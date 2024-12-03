Какие изменения ждут казахстанцев с декабря 2024 года

Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве в декабре 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Жилье, жилищная реформа

Определены меры господдержки граждан для улучшения жилищных условий

С 4 декабря вводятся в действие поправки по вопросам реформирования жилищной политики.

Государственная поддержка по улучшению жилищных условий осуществляется посредством:

субсидирования части ставки вознаграждения по ипотечным жилищным займам через субъекты квазигосударственного сектора;

субсидирования ставки вознаграждения по кредитам, выдаваемым банками второго уровня субъектам частного предпринимательства для целей жилищного строительства через субъекты квазигосударственного сектора.

Запрещается предоставление гражданам РК земельных участков для индивидуального жилищного строительства без постановки на специальный учет их заявлений.

Членами семьи собственника жилища признаются постоянно совместно проживающие супруг (супруга), совместные или одного из супругов дети (в том числе усыновленные (удочеренные), находящиеся на иждивении или под опекой или попечительством).

Родители супруга (супруги), а также семьи детей, указанных в части первой настоящего пункта, совместно проживающие с собственником жилища, могут быть признаны членами семьи собственника жилища только по взаимному согласию.

К социально уязвимым слоям населения отнесли вдов (вдовцов), имеющих на иждивении несовершеннолетних детей и детей, обучающихся по общеобразовательным или профессиональным программам в школах, колледжах и вузах по очной форме обучения, но не более чем до достижения 23 лет.

Лицам с инвалидностью, а также семьям, имеющим или воспитывающим детей с инвалидностью, престарелым, больным, страдающим тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний, перечисленных в списке заболеваний, утвержденном центральным исполнительным органом в области здравоохранения, жилище из государственного жилищного фонда или жилище, арендованное местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, предоставляется с учетом их желания на нижних этажах, в многоквартирных жилых домах, имеющих лифты, а лицам с инвалидностью, имеющим нарушение функций опорно-двигательного аппарата, – не выше второго этажа.

Судопроизводство, процессуальный порядок

С 3 декабря вводятся в действие поправки по вопросам реформирования судебной системы и совершенствования процессуального законодательства

Изменения в ГК:

Гражданские дела о восстановлении на работе, об установлении отцовства и взыскании алиментов, а также дела особого искового и особого производства рассматриваются и разрешаются судом в срок до одного месяца со дня окончания подготовки дела к судебному разбирательству. Дела о признании забастовок незаконными, признании организации, осуществляющей экстремизм или террористическую деятельность на территории РК и (или) другого государства, экстремистской или террористической, в том числе об установлении изменения ею своего наименования, а также о признании информационных материалов, ввозимых, издаваемых, изготавливаемых и (или) распространяемых на территории РК, экстремистскими или террористическими рассматриваются и разрешаются в течение десяти рабочих дней со дня поступления иска в суд.

Решение выносится в совещательной комнате. Присутствие в совещательной комнате иных лиц не допускается.

В АППК добавлена новая статья Статья 15-1. Единообразие административных процедур и административных актов:

Административные процедуры должны осуществляться путем применения норм права к конкретным (индивидуальным) отношениям на основе определения всех подлежащих применению источников права, в том числе правовых принципов, нормативных постановлений Конституционного Суда РК, Верховного Суда РК, а также с учетом примененных административных процедур и ранее принятых административных актов по аналогичным вопросам. Правительство РК, административные органы принимают меры по обеспечению единообразия административных процедур и административных актов, гарантируя четкий и не подлежащий различному толкованию смысл принимаемых нормативных правовых актов, на основе и во исполнение которых осуществляются административные процедуры. Административные органы должны принимать меры по разработке и утверждению типовых форм (образцов), бланков административных актов. Руководители административных органов обеспечивают проведение анализа административных процедур и административных актов по вопросу применения одних и тех же правовых норм для решения однотипных вопросов и выявления случаев и причин принятия различных административных актов.

Деятельность административных органов по формированию единообразия административных процедур осуществляется в порядке, установленном правительством РК.

В закон РК "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма":

Направление в уполномоченный орган запросов о предоставлении сведения и информации об операции, подлежащей финансовому мониторингу, правоохранительными и специальными государственными органами, за исключением уполномоченного органа по возврату активов, осуществляется с санкции генерального прокурора РК, его заместителей, главного военного прокурора, главного транспортного прокурора, прокуроров областей и приравненных к ним прокуроров.

В закон РК "О Высшем Судебном Совете Республики Казахстан":

Работники аппарата Совета по статусу, размеру и уровню заработной платы, иным условиям материального, финансового и социально-бытового обеспечения приравниваются к соответствующим работникам Аппарата правительства РК.

Рекомендация Совета о назначении на должности судьи районного суда, председателя судебной коллегии и судьи областного суда, судьи кассационного суда, судьи Верховного суда дается по результатам конкурсного рассмотрения.

Для кандидатов на вакантную должность судьи областного суда, кассационного суда, соответствующих требованиям, установленным пунктом 4 статьи 29 Конституционного закона Республики Казахстан "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан", и являющихся специалистами в отдельных отраслях права, перечень которых утверждается Советом по предложению Верховного суда, может проводиться отдельный конкурс. Порядок проведения такого отдельного конкурсного отбора определяется регламентом совета.

На должность судьи суда, расположенного в отдаленной местности, оставшуюся по итогам конкурса незаполненной, может быть рекомендовано лицо, окончившее обучение и сдавшее квалификационный экзамен в Академии правосудия при Высшем Судебном Совете, в порядке, предусмотренном частью третьей пункта 2 статьи 30 Конституционного закона РК "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан".

Производство органической продукции

С 12 декабря вводится в действие Закон "О производстве и обороте органической продукции".

Закон определяет правовые, экономические, социальные и организационные основы производства и оборота органической продукции, направленные на сохранение и рациональное использование природных ресурсов, содействие в формировании здорового питания и развитие рынка органической продукции.

Документ принят в целях:

обеспечения целостности органической продукции на всех этапах ее производства и оборота;

развития внутреннего рынка органической продукции и удовлетворение потребностей населения в ней;

развития национального бренда органической продукции;

научного обеспечения в области производства и оборота органической продукции.

Задачи, которые решает закон:

повышение качества пищевой продукции;

содействие использованию семян сельскохозяйственных растений и сельскохозяйственных животных, адаптированных к местным условиям и целям производства органической продукции;

защита производителей органической продукции от недобросовестной конкуренции;

повышение конкурентоспособности и содействие увеличению экспорта органической продукции;

предоставление мер государственной поддержки производителям органической продукции.

У Министерства сельского хозяйства обновился ряд функций по формированию и реализации государственной политики в области производства и оборота органической продукции.

Теперь ведомство:

ведет реестр семян сельскохозяйственных растений и сельскохозяйственных животных, используемых для производства органической продукции;

разрабатывает и утверждает правила ведения реестра семян сельскохозяйственных растений и сельскохозяйственных животных, используемых для производства органической продукции;

организует оказание информационной, организационно-методической и консультативной поддержки производителям органической продукции.

В связи с принятием нового закона у Минздрава также добавился ряд новых функций:

осуществление государственного контроля и надзора за соблюдением требований, установленных законодательством РК в области производства и оборота органической продукции, на стадии реализации органической продукции;

согласование списка разрешенных средств, применяемых при производстве органической продукции;

согласование правил производства и оборота органической продукции.

Транспорт, дорожное движение

С 4 декабря в Казахстане начнут измерять среднюю скорость движения транспортного средства.

Вводятся в действие поправки по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности.

В Законе "О дорожном движении" появилось понятие "средняя скорость движения" – скорость, определяемая путем деления протяженности участка дорог общего пользования международного, республиканского значения, пройденного транспортным средством, на промежуток времени, в течение которого это расстояние пройдено.

Кроме того, теперь превышение максимальной скорости движения транспортного средства определяется путем фиксации или вычисления средней скорости движения транспортного средства сертифицированными специальными контрольно-измерительными техническими средствами и приборами, работающими в автоматическом режиме.

Для лиц, привлеченных к административной ответственности за управление ТС в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, вводится запрет на допуск к сдаче экзаменов для получения права управления авто в течение семи или восьми лет, соответственно.

Также внесены поправки в КОАП

Вводится градация административной ответственности для лиц, превышающих разрешенную скорость движения, на величину от 40 до 60 и от 60 и выше км/ч от разрешенной, а также введение дополнительных мер ответственности за повторные правонарушения.

Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину от 60 и более километров в час влечет штраф в размере 40 МРП (147 680 тенге в 2024 году).

За повторное в течение года правонарушение грозит штраф 60 МРП (221 520 тенге в 2024 году).

Вводится ответственность должностных лиц за повторное совершение правонарушений, связанных с содержанием дорог и дорожных сооружений.

Обновлены Правила допуска эксплуатанта к авиационным работам

Допуск физических или юридических лиц Республики Казахстан к авиационным работам осуществляется уполномоченной организацией при условии их соответствия сертификационным требованиям к эксплуатантам гражданских воздушных судов.

По выбору заявителя вносятся изменения:

в свидетельство и/или связанные с ним эксплуатационные спецификации;

в эксплуатационные спецификации частей А и/или В.

Общий срок рассмотрения заявки на получение допуска эксплуатанта к авиационным работам составляет 38 рабочих дней со дня ее регистрации.

Данный срок продлевается на срок необходимый для устранения выявленных несоответствии уровня 2, но не более трех месяцев в соответствии с пунктом 16 настоящих Правил.

