#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+9°
$
450.69
505.04
5.45
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+9°
$
450.69
505.04
5.45
Право

Перевод госслужащих на другие должности: Токаев подписал указ

Подписание законов, назначения, Акорда, резиденция Президента РК , фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2026 12:04 Фото: Zakon.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 17 октября 2026 года, которым внес изменения в Правила занятия вакантных или временно вакантных административных государственных должностей корпуса "Б" в порядке перевода без проведения конкурса, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что занятие государственной должности в порядке перевода помимо случаев, установленных Законом "О государственной службе РК", может осуществляться:

  • на административные государственные должности корпуса "Б" Администрации Президента РК, Аппарата Совета Безопасности РК, Аппарата Курултая РК, Аппарата Правительства РК, Управления делами Президента РК и Секретариата Қазақстан Халық Кеңесі, а также из данных государственных органов в другие государственные органы;
  • внутри государственных органов, указанных выше;
  • с политической государственной должности и административной государственной должности корпуса "А" на административную государственную должность корпуса "Б";
  • с административной государственной должности корпуса "Б" на иную административную государственную должность корпуса "Б" при условии, что служащий занимал предыдущую должность не менее одного года и получил в течение четырех кварталов подряд на занимаемой должности результаты оценки деятельности со значением "выполняет функциональные обязанности эффективно";
  • на нижестоящую должность внутри государственного органа административного государственного служащего корпуса "Б", занимающего временно вакантную должность, при выходе на работу основного служащего, за которым сохранялась данная должность.

Назначение в порядке перевода допускается при соответствии государственного служащего квалификационным требованиям и отсутствии у него в течение шести месяцев дисциплинарного взыскания за совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу, либо за нарушение норм служебной этики.

Указ вводится в действие со дня его подписания.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
Читайте также
Евгений Кочетов
14:59, Сегодня
Евгений Кочетов назначен заведующим отделом по коммуникациям Администрации президента
Государственная служба, госслужба, госслужащий, государственный аппарат, госаппарат, государственная работа
11:06, 07 октября 2024
Указ президента: новая должность появится в Конституционном суде
Токаев подписал указ о проведении республиканского референдума по АЭС
20:32, 02 сентября 2024
Токаев подписал указ о проведении республиканского референдума по АЭС
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: КФБ
23:03, Сегодня
Казахстанский боксёр Тайбеков не оставил шансов сопернику в первом бою ЧМ-2026
Фото: ATP
22:36, Сегодня
"Это было бы круто": Медведев - о возможном матче с Бубликом в Алматы
Фото: ФК &quot;Женис&quot;
22:03, Сегодня
Казахстанский защитник Саулет подписал новый контракт с "Женисом"
Фото: КФФ
21:41, Сегодня
Сборная Казахстана обыграла Беларусь в квалификации ЧМ-2028 по футзалу
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: