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Законодательство РК

Указ президента: новая должность появится в Конституционном суде

Государственная служба, госслужба, госслужащий, государственный аппарат, госаппарат, государственная работа, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2024 11:06 Фото: Zakon.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 1 октября 2024 года, которым внес изменения в Реестр должностей политических и административных государственных служащих, сообщает Zakon.kz.

Так, с 1 января 2025 года вводится новая должность в корпусе "Б" в категории В-3 – заведующий сектором Аппарата Конституционного суда РК.

Также в этот реестр должностей входят:

  • помощник, советник премьер-министра РК;
  • помощник, советник председателя Палаты Парламента РК;
  • помощник, советник председателя Верховного суда РК;
  • помощник, советник председателя Конституционного суда РК;
  • помощник, советник председателя Высшего судебного совета РК;
  • помощник, советник председателя Центральной избирательной комиссии РК;
  • заведующий сектором Аппарата правительства РК;
  • заведующий сектором аппаратов Палат Парламента РК;
  • заведующий сектором Судебной администрации РК;
  • заведующий сектором Аппарата Высшего судебного совета РК;
  • главный инспектор Аппарата правительства РК, Управления делами президента РК, Национального центра по правам человека;
  • руководитель управления (службы) Агентства РК по делам государственной службы, Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы), Агентства по защите и развитию конкуренции РК, Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, Генеральной прокуратуры РК, Агентства РК по финансовому мониторингу.  

Указ вводится в действие с 1 октября 2024 года.

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