Срок внесения изменений составляет:

в свидетельство и/или связанные с ним эксплуатационные спецификации при изменениях наименования эксплуатанта, организационно-правовой формы юридического лица, юридического адреса, ведомственной принадлежности – 10 рабочих дней;

внесение в эксплуатационные спецификации частей А и В воздушных судов одного типа с эксплуатируемыми – 15 рабочих дней;

внесение в эксплуатационные спецификации частей А и В воздушных судов других типов, которые ранее не эксплуатировались – 20 рабочих дней;

внесение в эксплуатационные спецификации части В видов авиационных работ – 20 рабочих дней;

исключения из эксплуатационных спецификаций частей А и/или В воздушных судов и/или видов авиационных работ – три рабочих дня.

Для получения государственной услуги "Выдача свидетельства на право выполнения авиационных работ" заявитель через веб-портал электронного правительства направляет в уполномоченную организацию заявку, подписанную ЭЦП, на получение допуска эксплуатанта к выполнению авиационных работ и пакет документов.

Электроэнергетика, ВИЭ, тепловая энергия, атомная энергия, газ

Энергопередающие организации, соответствующие квалификационным требованиям, обязаны в срок до 1 января 2025 года получить лицензию на вид деятельности по покупке электрической энергии с целью энергоснабжения потребителей

Министерство промышленности утвердило Нормы потребления тепловой энергии.

Нормы рассчитываются в зависимости от климатического района (первый, второй или третий), а также этажности здания (от 2 до 12 и выше).

Также обновлена Методика расчета нормативов энергопотребления

Методика определяет подходы по расчету нормативов энергопотребления зданий, промышленных и производственных процессов субъектов Государственного энергетического реестра (ГЭР).

Субъекты ГЭР – ИП и юридические лица, потребляющие энергетические ресурсы в объеме, эквивалентном 1500 и более тонн условного топлива в год, а также госучреждения, субъекты квазигоссектора и естественных монополий.

Нормативы энергопотребления рассчитываются в отношении зданий субъектов ГЭК по следующим видам деятельности:

научные исследования и разработки;

прочая профессиональная, научная и техническая деятельность;

ветеринарная деятельность;

госуправление и оборона, обязательное соцобеспечение;

образование;

деятельность в области здравоохранения;

деятельность в области соцобслуживания населения с обеспечением проживания и без обеспечения проживания;

деятельность в области творчества, искусства и развлечений;

деятельность библиотек, архивов, музеев и прочая деятельность в области культуры;

деятельность в области спорта, организации отдыха и развлечений;

операции с недвижимым имуществом.

Для определения норматива энергопотребления зданий субъектов ГЭР рассчитывается удельный расход энергетических ресурсов на единицу отапливаемой площади зданий субъектов ГЭР.

Обновлены перечни госуслуг в области атомной энергии:

"Выдача лицензии на выполнение работ, связанных с этапами жизненного цикла объектов использования атомной энергии";

"Выдача лицензии на обращение с ядерными материалами";

"Выдача лицензии на обращение с радиоактивными веществами, приборами и установками, содержащими радиоактивные вещества";

"Выдача лицензии на обращение с приборами и установками, генерирующими ионизирующее излучение";

"Выдача лицензии на предоставление услуг в области использования атомной энергии";

"Выдача лицензии на деятельность по обращению с радиоактивными отходами";

"Выдача лицензии на транспортировку, включая транзитную, ядерных материалов, радиоактивных веществ, радиоизотопных источников ионизирующего излучения, радиоактивных отходов в пределах территории Республики Казахстан";

"Выдача лицензии на деятельность на территориях бывших испытательных ядерных полигонов и других территориях, загрязненных в результате проведенных ядерных испытаний".

Внесены изменения в Правила идентификации газовых бытовых баллонов

Уточняется, что местный исполнительный орган области, города республиканского значения, столицы ежемесячно, в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляет сводную информацию об обороте бытовых баллонов и объемах сжиженного нефтяного газа, реализуемого в бытовых баллонах в разрезе областей, городов республиканского значения, столицы в уполномоченный орган посредством информационной системы уполномоченного органа, подписанный ЭЦП.

Также обновлены формы:

информация об обороте бытовых баллонов и объемах сжиженного нефтяного газа, реализуемого в бытовых баллонах;

сводная информация об обороте бытовых баллонов и объемах сжиженного нефтяного газа, реализуемого в бытовых баллонах.

В них добавлены пояснения по заполнению.

Кредитование населения, защита прав заемщиков. Банковский и микрофинансовый омбудсмены

Законодательно регламентирован статус банковского омбудсмена

С 21 декабря вводятся в действие поправки по вопросам минимизации рисков при кредитовании, защиты прав заемщиков.

