Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Казахстане изменят правила финансирования политических партий

Тенге, деньги, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2024 10:56 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Центризбирком подготовил постановление, которым вносятся изменения в Правила финансирования политических партий, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что размер бюджетных средств, выделяемых на финансирование деятельности политических партий, определяется в Законе о республиканском бюджете на соответствующий год из расчета 0,65 минимального расчетного показателя за каждый голос избирателя, поданный при голосовании за политические партии, представленные в Мажилисе Парламента по итогам последних выборов.

В прежней редакции размер бюджетных средств, выделяемых на финансирование деятельности политических партий, определяется в Законе о республиканском бюджете на соответствующий год с учетом трех процентов от минимального размера заработной платы за каждый голос избирателя, поданный при голосовании за политические партии.

Как пояснили в ЦИК, при использовании в качестве расчетной единицы МРП, объем финансирования политических партий ежегодного будет расти с учетом ежегодного роста МРП на уровень инфляции.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 1 ноября.

Читайте также

Актау, виды города Актау, Каспийское море, Каспий
Министерству транспорта расширили полномочия
Концепцию развития водородной энергетики утвердили в Казахстане
Концепцию развития водородной энергетики утвердили в Казахстане
Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, погоны
В МВД две спецбазы объединят в одну
Лариса Черненко
Открытые НПА ЦИК РК Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Басенджи порода лай
Любителям тишины: пять пород собак, которые никогда не лают
Суперлуние
Четыре знака зодиака, которые больше всех пострадают в суперлуние 17 октября
Самые дорогие породы кошек
Самые дорогие породы кошек
Певец SHAMAN прокомментировал отношения бывшей жены с Егором Кридом
Певец SHAMAN прокомментировал отношения бывшей жены с Егором Кридом
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: