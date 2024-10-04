Как будут работать организации временного пребывания: внесены изменения
В частности, правила определяют порядок деятельности организаций, предоставляющих специальные социальные услуги:
- в условиях временного пребывания лицам без определенного места жительства, освободившихся из мест лишения свободы или находящихся на учете в службе пробации, жертвам торговли людьми, жертвам бытового насилия.
Организации временного пребывания создаются в виде:
- центров социальной адаптации, домов ночного пребывания для лиц без определенного места жительства, освободившихся из мест лишения свободы или находящихся на учете в службе пробации
- кризисного центра, центра социальной помощи, приюта для жертв торговли людьми и бытового насилия.
В организации временного пребывания принимают совершеннолетних получателей услуг, в том числе лиц по разным причинам не имеющих документов, удостоверяющих личность, не имевших или утративших жилье, а также лиц выявленных и идентифицированных в качестве жертв торговли людьми и бытового насилия.
В организации временного пребывания обеспечивается:
- проведение идентификации жертв торговли людьми и бытового насилия;
- оказание неотложной социальной помощи и поддержки получателям услуг;
- оказание специальных социальных услуг с учетом индивидуальных потребностей получателей услуг, ориентированных на повышение уровня их личностного развития, социально-трудовой адаптации;
- информирование получателей услуг об объемах и видах специальных социальных услуг, правилах внутреннего распорядка организации временного пребывания;
- выявление лиц без определенного места жительства, нуждающихся в специальных социальных услугах, и доставка их в организацию временного пребывания осуществляет мобильная служба социального патруля;
- содержание здания в соответствии санитарно-эпидемиологическим нормам, требованиям к безопасности, в том числе пожарной безопасности;
- современное техническое оснащение;
- оборудование здания организации временного пребывания специальными приспособлениями с целью удобства проживания, обеспечения беспрепятственного доступа к нему, передвижения внутри помещения и на прилегающей к зданию территории в соответствии со строительными нормами и правилами;
- иная деятельность в соответствии с учредительными документами организации временного пребывания.
При поступлении получателя услуг в организацию временного пребывания формируется личное дело получателей услуг, а в случае наличия личного дела - продолжается его ведение.
В личном деле получателей услуг хранятся следующие документы:
- письменное заявление получателя услуг;
- копия документа, удостоверяющего личность получателя услуг с наличием ИИН (при наличии);
- договор о реабилитации;
- копия приказа о зачислении в организацию временного пребывания.
При переходе (переводе) лица из одной организации временного пребывания в другую организацию временного пребывания вместе с ним передается личное дело получателя услуг по акту приема-передачи с описью имеющихся в нем документов.
К личному делу получателя услуг прилагается копия приказа об его отчислении, договора о реабилитации, индивидуальный план, Журнал мониторинга.
Предусматривается, что на основе оценки индивидуальных потребностей получателей услуг специалистами организации временного пребывания разрабатывается договор о реабилитации на каждого поступившего и согласившегося восстановить утраченный социальный статус.
Уточняется, что в домах (отделениях) ночного пребывания мобильными службами социального патруля проводится информационно-разъяснительная работа среди получателей услуг о целесообразности и важности реабилитации.
Приказ вводится в действие с 14 октября 2024 года.