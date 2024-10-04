В Казахстане изменились правила деятельности субъектов естественных монополий

Приказом МНЭ РК от 30 сентября 2024 года внесены изменения в Правила осуществления деятельности субъектами естественных монополий, сообщает Zakon.kz.

В новой редакции говорится, что правила определяют:

порядок включения и исключения из Государственного регистра субъектов естественных монополий;

порядок проведения публичных слушаний;

порядок выдачи согласия на совершение отдельных действий субъектом естественной монополии, а также принятия от субъекта естественной монополии уведомления об осуществлении деятельности, не относящейся к регулируемым услугам;

порядок проведения закупок субъектами естественных монополий;

порядок обеспечения равных условий доступа к регулируемым услугам;

порядок проведения отчетов об исполнении утвержденных тарифных смет, об исполнении утвержденных инвестиционных программ, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий перед потребителями и иными заинтересованными лицами;

порядок размещения информации о наличии свободных и доступных мощностей, емкостей, мест, пропускных способностей сетей субъекта естественной монополии, а также схем инженерных коммуникаций коммунальных услуг в сферах естественных монополий, за исключением сведений, относящихся к государственным секретам и иной охраняемой законом тайне;

порядок согласования платы за приобретение и установку прибора учета;

порядок утверждения показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий;

порядок осуществления государственного контроля в сферах естественных монополий;

порядок информирования потребителей или уполномоченного органа о тарифе, его изменении;

порядок утверждения показателей качества и надежности регулируемых услуг;

порядок проведения общественного мониторинга или технической экспертизы исполнения утвержденной инвестиционной программы, соблюдения показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижения показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий;

формы:

- ходатайств о даче согласия на совершение сделок с имуществом, используемым для предоставления регулируемой услуги, если балансовая стоимость имущества, учтенного в бухгалтерском балансе на начало текущего года, превышает 0,05 процента от балансовой стоимости его активов в соответствии с бухгалтерским балансом на начало текущего года, и реорганизацию или ликвидацию субъекта естественной монополий;

- отчетов субъекта естественной монополии перед потребителями и иными заинтересованными лицами:

об исполнении утвержденной тарифной сметы;

об исполнении утвержденной инвестиционной программы;

о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг;

о достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий.

критерии и требования к уполномоченным лицам (экспертам, экспертным организациям) для проведения технической экспертизы исполнения утвержденной инвестиционной программы, соблюдения показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижения показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий;

порядок согласования уполномоченным органом кредитных соглашений субъектов естественных монополий для привлечения займов у международных финансовых организаций, специализированных отраслевых банков, Банка Развития Казахстана и банков второго уровня РК;

порядок согласования уполномоченным органом по управлению государственным имуществом, местным исполнительным органом договора передачи имущества, используемого в технологическом цикле при предоставлении регулируемых услуг субъектами естественных монополий и передаваемого от местных исполнительных органов субъекту естественных монополий в соответствии с планом передачи на баланс или в доверительное управление имущества;

порядок согласования местным исполнительным органом плана передачи на баланс и (или) в доверительное управление имущества, используемого в технологическом цикле при предоставлении регулируемых услуг субъектами естественных монополий.

Правила также дополнены пунктом о том, что уполномоченный орган формирует и ведет реестр недобросовестных участников закупок, в отношении которых вступило в законную силу решение суда, подтверждающее факт неисполнения или ненадлежащего исполнения им обязательств перед субъектом естественной монополии, на основании представленных данных субъектов естественных монополий.

Предусматривается, что субъект естественной монополии не позднее пяти календарных дней со дня проведения отчета перед потребителями и иными заинтересованными лицами размещает его в средствах массовой информации или на своем интернет-ресурсе либо направляет в ведомство уполномоченного органа или его территориальный орган для размещения на его интернет-ресурсе.

Ведомство уполномоченного органа или его территориальный орган размещает отчет на своем интернет-ресурсе в течение пяти рабочих дней со дня его поступления.

Также правила дополнены новыми нормами.

Так, говорится, что для проведения технической экспертизы исполнения утвержденной инвестиционной программы, соблюдения показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижения показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий в качестве уполномоченных лиц (эксперты, экспертные организации) привлекаются лица, которые соответствуют всем нижеперечисленным критериям и требованиям:

иметь высшее образование по программам бакалавриата, магистратуры в областях теплоэнергетики или в областях экономики энергетики, энергетики, водоснабжения и водоотведения, нефти и газа, железнодорожного транспорта, а также иметь стаж не менее трех лет в организациях, осуществляющих работу в областях теплоэнергетики, энергетики, водоснабжения и водоотведения, нефти и газа, железнодорожного транспорта;

наличие в штате: специалиста с дипломом теплоэнергетика или энергетика или водоснабжения и водоотведения или нефти и газа или железнодорожного транспорта, с дипломом электроэнергетика с опытом работы по специальности более трех лет, инженер в области теплоэнергетики, электроэнергетики, водоснабжения и водоотведения, нефти и газа, железнодорожного транспорта;

иметь стаж работы не менее трех лет по разработке инвестиционных программ для предприятий теплоэнергетики, электроэнергетики, водоснабжения и водоотведения, нефти и газа, железнодорожного транспорта;

в наличии сертифицированного аудитора, оказывающего услуги на договорной основе, с опытом оказания услуг не менее трех лет для предприятий сферы теплоэнергетики, электроэнергетики, водоснабжения и водоотведения, нефти и газа, железнодорожного транспорта.

