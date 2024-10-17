В Казахстане изменят правила финансирования политических партий

Центризбирком подготовил постановление, которым вносятся изменения в Правила финансирования политических партий, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что размер бюджетных средств, выделяемых на финансирование деятельности политических партий, определяется в Законе о республиканском бюджете на соответствующий год из расчета 0,65 минимального расчетного показателя за каждый голос избирателя, поданный при голосовании за политические партии, представленные в Мажилисе Парламента по итогам последних выборов.

В прежней редакции размер бюджетных средств, выделяемых на финансирование деятельности политических партий, определяется в Законе о республиканском бюджете на соответствующий год с учетом трех процентов от минимального размера заработной платы за каждый голос избирателя, поданный при голосовании за политические партии.

Как пояснили в ЦИК, при использовании в качестве расчетной единицы МРП, объем финансирования политических партий ежегодного будет расти с учетом ежегодного роста МРП на уровень инфляции.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 1 ноября.