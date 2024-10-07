Указ президента: новая должность появится в Конституционном суде

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 1 октября 2024 года, которым внес изменения в Реестр должностей политических и административных государственных служащих, сообщает Zakon.kz.

Так, с 1 января 2025 года вводится новая должность в корпусе "Б" в категории В-3 – заведующий сектором Аппарата Конституционного суда РК.

Также в этот реестр должностей входят:

помощник, советник премьер-министра РК;

помощник, советник председателя Палаты Парламента РК;

помощник, советник председателя Верховного суда РК;

помощник, советник председателя Конституционного суда РК;

помощник, советник председателя Высшего судебного совета РК;

помощник, советник председателя Центральной избирательной комиссии РК;

заведующий сектором Аппарата правительства РК;

заведующий сектором аппаратов Палат Парламента РК;

заведующий сектором Судебной администрации РК;

заведующий сектором Аппарата Высшего судебного совета РК;

главный инспектор Аппарата правительства РК, Управления делами президента РК, Национального центра по правам человека;

руководитель управления (службы) Агентства РК по делам государственной службы, Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы), Агентства по защите и развитию конкуренции РК, Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, Генеральной прокуратуры РК, Агентства РК по финансовому мониторингу.

Указ вводится в действие с 1 октября 2024 года.