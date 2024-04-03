Банки и МФО до выдачи займа будут проверять добровольный отказ от кредита

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка постановлением от 29 марта 2024 года внесло изменения и дополнения в некоторые нормативные правовые акты РК по вопросам регулирования банковской и микрофинансовой деятельности, сообщает Zakon.kz.

Поправки предусматривают установление запрета для микрофинансовых организаций требовать копии документов, удостоверяющих личность, при формировании документов, необходимых для получения микрокредита, а также запрет для банков и микрофинансовых организаций выдавать кредиты при наличии в кредитном отчете физических и юридических лиц добровольного отказа от получения кредита.

Рассказываем, в какие нормативные правовые акты внесли изменения.

В Правила и условия предоставления кредитного отчета добавлена новая норма, согласно которой в кредитном отчете отражается информация об установлении субъектом кредитной истории добровольного отказа от получения банковских займов и (или) микрокредитов либо его снятии.

В Правилах предоставления банковских услуг появился новый пункт следующего содержания:

До принятия решения о предоставлении банковского займа банк осуществляет проверку на наличие в кредитном отчете клиента информации об установлении им добровольного отказа от получения банковского займа. В случае наличия у клиента в его кредитном отчете информации об установлении добровольного отказа от получения банковских займов банк отказывает в предоставлении банковского займа.

Аналогичная норма добавлена и в Порядок заключения договора о предоставлении микрокредита.

В Правилах ведения кредитного досье по договору о предоставлении микрокредита уточнено, что МФО запрещается сбор, обработка копий документов, удостоверяющих личность, на бумажном носителе, за исключением случаев отсутствия интеграции с объектами информатизации государственных органов и (или) государственных юридических лиц, невозможности идентификации субъекта с использованием технологических средств.

В общих условиях договора о микрокредите будут указывать, помимо прочих сведений, адрес места регистрации либо места жительства заемщика – гражданина, адрес места регистрации либо места нахождения постоянно действующего органа заемщика – юридического лица.

Кроме того, устанавливается ограничение для микрофинансовых организаций на подачу нотариусу заявления о совершении исполнительной надписи для взыскания задолженности по договору о предоставлении микрокредита не по территории деятельности нотариуса в соответствии с указанным в договоре адресом должника.

До выдачи микрокредитов электронным способом МФО также обязали осуществлять проверку на наличие в кредитном отчете информации об установлении клиентом добровольного отказа от получения микрокредита.

Постановление вводится в действие с 13 апреля 2024 года.