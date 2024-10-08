В Казахстане утвердили правила регистрации диссертаций

Министр науки и высшего образования приказом от 1 октября 2024 года утвердил Правила государственной регистрации диссертаций, защищенных на соискание степени доктора философии (PhD), доктора по профилю, сообщает Zakon.kz.

Государственная регистрация осуществляется АО "Национальный центр государственной научно-технической экспертизы" (НЦГНТЭ).

На основании государственной регистрации диссертаций, защищенных на соискание степени доктора философии (PhD), доктора по профилю, НЦГНТЭ формирует государственные фонды информационных материалов о диссертациях, защищенных на соискание степени доктора философии (PhD), доктора по профилю, и обеспечивает доступ физических и юридических лиц к информационным материалам.

Физические и юридические лица в течение семи календарных дней после защиты диссертации на соискание степени доктора философии (PhD), доктора по профилю направляют в центр для государственной регистрации следующие документы:

сопроводительное письмо на бланке организации, при которой функционирует диссертационный совет;

учетную карту диссертации;

диссертацию на соискание степени доктора философии (PhD), доктора по профилю;

аннотацию диссертационной работы на казахском, русском и английском языках;

список научных трудов, опубликованных по теме диссертации.

НЦГНТЭ, получив вышеназванные документы, присваивает диссертациям на соискание степени доктора философии (PhD), доктора по профилю номер государственной регистрации.

При этом документы, представленные диссертационным советом в НЦГНТЭ, не подлежат возврату.

При представлении соискателем неполного пакета документов или документов с истекшим сроком действия, сотрудник канцелярии услугодателя отказывает в приеме заявления.

Мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления направляется посредством объекта информатизации в личный кабинет соискателя в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью услугодателя.

При соответствии требованиям правил работник услугодателя в установленном порядке присваивает диссертациям на соискание степени доктора философии (PhD), доктора по профилю номер государственной регистрации и выдает учетную карту диссертации с присвоением номера государственной регистрации.

Правила также устанавливают порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателя или его должностных лиц в процессе оказания государственной услуги.

Приказ вводится в действие с 18 октября 2024 года.