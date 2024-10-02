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Законодательство РК

Новыми функциями наделили МВД

Полиция, погоны, полицейский, сотрудник полиции, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2024 11:28 Фото: polisia.kz
Постановлением правительства от 27 сентября 2024 года внесены изменения в Положение о Министерстве внутренних дел, сообщает Zakon.kz.

В частности, в новой редакции изложены следующие функции министерства:

  • утверждает по согласованию с антимонопольным органом прейскурант цен за выдачу в ускоренном порядке паспорта гражданина РК, удостоверения личности гражданина РК, вида на жительство иностранца в РК, удостоверения лица без гражданства;
  • утверждает по согласованию с антимонопольным органом прейскурант цен на услуги по накоплению и ведению интегрированного банка данных системы изготовления документов, автоматизации работ по учету миграционных процессов, разработке, внедрению и сопровождению программно-технических продуктов для органов внутренних дел, а также программно-технических продуктов, используемых при оформлении загранучреждениями республики паспорта гражданина РК.
  • утверждает образцы, порядок оформления, выдачи, замены, сдачи, изъятия и уничтожения документов, удостоверяющих личность: паспорта гражданина РК, удостоверения личности гражданина РК, вида на жительство иностранца в РК, удостоверения лица без гражданства, проездного документа и требования к их защите;
  • определяет порядок регистрации населения;
  • обеспечивает выдачу, аннулирование, восстановление виз РК, а также продление и сокращение сроков их действия либо в соответствии с законодательством республики принятие решения об отказе в выдаче виз РК иностранцам и лицам без гражданства, въезжающим и находящимся на территории республики;
  • обеспечивает учет по месту пребывания на территории РК лиц, ищущих убежище, и беженцев.

Кроме того, положение дополнено новыми функциями МВД:

  • утверждает по согласованию с антимонопольным органом прейскурант цен на услуги по ускоренному изготовлению и выдаче свидетельства о государственной регистрации транспортного средства, национального водительского удостоверения и государственного регистрационного номерного знака, оказываемые республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения;
  • осуществляет в пределах компетенции государственный контроль в области миграции населения;
  • выдает иностранцам и лицам без гражданства визы на въезд в РК и выезд из РК, разрешения на временное пребывание и постоянное проживание в Казахстане;
  • выдает разрешения на временное проживание в РК бизнес-иммигрантам, прибывшим из государств, заключивших с Казахстаном ратифицированные международные договоры о безвизовом порядке въезда и пребывания, а также членам их семей.

Постановление вводится в действие с 11 октября 2024 года.

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