В ст. 36 Закона "О банках и банковской деятельности" добавлена норма, дающая право заемщику в течение 15 календарных дней с даты получения решения банка или при недостижении взаимоприемлемого решения об изменении условий договора банковского займа обратиться к банковскому омбудсману с одновременным уведомлением банка (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций).

Банковский омбудсмен рассматривает обращение заемщика – физического лица при представлении доказательств его обращения в банк (организацию, осуществляющую отдельные виды банковских операций) и недостижения с банком (организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций) взаимоприемлемого решения об изменении условий договора банковского займа.

В период рассмотрения банковским омбудсманом обращения от заемщика – физического лица, относящегося к социально уязвимым слоям населения в соответствии с Законом Республики Казахстан "О жилищных отношениях", по ипотечному жилищному займу (ипотечному займу), не связанному с осуществлением предпринимательской деятельности, не допускается обращение взыскания на заложенное имущество путем подачи иска в суд либо во внесудебном порядке.

Также законом определен статус банковского омбудсмена. Так, банковским омбудсменом является независимое в своей деятельности физическое лицо, осуществляющее урегулирование разногласий, возникающих из договора банковского займа, заключенного физическим лицом с банком, организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, по его обращению, с целью достижения согласия об удовлетворении прав и охраняемых законом интересов физического лица и банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций.

Банковский омбудсмен избирается сроком на три года.

Не может быть рекомендовано для избрания банковским омбудсменом лицо:

не имеющее высшего экономического и (или) юридического образования;

не имеющее безупречной деловой репутации;

имеющее стаж работы в сфере предоставления финансовых услуг и (или) регулирования финансовых услуг менее пяти лет;

ранее являвшееся руководящим работником финансовой организации в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом решения об отнесении банка к категории неплатежеспособных банков, о принудительном выкупе акций банка, лишении лицензии финансовой организации, а также принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в порядке, установленном законодательством РК;

признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;

состоящее на динамическом наблюдении с психическими поведенческими расстройствами (заболеваниями), в том числе вызванными употреблением психоактивных веществ, в организациях службы охраны психического здоровья.

АРРФР наделили функциями по:

определению порядка избрания, досрочного прекращения и осуществления деятельности банковского омбудсмена;

согласованию внутренних правил банковского омбудсмена, порядка учета, рассмотрения, принятия и исполнения решений банковского омбудсмена.

Утверждены Правила избрания, досрочного прекращения и осуществления деятельности банковского омбудсмена.

Банковский омбудсмен избирается советом представителей банковского омбудсмена из числа кандидатов, согласованных уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

Избрание банковского омбудсмена проводится при предложении Советом представителей двух и более кандидатов для избрания банковским омбудсменом.

Также в АРРФР утвердили Правила избрания, досрочного прекращения и осуществления деятельности микрофинансового омбудсмена.

Микрофинансовый омбудсмен избирается Советом представителей микрофинансового омбудсмена на три года из числа кандидатов, согласованных в АРРФР.

По каждому кандидату для избрания микрофинансовым омбудсменом формируются следующие сведения и документы:

сведения о кандидате;

копии документов, подтверждающих соответствие кандидата требованиям, установленным пунктом 1 статьи 29-2 Закона;

заявление кандидата о согласии на выдвижение его кандидатуры на должность микрофинансового омбудсмена.

Микрофинансовый омбудсмен избирается большинством голосов членов Совета представителей, присутствовавших на заседании Совета представителей.

Микрофинансовым омбудсменом на безвозмездной основе осуществляется урегулирование разногласий, возникающих из договора о предоставлении микрокредита, заключенного между организацией, осуществляющей микрофинансовую деятельность (МФО), и физическим лицом по его обращению, с целью достижения согласия об удовлетворении прав и охраняемых законом интересов физического лица и МФО.

Микрофинансовый омбудсмен по запросу уполномоченного органа предоставляет информацию о поступивших и рассмотренных обращениях по разрешению споров физических лиц, принятых решениях и их исполнении МФО и коллекторскими агентствами.

Импорт, экспорт

С 1 декабря вводится полугодовой запрет на вывоз с территории Республики Казахстан всеми видами транспорта стальных заготовок (железо и нелегированная сталь в слитках или других первичных формах – полуфабрикаты из железа или нелегированной стали).

Порядок реализации этилового спирта на экспорт утвердили в Казахстане.

В Правила хранения и реализации (отгрузки, приемки) этилового спирта добавлена новая глава. В частности, предусмотрено, что:

экспорт этилового спирта осуществляют только юридические лица-резиденты РК, имеющие лицензию на производство этилового спирта.

Под реализацией (отгрузкой) этилового спирта на экспорт понимается налив спирта с мерников спиртохранилища поставщика в тару, транспорт, а также оформление установленных документов и отправка транспорта с этиловым спиртом с территории поставщика.

Отгрузка этилового спирта на экспорт поставщиком осуществляется ежедневно с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00 по местному часовому поясу.

