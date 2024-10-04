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Как будут работать организации временного пребывания: внесены изменения

организации временного пребывания: внесены изменения, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2024 14:41 Фото: Zakon.kz
Приказом Минтруда от 30 сентября 2024 года внесены изменения в Правила деятельности организаций, оказывающих специальные социальные услуги, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила определяют порядок деятельности организаций, предоставляющих специальные социальные услуги:

  • в условиях временного пребывания лицам без определенного места жительства, освободившихся из мест лишения свободы или находящихся на учете в службе пробации, жертвам торговли людьми, жертвам бытового насилия.

Организации временного пребывания создаются в виде:

  • центров социальной адаптации, домов ночного пребывания для лиц без определенного места жительства, освободившихся из мест лишения свободы или находящихся на учете в службе пробации
  • кризисного центра, центра социальной помощи, приюта для жертв торговли людьми и бытового насилия. 

В организации временного пребывания принимают совершеннолетних получателей услуг, в том числе лиц по разным причинам не имеющих документов, удостоверяющих личность, не имевших или утративших жилье, а также лиц выявленных и идентифицированных в качестве жертв торговли людьми и бытового насилия.

В организации временного пребывания обеспечивается:

  • проведение идентификации жертв торговли людьми и бытового насилия;
  • оказание неотложной социальной помощи и поддержки получателям услуг;
  • оказание специальных социальных услуг с учетом индивидуальных потребностей получателей услуг, ориентированных на повышение уровня их личностного развития, социально-трудовой адаптации;
  • информирование получателей услуг об объемах и видах специальных социальных услуг, правилах внутреннего распорядка организации временного пребывания;
  • выявление лиц без определенного места жительства, нуждающихся в специальных социальных услугах, и доставка их в организацию временного пребывания осуществляет мобильная служба социального патруля;
  • содержание здания в соответствии санитарно-эпидемиологическим нормам, требованиям к безопасности, в том числе пожарной безопасности;
  • современное техническое оснащение;
  • оборудование здания организации временного пребывания специальными приспособлениями с целью удобства проживания, обеспечения беспрепятственного доступа к нему, передвижения внутри помещения и на прилегающей к зданию территории в соответствии со строительными нормами и правилами;
  • иная деятельность в соответствии с учредительными документами организации временного пребывания.

При поступлении получателя услуг в организацию временного пребывания формируется личное дело получателей услуг, а в случае наличия личного дела - продолжается его ведение.

В личном деле получателей услуг хранятся следующие документы:

  • письменное заявление получателя услуг;
  • копия документа, удостоверяющего личность получателя услуг с наличием ИИН (при наличии);
  • договор о реабилитации;
  • копия приказа о зачислении в организацию временного пребывания.

При переходе (переводе) лица из одной организации временного пребывания в другую организацию временного пребывания вместе с ним передается личное дело получателя услуг по акту приема-передачи с описью имеющихся в нем документов.

К личному делу получателя услуг прилагается копия приказа об его отчислении, договора о реабилитации, индивидуальный план, Журнал мониторинга.

Предусматривается, что на основе оценки индивидуальных потребностей получателей услуг специалистами организации временного пребывания разрабатывается договор о реабилитации на каждого поступившего и согласившегося восстановить утраченный социальный статус. 

Уточняется, что в домах (отделениях) ночного пребывания мобильными службами социального патруля проводится информационно-разъяснительная работа среди получателей услуг о целесообразности и важности реабилитации.

Приказ вводится в действие с 14 октября 2024 года.

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