Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Персональный состав Совета иностранных инвесторов утвердил Токаев

Заседание, зал заседаний, пустой зал, госслужба, государственная служба, госслужащие , фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2024 15:57 Фото: akorda.kz
Распоряжением главы государства Касым-Жомарта Токаева от 1 октября 2024 года утвержден персональный состав Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Так, в персональный совет иностранных инвесторов при президенте вошли:

с казахстанской стороны:

  • Бектенов Олжас Абаевич – премьер-министр РК;
  • Сулейменов Тимур Муратович – председатель Национального банка РК;
  • Скляр Роман Васильевич – первый заместитель премьер-министра РК;
  • Нуртлеу Мурат Абугалиевич – заместитель премьер-министра –министр иностранных дел РК;
  • Жумангарин Серик Макашевич – заместитель премьер-министра РК;
  • Койшыбаев Галымжан Тельманович – заместитель премьер-министра –руководитель Аппарата Правительства РК;
  • Байбазаров Нурлан Серикович – заместитель премьер-министра –министр национальной экономики РК;
  • Бозумбаев Канат Алдабергенович – заместитель премьер-министра РК;
  • Карабаев Марат Каримжанович – министр транспорта РК;
  • Такиев Мади Токешович – министр финансов РК;
  • Шарлапаев Канат Бисимбаевич – министр промышленности и строительства РК;
  • Жамаубаев Ерулан Кенжебекович – советник президента РК;
  • Оспанкулов Габидолла Абдуллаулы – председатель Комитета по инвестициям Министерства иностранных дел РК;
  • Карагойшин Рустам Тимурович – председатель правления акционерного общества "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" (по согласованию).

с иностранной стороны:

  • Гэри Нейгл – главный исполнительный директор компании "Glencore" (по согласованию);
  • Терраз Николя – президент компании "TotalEnergies Exploration and Production Branch", член исполнительного комитета концерна "TotalEnergies" (по согласованию);
  • Бхаргав Дасгупта – вице-президент Азиатского банка развития по рыночным отношениям (по согласованию);
  • Уаэл Сауан – главный исполнительный директор "Shell Р1с" (по согласованию);
  • Витторио Грилли – председатель Консультативного совета по региону Европа – Ближний Восток – Африка "JPMorgan Chase International" (по согласованию);
  • Найджел Хирн – исполнительный вице-президент по нефтепродуктам и газу корпорации "Chevron Corporation" (по согласованию);
  • Дэвид Ливингстон – главный исполнительный директор компании "Citi" по региону "Европа – Ближний Восток – Африка" (по согласованию);
  • Кирсти Хелен Уилсон – член глобального исполнительного комитета "Baker McKenzie", заместитель председателя Совета директоров "Baker McKenzie International" (по согласованию);
  • Ежи Старак – председатель наблюдательного совета группы "Polpharma S.A." (по согласованию);
  • Иан Коулберн – генеральный директор "Deloitte" по СНГ (по согласованию);
  • Акира Теракава – старший исполнительный вице-президент, член Совета директоров "Marubeni Corporation" (по согласованию);
  • Борислав Иванов-Бланкенбург – главный исполнительный директор "Deutsche Bank" в Восточной Европе, руководитель отдела глобального торгового финансирования и отдела кредитования "Deutsche Bank" в странах Ближнего Зарубежья (по согласованию);
  • Тецуя Шинохара – старший вице-президент, генеральный директор департамента глобальной стратегии и координации корпорации "Mitsubishi Corporation" (по согласованию);
  • Клаудио Дескальци – главный исполнительный директор компании "Eni S.p.A." (по согласованию);
  • Марко Мариотти – президент "Philip Morris International" по региону Восточная Европа (по согласованию);
  • Ибрагимов Шухрат Алиджанович – председатель Совета директоров компании "ERG Sari" (по согласованию);
  • Нил Чапман – старший вице-президент корпорации "ExxonMobil" (по согласованию);
  • Уве Кнотцер – генеральный директор компании "Knauf International GmbH", генеральный партнер "Gebr. Knauf Group" (по согласованию);
  • Одиль Рено-Бассо – президент Европейского банка реконструкции и развития (по согласованию);
  • Подгузов Николай Радиевич – председатель правления Евразийского банка развития (по согласованию);
  • Рафаэль Гассет – член правления "METRO AG" (по согласованию);
  • Бела Ференци – президент "GE" в России/СНГ (по согласованию);
  • Тимоти Скот Гитцел – президент и главный исполнительный директор корпорации "Cameco Corporation" (по согласованию);
  • Тунджай Озильхан – председатель Правления "Anadolu Group" (по согласованию);
  • Мунехиро Хосоно – президент и уполномоченный директор "INPEX North Caspian Sea Ltd" (по согласованию);
  • Феттах Таминдже – президент компании "Sembol" (по согласованию);
  • Джули Линн Тигланд –глобальный партнер "ЕY", руководитель офисов "ЕY" (Европа, Ближний Восток, Индия и Африка) (по согласованию);
  • Хуан Юнчжан – президент "Petro China Company Ltd", вице-президент Китайской национальной нефтегазовой корпорации "CNPC" (по согласованию);
  • Несис Виталий Натанович – главный исполнительный директор "Solidcore Resources рlс" (по согласованию);
  • Воробьев Вадим Николаевич –президент публичного АО "Лукойл" (по согласованию);
  • Каан Терзиоглу – главный исполнительный директор группы "VEON Ltd" (по согласованию);
  • Антонелла Бассани
  • вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии (по согласованию).

наблюдатели Совета:

  • Адам Красон – главный исполнительный директор "PwC" в странах Центральной и Восточной Европы (по согласованию);
  • Билл Томас – глобальный председатель и генеральный директор "KPMG International" (по согласованию);
  • Жаков Франсуа – исполнительный вице-президент и член исполнительного комитета компании "Air Liquide" (по согласованию);
  • Симонс Мишель – глава подразделения "Multi-Country" в Центральной и Восточной Европе компании "Microsoft" (по согласованию);
  • Симонелли Лоренцо – председатель Правления, президент и главный исполнительный директор "Baker Hughes" (по согласованию);
  • Делеони Эндрю – президент компании "Alstom" по регионам Африка, Ближний Восток и Центральная Азия (по согласованию);
  • Рафаэль Сантана – президент и главный исполнительный директор корпорации "Wabtec" (по согласованию).

Читайте также

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон
Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Министерство культуры и информации Республики Казахстан, МКИ РК
Министерство культуры и информации получит новые функции
Лариса Черненко
Токаев Касым-Жомарт Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Тенге, деньги, Казахстан
В Казахстане изменились правила осуществления безналичных платежей
Безопасность казахстанцев в Израиле: советы и экстренные контакты
Посольство в Израиле обратилось к казахстанцам
Самокаты, электросамокаты, электрические самокаты, аренда самокатов
В Казахстане внесены новые изменения в Правила дорожного движения
Инвалидность, инвалид, люди с ограниченными возможностями, человек с особыми потребностями, пандус
Какие налоговые льготы, пособия и выплаты положены людям с инвалидностью в РК
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: