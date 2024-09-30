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Законодательство РК

Определение принадлежности к казахской национальности: внесены изменения

Документы, папки, справки, бумаги, дела, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2024 10:10 Фото: freepik
Приказом Минтруда от 24 сентября 2024 года внесено изменение в Правила определения принадлежности к казахской национальности лиц, претендующих на получение статуса кандаса и гражданства РК в упрощенном порядке, сообщает Zakon.kz.

В частности, в Правилах определения принадлежности к казахской национальности лиц, претендующих на получение статуса кандаса и гражданства РК в упрощенном (регистрационном) порядке, в случае отсутствия соответствующей записи в документах, удостоверяющих личность, а также в других документах, подтверждающих национальность претендентов, в новой редакции изложен один пункт.

В нем говорится, что в состав комиссии входят представители местных исполнительных органов, курирующих сферу миграции населения, образования, культуры, внутренней политики, органов внутренних дел, неправительственных организаций или общественных объединений, занимающихся вопросами этнических казахов, а также эксперты, специалисты в сфере казахского языка и истории Казахстана. 

Прежде в комиссию также входили представители органов национальной безопасности.

Приказ вводится в действие с 8 октября 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Казахстане утвердили правила определения принадлежности лиц к казахской национальности.

Для этого подается заявление об определении принадлежности к казахской национальности через портал Migration.enbek.kz, мобильное приложение "Құтты мекен", местный исполнительный орган по вопросам социальной защиты и занятости населения либо через загранучреждение РК, с приложением автобиографии (в произвольной форме) и копии заграничного паспорта страны постоянного проживания.

Аналогичным образом заявление, поданное через загранучреждения РК, регистрируется сотрудником загранучреждения РК в АИС "Кандас" и направляется посредством АИС "Кандас" в местный исполнительный орган по вопросам социальной защиты и занятости населения с уведомлением заявителя о его регистрации.

Для определения принадлежности к казахской национальности лиц, претендующих на получение статуса кандаса и гражданства РК, местным исполнительным органом создается комиссия.

Комиссия определяет принадлежность заявителей к лицам казахской национальности по следующему алгоритму:

  • рассмотрение дополнительно представленных, кроме удостоверяющего личность, документов, подтверждающих принадлежность претендента к казахской национальности;
  • проведение собеседования в очном либо онлайн формате, ориентированного на знание казахского языка, традиций, обычаев, культуры, родства и других факторов, позволяющих лицу идентифицировать себя как этнического казаха;
  • анализ и оценка полученной информации;
  • рекомендация об определении либо об отказе в определении принадлежности к казахской национальности.

Для определения принадлежности к казахской национальности заявитель дополнительно представляет в местный исполнительный орган по вопросам социальной защиты и занятости населения свидетельство о рождении, свидетельство о рождении родителей, архивные справки о проживании предков на территории Казахстана, свидетельство о браке при их наличии и иные документы, подтверждающие принадлежность претендента к казахской национальности.

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