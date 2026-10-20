Перевод госслужащих на другие должности: Токаев подписал указ

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 17 октября 2026 года, которым внес изменения в Правила занятия вакантных или временно вакантных административных государственных должностей корпуса "Б" в порядке перевода без проведения конкурса, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что занятие государственной должности в порядке перевода помимо случаев, установленных Законом "О государственной службе РК", может осуществляться:

на административные государственные должности корпуса "Б" Администрации Президента РК, Аппарата Совета Безопасности РК, Аппарата Курултая РК, Аппарата Правительства РК, Управления делами Президента РК и Секретариата Қазақстан Халық Кеңесі, а также из данных государственных органов в другие государственные органы;

внутри государственных органов, указанных выше;

с политической государственной должности и административной государственной должности корпуса "А" на административную государственную должность корпуса "Б";

с административной государственной должности корпуса "Б" на иную административную государственную должность корпуса "Б" при условии, что служащий занимал предыдущую должность не менее одного года и получил в течение четырех кварталов подряд на занимаемой должности результаты оценки деятельности со значением "выполняет функциональные обязанности эффективно";

на нижестоящую должность внутри государственного органа административного государственного служащего корпуса "Б", занимающего временно вакантную должность, при выходе на работу основного служащего, за которым сохранялась данная должность.

Назначение в порядке перевода допускается при соответствии государственного служащего квалификационным требованиям и отсутствии у него в течение шести месяцев дисциплинарного взыскания за совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу, либо за нарушение норм служебной этики.

Указ вводится в действие со дня его подписания.