Персональный состав Совета иностранных инвесторов утвердил Токаев
Фото: akorda.kz
Распоряжением главы государства Касым-Жомарта Токаева от 1 октября 2024 года утвержден персональный состав Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.
Так, в персональный совет иностранных инвесторов при президенте вошли:
с казахстанской стороны:
- Бектенов Олжас Абаевич – премьер-министр РК;
- Сулейменов Тимур Муратович – председатель Национального банка РК;
- Скляр Роман Васильевич – первый заместитель премьер-министра РК;
- Нуртлеу Мурат Абугалиевич – заместитель премьер-министра –министр иностранных дел РК;
- Жумангарин Серик Макашевич – заместитель премьер-министра РК;
- Койшыбаев Галымжан Тельманович – заместитель премьер-министра –руководитель Аппарата Правительства РК;
- Байбазаров Нурлан Серикович – заместитель премьер-министра –министр национальной экономики РК;
- Бозумбаев Канат Алдабергенович – заместитель премьер-министра РК;
- Карабаев Марат Каримжанович – министр транспорта РК;
- Такиев Мади Токешович – министр финансов РК;
- Шарлапаев Канат Бисимбаевич – министр промышленности и строительства РК;
- Жамаубаев Ерулан Кенжебекович – советник президента РК;
- Оспанкулов Габидолла Абдуллаулы – председатель Комитета по инвестициям Министерства иностранных дел РК;
- Карагойшин Рустам Тимурович – председатель правления акционерного общества "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" (по согласованию).
с иностранной стороны:
- Гэри Нейгл – главный исполнительный директор компании "Glencore" (по согласованию);
- Терраз Николя – президент компании "TotalEnergies Exploration and Production Branch", член исполнительного комитета концерна "TotalEnergies" (по согласованию);
- Бхаргав Дасгупта – вице-президент Азиатского банка развития по рыночным отношениям (по согласованию);
- Уаэл Сауан – главный исполнительный директор "Shell Р1с" (по согласованию);
- Витторио Грилли – председатель Консультативного совета по региону Европа – Ближний Восток – Африка "JPMorgan Chase International" (по согласованию);
- Найджел Хирн – исполнительный вице-президент по нефтепродуктам и газу корпорации "Chevron Corporation" (по согласованию);
- Дэвид Ливингстон – главный исполнительный директор компании "Citi" по региону "Европа – Ближний Восток – Африка" (по согласованию);
- Кирсти Хелен Уилсон – член глобального исполнительного комитета "Baker McKenzie", заместитель председателя Совета директоров "Baker McKenzie International" (по согласованию);
- Ежи Старак – председатель наблюдательного совета группы "Polpharma S.A." (по согласованию);
- Иан Коулберн – генеральный директор "Deloitte" по СНГ (по согласованию);
- Акира Теракава – старший исполнительный вице-президент, член Совета директоров "Marubeni Corporation" (по согласованию);
- Борислав Иванов-Бланкенбург – главный исполнительный директор "Deutsche Bank" в Восточной Европе, руководитель отдела глобального торгового финансирования и отдела кредитования "Deutsche Bank" в странах Ближнего Зарубежья (по согласованию);
- Тецуя Шинохара – старший вице-президент, генеральный директор департамента глобальной стратегии и координации корпорации "Mitsubishi Corporation" (по согласованию);
- Клаудио Дескальци – главный исполнительный директор компании "Eni S.p.A." (по согласованию);
- Марко Мариотти – президент "Philip Morris International" по региону Восточная Европа (по согласованию);
- Ибрагимов Шухрат Алиджанович – председатель Совета директоров компании "ERG Sari" (по согласованию);
- Нил Чапман – старший вице-президент корпорации "ExxonMobil" (по согласованию);
- Уве Кнотцер – генеральный директор компании "Knauf International GmbH", генеральный партнер "Gebr. Knauf Group" (по согласованию);
- Одиль Рено-Бассо – президент Европейского банка реконструкции и развития (по согласованию);
- Подгузов Николай Радиевич – председатель правления Евразийского банка развития (по согласованию);
- Рафаэль Гассет – член правления "METRO AG" (по согласованию);
- Бела Ференци – президент "GE" в России/СНГ (по согласованию);
- Тимоти Скот Гитцел – президент и главный исполнительный директор корпорации "Cameco Corporation" (по согласованию);
- Тунджай Озильхан – председатель Правления "Anadolu Group" (по согласованию);
- Мунехиро Хосоно – президент и уполномоченный директор "INPEX North Caspian Sea Ltd" (по согласованию);
- Феттах Таминдже – президент компании "Sembol" (по согласованию);
- Джули Линн Тигланд –глобальный партнер "ЕY", руководитель офисов "ЕY" (Европа, Ближний Восток, Индия и Африка) (по согласованию);
- Хуан Юнчжан – президент "Petro China Company Ltd", вице-президент Китайской национальной нефтегазовой корпорации "CNPC" (по согласованию);
- Несис Виталий Натанович – главный исполнительный директор "Solidcore Resources рlс" (по согласованию);
- Воробьев Вадим Николаевич –президент публичного АО "Лукойл" (по согласованию);
- Каан Терзиоглу – главный исполнительный директор группы "VEON Ltd" (по согласованию);
- Антонелла Бассани
- вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии (по согласованию).
наблюдатели Совета:
- Адам Красон – главный исполнительный директор "PwC" в странах Центральной и Восточной Европы (по согласованию);
- Билл Томас – глобальный председатель и генеральный директор "KPMG International" (по согласованию);
- Жаков Франсуа – исполнительный вице-президент и член исполнительного комитета компании "Air Liquide" (по согласованию);
- Симонс Мишель – глава подразделения "Multi-Country" в Центральной и Восточной Европе компании "Microsoft" (по согласованию);
- Симонелли Лоренцо – председатель Правления, президент и главный исполнительный директор "Baker Hughes" (по согласованию);
- Делеони Эндрю – президент компании "Alstom" по регионам Африка, Ближний Восток и Центральная Азия (по согласованию);
- Рафаэль Сантана – президент и главный исполнительный директор корпорации "Wabtec" (по согласованию).
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