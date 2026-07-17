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Право

Правительство наделило МВД новыми функциями

МВД РК, Министерство внутренних дел РК, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2026 16:01 Фото: Zakon.kz
Постановлением правительства от 14 июля 2026 года внесены изменения и дополнения в Положение о Министерстве внутренних дел Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В частности, добавлены новые функции, которые вводятся в действие с 1 января 2027 года:

  • разрабатывает и утверждает методику определения перечня и расчета объемов товаров, необходимых для выполнения мобилизационного заказа в соответствующей сфере, по согласованию с уполномоченным органом в области мобилизационной подготовки;
  • проводит анализ потребностей организаций, имеющих мобилизационный заказ в соответствии с методикой определения перечня и расчета объемов товаров, необходимых для выполнения мобилизационного заказа в соответствующей сфере, для формирования номенклатуры и объемов хранения материальных ценностей государственного материального резерва в части мобилизационного резерва;
  • вносит предложения по номенклатуре и объемам хранения материальных ценностей государственного материального резерва в части мобилизационного резерва в уполномоченный орган в области государственного материального резерва;
  • по согласованию с уполномоченным органом в области государственного материального резерва вносит предложения в Правительство РК о разбронировании материальных ценностей государственного резерва для оказания гуманитарной помощи;
  • по согласованию с уполномоченными органами в области государственного материального резерва и мобилизационной подготовки принимает решение о выпуске материальных ценностей из мобилизационного резерва в порядке заимствования;
  • вносит предложения в уполномоченный орган в области государственного материального резерва по номенклатуре и объемам хранения материальных ценностей государственного резерва и о разбронировании материальных ценностей государственного резерва при изменении номенклатуры;
  • размещает заказы на поставку материальных ценностей мобилизационного резерва в соответствии с номенклатурой и объемами хранения материальных ценностей государственного резерва;
  • принимает решение о выпуске материальных ценностей из мобилизационного резерва в порядке освежения;
  • по решению уполномоченного органа по управлению государственным имуществом по согласованию с государственными органами – получателями и уполномоченным органом в области государственного материального резерва осуществляет передачу на безвозмездной основе материальных ценностей мобилизационного резерва, подлежащих освежению, и разбронированных материальных ценностей при изменении номенклатуры на баланс других государственных органов;
  • по согласованию с уполномоченным органом в области государственного материального резерва принимает решения о перемещении материальных ценностей мобилизационного резерва;
  • организует хранение и освежение материальных ценностей мобилизационного резерва;

Также добавлены новые функции министерства:

  • разрабатывает и утверждает правила по организации деятельности подразделений органов внутренних дел РК по борьбе с бытовым насилием и защите женщин от насилия;
  • разрабатывает и утверждает форму и Правила оформления, заполнения, учета, хранения, передачи, расходования, уничтожения формуляра для изготовления документов, удостоверяющих личность (кроме удостоверения беженца);
  • разрабатывает и утверждает положение о берете стального цвета и нагрудном знаке, а также инструкцию о проведении квалификационных испытаний на право их ношения;
  • разрабатывает и утверждает инструкцию по проведению квалификационных испытаний на право ношения берета крапового цвета со знаком различия к нему;
  • разрабатывает и утверждает правила организации питания для подозреваемых, обвиняемых и осужденных, находящихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы;

Вместе с тем в новой редакции изложены функции, которые введены в действие с 12 июля 2026 года:

  • создает, использует и совершенствует цифровые и информационно- аналитические системы;
  • осуществляет мероприятия по организации и обеспечению интеграции цифровых систем в сфере дорожного движения;
  • обеспечивает доступ подразделениям органов внутренних дел к цифровым ресурсам Министерства с соблюдением требований законодательства и кибербезопасности при обработке персональных данных;
  • создает и эксплуатирует государственные цифровые системы в сфере дорожного движения и обеспечения его безопасности;»;
  • обеспечивает создание и функционирование республиканской цифровой системы в области охраны общественного порядка и борьбы с преступностью;»;
  • разрабатывает и утверждает правила создания, использования и совершенствования цифровых систем, цифровых и телекоммуникационных сетей, сетей связи;
  • разрабатывает и утверждает инструкцию по работе с цифровыми системами, мобильными приложениями и мобильными сервисами органов внутренних дел;
  • разрабатывает и утверждает правила деятельности жилищных комиссий и работы цифровой системы органов внутренних дел Республики Казахстан;

Кроме того:

участвует в обеспечении режима военного положения в случаях его введения на территории Республики Казахстан или в отдельных ее местностях в соответствии с законодательством Республики Казахстан о военном положении;

Добавлено:

  • предупреждает и осуществляет ликвидацию чрезвычайных ситуаций, вызванных массовыми беспорядками; межнациональными и межконфессиональными конфликтами; блокадой или захватом отдельных местностей, особо важных и стратегических объектов; организацией и деятельностью незаконных вооруженных формирований.

Постановление вводится в действие с 27 июля 2026 года, за исключением ряда абзацев.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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