Кроме того, в правилах появились три новые главы:

Глава 15. Порядок согласования уполномоченным органом кредитных соглашений субъектов естественных монополий для привлечения займов у международных финансовых организаций, специализированных отраслевых банков, Банка Развития Казахстана и банков второго уровня РК.



Указывается, что согласованию с уполномоченным органом подлежат кредитные соглашения субъектов естественных монополий для привлечения займов для регулируемых услуг у международных финансовых организаций, специализированных отраслевых банков, Банка Развития Казахстана и банков второго уровня республики.



Основными принципами согласования уполномоченным органом кредитных соглашений субъектов естественных монополий для привлечения займов у международных финансовых организаций, специализированных отраслевых банков, БРК и банков второго уровня РК являются:

прозрачность затрат, включаемых в тариф на регулируемые услуги субъектов естественных монополий;

договорное оформление отношений, возникающих между субъектами естественных монополий с международными финансовыми организациями, специализированных отраслевых банков, БРК и банков второго уровня РК.

Субъект естественной монополии до заключения кредитного соглашения направляет в уполномоченный орган письменное обращение, а также проект соглашения, которое включает:



цели и задачи проекта;

описание и схему реализации привлеченного займа;

этапы и сроки реализации проекта;

описание источников привлечения займа;

расчеты потребности привлеченного займа;

ожидаемые результаты реализации проекта;

расчеты сроков окупаемости проекта и механизмы погашения займа;

индикаторы для оценки эффективности результатов реализации проекта;

описание типов рисков и угроз проекта, а также мер по их минимизации;

технико-экономическое обоснование проекта.

Не подлежат согласованию кредитные соглашения, заключаемые в целях привлечения займа на пополнение оборотных средств.

К обращению прилагается прогноз влияния заключения кредитного соглашения на его тарифы в период ее реализации, с приложением проекта тарифной сметы субъекта естественной монополии.

Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня поступления письменного обращения рассматривает представленные материалы и сообщает субъекту естественной монополии о результатах рассмотрения.

В случае несоответствия материалов уполномоченный орган в обязательном порядке в течение указанного срока направляет мотивированный отказ с указанием причин отказа на привлечение займа (высокая ставка вознаграждения и иные сборы банка, финансовые риски, платежеспособность субъекта естественной монополии, при погашении привлеченного займа).

Глава 16. Порядок согласования уполномоченным органом по управлению государственным имуществом, местным исполнительным органом договора передачи имущества, используемого в технологическом цикле при предоставлении регулируемых услуг субъектами естественных монополий и передаваемого от местных исполнительных органов субъекту естественных монополий в соответствии с планом передачи на баланс и (или) в доверительное управление имущества.

Порядок не распространяется на правоотношения, возникающие при передаче имущества вновь создаваемому предприятию.



Договор передачи имущества, используемого в технологическом цикле при предоставлении регулируемых услуг субъектами естественных монополий и передаваемого от местных исполнительных органов субъекту естественных монополий составляется в соответствии с Планом передачи на баланс или в доверительное управление имущества.



В договоре передачи имущества или передачи в доверительное управление должны быть предусмотрены следующие положения:

место и дата составления;

наименование сторон;

предмет договора;

права и обязанности сторон;

ответственность сторон;

форс-мажор;

разрешение возникающих споров;

срок действия договора;

контроль за исполнением условий договора;

условия для прекращения действия договора;

прочие условия;

адреса и реквизиты сторон.

Договор составляется в трех экземплярах, два из которых после согласования предоставляются уполномоченному органу по управлению государственным имуществом, местному исполнительному органу.

К договору прилагается перечень передаваемого имущества с их балансовой стоимостью.

Глава 17. Порядок согласования местным исполнительным органом плана передачи на баланс и (или) в доверительное управление имущества, используемого в технологическом цикле при предоставлении регулируемых услуг субъектами естественных монополий.

Передача на баланс или доверительное управление имущества, используемого в технологическом цикле при предоставлении регулируемых услуг субъектами естественных монополий местным исполнительным органом, осуществляется на основании Плана передачи имущества.



В План передачи не допускается включение ранее переданных объектов.

План передачи имущества, используемого в технологическом цикле при предоставлении регулируемых услуг субъектами естественных монополий, включает в себя:



наименование передаваемого имущества;

краткая характеристика передаваемого имущества с указанием срока окончания строительства, реконструкции;

местонахождение передаваемого имущества;

количественные и качественные показатели имущества (протяженность, количество),

назначение имущества;

стоимость передаваемого имущества отдельно по каждому объекту, при едином комплексе указывается общая стоимость;

наименование субъекта естественной монополии, на баланс или в доверительное управление которому передается имущество;

правоустанавливающие документы на передаваемое имущество (технический паспорт, справка о праве собственности) и идентификационный документ (акт на земельный участок, документы на земельный участок).

К плану прилагается обоснование целесообразности передачи имущества на баланс или в доверительное управление, с приложением соответствующего решения уполномоченного органа по управлению государственным имуществом, местного исполнительного органа о передаче имущества.

Приказ вводится в действие с 14 октября 2024 года.