Этиловый спирт отпускается через мерники, прошедшие в установленные сроки государственную поверку, имеющие пломбы или клейма государственного поверителя и свидетельства об их поверке, с определением его объема, концентрации, температуры и исчислением количества безводного спирта.

В Казахстане утвердили правила ввоза и вывоза драгоценных камней, ювелирных изделий и алмазов.

При ввозе в РК из стран, не входящих в ЕАЭС, драгоценных камней, ювелирных и других изделий на возмездной основе уполномоченной организацией проводится экспертиза.

Далее необходимо пройти процедуру государственного контроля. Нужно представить следующие документы:

электронную копию внешнеторгового договора, приложения или дополнения к нему;

электронную копию экспертного заключения уполномоченной организации.

В случае ввоза алмазов также представляется сертификат Кимберлийского процесса государства-экспортера, оформленный в соответствии с требованиями международной схемы сертификации необработанных природных алмазов.

Акт государственного контроля оформляется и выдается заявителю в течение одного рабочего дня с момента получения документов.

После чего следует совершить таможенные операции, связанные с таможенным декларированием и таможенной очисткой.

Вывоз драгоценных камней, ювелирных изделий и необработанных алмазов осуществляется по аналогичному алгоритму.

Также утверждены правила ввоза и вывоза в Казахстан драгоценных металлов из стран, не входящих в ЕАЭС.

При ввозе драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, за исключением руд, концентратов и золы цветных металлов, полупродуктов производства цветных металлов, содержащих драгоценные металлы, государственный контроль включает в себя:

проверку партии драгоценных металлов, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, на соответствие данным, указанным в сопроводительной документации, в том числе нормативной технической и (или) технической документации;

оценку стоимости драгоценных металлов с учетом цен мирового рынка;

определение источника происхождения драгоценных металлов, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы;

контроль соблюдения требований законодательства Республики Казахстан при совершении сделок с драгоценными металлами и сырьевыми товарами, содержащими драгоценные металлы;

контроль содержания драгоценных металлов и сопутствующих извлекаемых металлов в сырьевых товарах, содержащих драгоценные металлы.

Связь

В МЦРИАП утвердили Правила выдачи разрешения виртуальному оператору сотовой связи.

Виртуальный оператор – оператор связи, использующий инфраструктуру одного либо нескольких операторов сотовой связи для предоставления услуг сотовой связи.

Государственную услугу оказывает Комитет телекоммуникаций МЦРИАП. Для получения госуслуги физические и юридические лица направляют через веб-портал электронного правительства www.egov.kz, www.elicense.kz заявление. Также нужны документы, подтверждающие соответствие услугополучателя квалификационным требованиям.

Услуга оказывается бесплатно в течение семи рабочих дней.

Квалификационные требования включают наличие:

договора с оператором сотовой связи, содержащего следующую информацию:

соглашение об использовании инфраструктуры сетей связи;

использование (на праве собственности, либо иных законных основаниях) аппаратно-программных и технических средств для обеспечения проведения оперативно-розыскных, контрразведывательных мероприятий, сбор и хранения в течение двух лет служебной информации об абонентах всех сетей связи;

система учета трафика, имеющая систему измерения длительности соединений и систему измерения передачи данных оператора связи, внесенную в реестр государственной системы обеспечения единства измерений РК, действующий сертификат о поверке;

схема взаимодействия между виртуальным оператором и базовым оператором.

Игорные заведения, пари

Утверждены Типовые правила работы игорных заведений.

Правила работы игорного заведения, приема ставок и проводимых азартных игр размещаются организатором игорного бизнеса, осуществляющим деятельность казино, зала игровых автоматов на видном месте в игорном заведении, а также на главной странице интернет-ресурса.

Организаторы игорной деятельности осуществляют проверку и идентификацию игроков на основании документов, удостоверяющих личность.

Отказ физического лица пройти идентификацию (регистрацию) в игорном заведении является основанием для его недопущения к участию в азартных играх.

Организаторы игорного бизнеса, осуществляющие деятельность казино, зала игровых автоматов, обеспечивают идентификацию участника азартной игры путем внесения данных, указанных в документе, удостоверяющем личность физического лица, в форму регистрации участника азартной игры.

Форма регистрации представляет собой документ в бумажном и (или) файл в электронном виде, который заполняется для идентификации участника азартной игры и позволяет зарегистрироваться соответствующему физическому лицу в игорном заведении.

В форме регистрации для физического лица указываются:

фамилия, имя, отчество (при наличии);

гражданство (для иностранца);

ИИН (для гражданина РК);

ИИН, указанный в виде на жительство иностранца в РК, или номер заграничного паспорта (для иностранца);

ИИН, указанный в удостоверении лица без гражданства (для лица без гражданства);

дата рождения;

род деятельности, место работы (при наличии);

личный абонентский номер сотовой связи;

банковский счет, принадлежащий физическому лицу.

