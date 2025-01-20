В Казахстане изменились правила финансирования политических партий

Постановлением Центризбиркома от 13 января 2025 года внесены изменения в Правила финансирования политических партий, сообщает Zakon.kz.

Теперь размер бюджетных средств, выделяемых на финансирование деятельности политических партий, определяется в законе о республиканском бюджете на соответствующий год из расчета 0,65 МРП (2 555 тенге в 2025 году) за каждый голос избирателя, поданный при голосовании за политические партии, представленные в Мажилисе Парламента по итогам последних выборов.

Ранее размер определялся также законом о республиканском бюджете, но с учетом 3% от минимального размера заработной платы за каждый голос избирателя.

Постановление вводится в действия с 17 января 2025 года.