."

Финансовый мониторинг

АРРФР РК изменило признаки подозрительных операций, подлежащих финмониторингу

В частности, уточнено, что к таким операциям относятся:

Операции по внесению крупного первоначального депозита при установлении новых отношений с лицами, осуществляющими выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов.

Открытие нескольких счетов под разными именами с целью обхода ограничений, установленные лицами, осуществляющими выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов.

Также уточняется, что субъектами финмониторинга являются лица, осуществляющие выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов.

Ранее в документе речь шла о лицах, осуществляющих деятельность по выпуску цифровых активов, организации торгов ими, а также предоставлению услуг по обмену цифровых активов на деньги, ценности и иное имущество.

Лотерея

В Казахстане обновили правила проведения лотереи

Поправками предусмотрено, что условия проведения лотереи, изменения и дополнения в них согласовываются оператором лотереи в уполномоченном органе.

В документе детализирован порядок проведения электронных лотерей.

Так, установлены требования к электронным лотерейным билетам.

В частности, электронные лотерейные билеты должны содержать следующую обязательную информацию:

наименование оператора лотереи;

номер электронного лотерейного билета;

цену электронного лотерейного билета;

ссылку на доступ к расширенной информации о месте нахождения, номерах телефонов и интернет-ресурсе оператора лотереи, наименовании лотереи, номере или наименовании тиража, дате и месте проведения розыгрыша призового фонда, месте и сроках получения выигрыша, размере призового фонда.

Экспертиза выигрышных электронных лотерейных билетов проводится оператором лотереи в случае превышения размера выигрыша 190 МРП.

Оператор лотереи реализует лотерейные билеты самостоятельно или через распространителя (агента) лотереи.

Распространение лотерейных билетов осуществляется через:

лотерейные терминалы;

нестационарные торговые объекты;

отделения почтовой связи Национального оператора почты;

отделения оператора лотереи (лотерейный центр).

Оператор лотереи реализует электронные лотерейные билеты самостоятельно, через свой официальный интернет-ресурс и (или) лотерейное мобильное приложение.

Распространение лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, участвующих в розыгрыше призового фонда на момент проведения тиража, прекращается.

Лотерейные билеты не могут распространяться, а лотерейные терминалы не могут устанавливаться в:

· многоквартирных жилых домах, общежитиях;

· организациях образования и в радиусе ста метров от них;

· организациях здравоохранения и в радиусе ста метров от них;

· культовых зданиях (сооружениях);

отдельно стоящих зданиях и сооружениях, в которых расположены организации культуры.

Запрещаются распространение лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, установка лотерейных терминалов в ином порядке и способами, кроме тех, которые предусмотрены законом.