Не допускается идентификация физического лица по копиям документов, удостоверяющих личность.

Допуском физического лица к участию в азартных играх является выдача физическому лицу легитимационных знаков в кассе игорного заведения.

Кроме того, игорные заведения обязаны периодически (с интервалом не более одного часа) предупреждать посетителей о рисках и вреде участия в азартных играх.

Трудоустройство, занятость, профессиональная подготовка

Виртуальную реальность внедрят в процесс обучения на Электронной бирже труда.

В Правила организации и финансирования профессионального обучения внесены дополнения:

обучающийся самостоятельно выбирает на платформе представленные курсы по востребованным профессиям и навыкам. Для приобретения необходимых практических навыков обучающийся выбирает обучение с использованием технологий виртуальной реальности;

при выборе обучения с использованием технологий виртуальной реальности обучающийся сначала должен пройти соответствующий профилю курс на платформе;

обучение с использованием технологий виртуальной реальности осуществляется в карьерных центрах при наличии технических возможностей.

Иностранцы

Утверждены Правила определения перечня категорий и численности иностранцев для работы в СЭЗ.

Участник СЭЗ подает заявление в управляющую компанию СЭЗ и прилагает обоснование привлечения работодателем иностранцев и лиц без гражданства.

К заявлению прилагаются следующие документы иностранцев и лиц без гражданства:

копии документов, удостоверяющих личность;

нотариально засвидетельствованные копии и переводы (на казахском или русском языке) легализованных документов об образовании;

копия документа, подтверждающего трудовую деятельность, засвидетельствованного нотариально, а также его перевод на казахском или русском языке;

обоснование привлечения работодателем иностранцев и лиц без гражданства, работающих в юридических лицах, являющихся участниками специальных экономических зон, с проектами стоимостью свыше 1 млн месячных расчетных показателей, а также в организациях, привлекаемых указанными участниками специальных экономических зон (либо их подрядчиками) в качестве генерального подрядчика, подрядчика, субподрядчика или исполнителя услуг, в период выполнения строительно-монтажных работ на территории специальных экономических зон, и до истечения одного года после ввода объекта (объектов) в эксплуатацию;

копия проекта (контракт/договор) стоимостью свыше 1 млн МРП;

информация о внутристрановой ценности в кадрах.

Управляющая компания СЭЗ совместно с местным исполнительным органом в течение пяти рабочих дней со дня получения документов рассматривает их на соответствие.

Далее вопрос решает специальная комиссия и оформляет его протоколом.

Участник СЭЗ после получения выписки из протокола оформляет рабочую визу на иностранцев и лиц без гражданства.

По завершении запланированного объема работ иностранцами и лицами без гражданства участник СЭЗ уведомляет об этом управляющую компанию в течение двух рабочих дней.

Управляющая компания в свою очередь уведомляет уполномоченный орган в сфере создания, функционирования и упразднения специальных экономических и индустриальных зон и территориальные органы внутренних дел с целью сокращения срока разрешения на временное проживание или оформления выездной визы.

Обновлены перечни документов для получения иностранцами разрешений на временное и постоянное проживание в РК.

В частности, уточняется, что для получения данных разрешений нужна справка о прохождении дактилоскопирования иностранца или лица без гражданства, выдаваемая в соответствии с Правилами проведения дактилоскопической и геномной регистрации, утвержденными Приказом МВД РК от 30 сентября 2024 года №730. Ранее действовали Правила, утвержденные правительством.

Также при оформлении разрешения на временное проживание в РК для осуществления трудовой деятельности требуется ДЛЯ ВСЕХ трудовой договор, зарегистрированный в МТСЗН – в единой системе учета трудовых договоров "ЕСУТД" или гражданско-правовой договор по выполнению работ (оказанию услуг). Ранее данное требование было только для граждан ЕАЭС.

Опека и попечительство

Утверждены Правила установления опеки и попечительства над недееспособными или ограниченно дееспособными совершеннолетними лицами.

Госуслугу оказывают местные исполнительные органы по вопросам соцзащиты городов республиканского значения, столицы, районов и городов областного значения физическим и юридическим лицам.

Для получения госуслуги нужно предоставить по месту жительства лица, нуждающегося в опеке или попечительстве, заявление и приложить документы:

документ, удостоверяющий личность либо электронный документ из сервиса цифровых документов услугополучателя (для идентификации);

решение суда о признании гражданина недееспособным или ограниченно недееспособным;

свидетельство о заключении брака или расторжении брака;

заключение врачебно-консультационной комиссии по форме 026/у;

справки об отсутствии сведений о состоянии на учете в наркологическом и психиатрическом диспансере;

письменное согласие на установление опеки всех проживающих вместе с потенциальным опекуном членов семьи старше 18 лет (если предполагается, что подопечный будет жить вместе с опекуном) (в произвольной форме).

После принятия заявления и по итогам проверки документов услугодатель в течение 10 рабочих дней проводит обследование жилища, по результатам которого составляет акт обследования жилищно-бытовых условий лица, желающего принять под опеку или попечительство.

Общий срок рассмотрения документов и установление опеки или попечительства либо отказ в оказании государственной услуги составляет 19 рабочих дней.

При обращении через портал результат оказания государственной услуги направляется в личный кабинет услугополучателя в форме электронного документа, подписанного ЭЦП.

Также утверждены правила по распоряжению имуществом, снятию пенсий и пособий за недееспособного или ограниченно дееспособного.

Разрешения по распоряжению имуществом, снятию пенсий, пособий, социальных выплат, поступивших на счет недееспособного или ограниченно дееспособного совершеннолетнего лица, и на отчуждение имущества граждан, признанных по решению суда недееспособными или ограниченно дееспособными, выдают местные исполнительные органы по вопросам социальной защиты граждан.

Для получения разрешения нужно представить заявление и приложить ряд документов:

документ, удостоверяющий личность либо электронный документ из сервиса цифровых документов услугополучателя (для идентификации);

сведения о наличии опекунства или попечительства над недееспособным или ограниченно дееспособным совершеннолетним лицом (приказ услугодателя об установлении опекунства или попечительства);

правоустанавливающие документы на имущество, подтверждающие право собственности опекаемого и (или) подопечного (для распоряжения и отчуждения имуществом);

свидетельство о праве на наследство по закону (от нотариуса) (в случае получения наследства по закону) (для распоряжения и отчуждения имуществом);

документ, подтверждающий право собственности опекаемого и (или) подопечного на транспортное средство (для распоряжения и отчуждения имуществом);

уведомление об открытом счете в банках второго уровня или АО "Казпочта" на опекаемого и (или) подопечного;

документы, подтверждающие доходы опекаемого и (или) подопечного (пенсии, пособия, социальные и другие выплаты).

Услугодатель в течение двух рабочих дней после проверки необходимых документов выносит приказ о разрешении по распоряжению имуществом, снятию пенсий, пособий, социальных выплат, поступивших на счет недееспособного или ограниченно дееспособного совершеннолетнего лица, и на отчуждение имущества граждан, признанных по решению суда недееспособными или ограниченно дееспособными.

Общий срок рассмотрения документов и выдачи результатов оказания государственной услуги составляет пять рабочих дней.

Наука

Утверждены Правила проведения научных исследований на основе ГЧП.

Правила разработаны в целях вовлечения субъектов частного предпринимательства, национальных и иностранных компаний в научно-инновационную сферу, формирования у них мотивации к развитию научной и (или) научно-технической и инновационной деятельности, коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, а также регулирования отношений, связанных с организацией и проведением научных исследований и опытно-конструкторских работ на основе ГЧП.

ГЧП осуществляется в следующих формах:

предоставления земельных участков в соответствии с земельным законодательством РК;

предоставления права пользования объектами госсобственности;

участия в создании и деятельности компании ГЧП;

обеспечения инженерными и транспортными коммуникациями объекта ГЧП;

в формах, не противоречащих законодательству РК.

ГЧП осуществляется в рамках функционирования особых экономических зон, инвестиционных фондов, в том числе венчурных фондов и агентств по привлечению инвестиций.

В техническом задании на выполнение научно-исследовательских работ указываются:

цель проекта ГЧП по созданию научно-технической продукции;

описание обязательных характеристик объекта ГЧП, которые соответствуют техническим предложениям;

требования и форма представления потенциальными частными партнерами технических предложений;

требование о применении при разработке технических предложений национальных и неправительственных стандартов РК (при их наличии);

срок представления технических предложений;

квалификационные требования к потенциальному частному партнеру, порядок и срок предоставления квалификационного пакета.

Типовые правила научной этики утвердили в МНВО.

Правила обеспечивают доверие общества к науке и технологии и повышает ее роль в интересах социального прогресса и устойчивого развития.

Основными принципами научной этики являются:

честность и добросовестность;

ответственное планирование и проведение исследований;

справедливость;

объективность;

профессионализм;

конфиденциальность;

социальная самостоятельность;

взаимоотношения с общественностью;

соблюдение законодательства;

самосовершенствование в области научной этики.

Ученые должны:

быть открыты для критики, конструктивного обсуждения своих работ и альтернативных точек зрения;

осознавать потенциальные последствия своих исследований для общества и окружающей среды;

выполнять работу с профессиональной компетентностью, эффективностью и результативностью, стремиться к высшему уровню профессионализма;

поддерживать высокий уровень собственной профессиональной компетенции, совершенствовать свои знания и навыки;

относиться к коллегам с вежливостью, придерживаться принципов морали, высоких стандартов честности, порядочности и справедливости.

Военнослужащие

915 офицеров запаса призовут на воинскую службу в 2025 году.

На 24 месяца призовут:

700 человек – в Вооруженные силы РК;

80 – в Пограничную службу КНБ;

131 – в Нацгвардию МВД;

4 – в МЧС.

Защита от терроризма стратегических объектов

Изменены критерии отнесения стратегических объектов к уязвимым в террористическом отношении.

В частности, поправками предусмотрено, что к стратегическим объектам относятся объекты жизнеобеспечения, за исключением энергопроизводящих организаций, использующих возобновляемые источники энергии.

Телерадиовещание

Операторам спутникового ТВ субсидируют часть затрат на оборудование.

Целью субсидирования части затрат операторов спутникового телерадиовещания на реализацию спутниковых приемных устройств является стимулирование физических или юридических лиц на приобретение спутниковых приемных устройств отечественных операторов спутникового телерадиовещания.

Субсидирование части затрат операторов спутникового телерадиовещания осуществляется:

при приобретении спутниковых приемных устройств населением, проживающим в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах;

при распространении оператором телерадиовещания теле-, радиоканалов посредством ретрансляторов, размещаемых на спутниках связи;

при наличии лицензии в сфере телерадиовещания в соответствии с законом РК "О разрешениях и уведомлениях";

при владении собственной сетью продаж на праве собственности или пользования не менее чем в десяти населенных пунктах с населением не более 50 тыс. человек.

Субсидирование осуществляется не более трех лет.

Оператор спутникового телерадиовещания к заявке, направляемой в уполномоченный орган, прилагает:

копию справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;

коммерческое предложение, подтверждающее розничную цену реализации спутникового приемного устройства;

список покупателей с указанием их контактной информации (фамилия, имя, отчество (при его наличии), полный адрес проживания (область, город (район), село, улиц, дом, квартира), номер мобильного телефона) и данных о реализованных спутниковых приемных устройствах (серийные номера, модель и дата продажи);

кассовые чеки реализованных абонентам спутниковых приемных устройств на территории распространения;

оригиналы договоров купли-продажи;

оригиналы актов приема-передачи;

оригиналы квитанции, подтверждающие оплату абонентами за приобретенные спутниковые приемные устройства;

сведения об организации системы контроля за реализацией спутниковых приемных устройств в рамках территории распространения, участвующей в субсидировании, с описанием механизмов контроля;

гарантийное письмо о подтверждении соответствия реализованных спутниковых приемных устройств техническим параметрам качества телерадиовещания;

гарантийное письмо о наличии гарантии на реализованные спутниковые приемные устройства;

фотографии (с разрешением не менее 1080 p, с указанием даты и времени съемки), подтверждающие наличие спутниковых приемных устройств у абонентов;

обобщенные данные по количеству реализованных спутниковых приемных устройств и суммам, на которые запрашивается субсидирование.

Абонент дает (отзывает) согласие на сбор, обработку персональных данных письменно, посредством государственного сервиса, негосударственного сервиса либо иным способом, позволяющим подтвердить получение согласия.

Медицина, здравоохранение

Минздрав обновил формы учетной документации в области здравоохранения:

формы медицинской учетной документации, используемые в стационарах;

формы медицинской учетной документации, используемые в стационарах и амбулаторно-поликлинических организациях;

перечень документации, обязательной для заполнения медицинскими работниками.

Международное сотрудничество

Казахстан ратифицировал межправительственное Соглашение с Катаром о военном сотрудничестве.

Правительство Казахстана и правительство Катара осуществляют сотрудничество в следующих областях:

военное образование и подготовка военнослужащих;

военная медицина;

военная наука;

культурные и спортивные мероприятия в военной области;

консультации по вопросам, связанным с операциями по поддержанию мира;

боевая подготовка;

иные области сотрудничества, взаимно согласованные сторонами.

Токаев подписал Закон о ратификации Договора об учреждении Международной организации по русскому языку.

Целью организации провозглашено укрепление всестороннего взаимовыгодного сотрудничества государств-участников по вопросам поддержания и продвижения русского языка как языка межгосударственного общения и средства коммуникации на основе принципов дружбы, добрососедства, межнационального согласия, доверия и взаимопонимания.

Деятельность организации будет нацелена на развитие гуманитарных контактов в мировом русскоязычном пространстве с использованием передовых цифровых технологий, обеспечение взаимодействия образовательных организаций, научных и исследовательских учреждений, общественных объединений, подготовку научных и научно-педагогических кадров, создание пула высококвалифицированных переводчиков с русского языка на языки государств-участников, а также с языков государств-участников на русский язык, в том числе для перевода классических произведений, проведения международных научных конференций по русистике, организации международных книжных выставок в государствах – участниках СНГ и встреч с деятелями культуры государств – участников организации.