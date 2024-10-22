Работники карьерных центров будут непрерывно профессионально развиваться

Министр труда и социальной защиты населения приказом от 14 октября 2024 года утвердил Правила непрерывного профессионального развития работников центров трудовой мобильности и карьерных центров, сообщает Zakon.kz.

Непрерывное профессиональное развитие работника центра трудовой мобильности (карьерного центра) проводится на постоянной основе с момента издания приказа уполномоченного лица центра трудовой мобильности о приеме его на работу.

Непрерывное профессиональное развитие работников центров трудовой мобильности включает в себя:

профессионально-адаптационную подготовку работников центров трудовой мобильности;

формирование индивидуального плана обучения работника центра трудовой мобильности;

непрерывное профессиональное обучение работников центров трудовой мобильности;

организацию обучения внутренними тренерами.

Работник из числа управленческого или основного персонала, впервые принятый или вновь поступивший на службу в центр трудовой мобильности, проходит профессионально-адаптационную подготовку в период испытательного срока от одного до трех месяцев.

На время прохождения профессионально-адаптационной подготовки за работником центра трудовой мобильности (карьерного центра) закрепляется наставник.

Закрепление наставника производится на основании приказа уполномоченного лица центра трудовой мобильности о приеме его на работу.

После чего наставник в течение трех рабочих дней разрабатывает план адаптации работника, проходящего профессионально-адаптационную подготовку.

Работник, проходящий профессионально-адаптационную подготовку, в течение 15 рабочих дней со дня приема на работу проходит адаптационное обучение по программе, разработанной организацией повышения квалификации.

Адапционное обучение

Адаптационное обучение организуется с частичным отрывом от трудовой деятельности с сохранением заработной платы способом дистанционного обучения посредством платформы.

Предусматривается, что работник проходит адаптационное обучение самостоятельно под руководством наставника, с обязательной практикой по изученным темам в рабочей среде в центре трудовой мобильности.

После прохождения профессионально-адаптационной подготовки работник центра трудовой мобильности готовит отчет о выполнении плана адаптации посредством платформы.

По завершении наставничества наставник оценивает выполнение плана адаптации работником, проходившим профессионально-адаптационную подготовку.

По итогам рассмотрения информации о выполнении плана адаптации наставник в течение трех рабочих дней выносит решение о прохождении либо непрохождении работником испытательного срока.

Индивидуальное обучение

В индивидуальном плане обучения работнику центра трудовой мобильности (карьерного центра) устанавливаются не менее 40 академических часов обучения по стандарту учебного курса (модуля), обязательные к прохождению в течение календарного года.

Академический час составляет 60 минут.

Индивидуальный план обучения работника центра трудовой мобильности формируется на основании оценки уровня развития компетенций работников центров трудовой мобильности.

Ежегодно не позднее 15 ноября текущего года работники центров трудовой мобильности (карьерных центров) проходят оценку уровня развития компетенций в формах:

внешней оценки уровня развития компетенций, проводимой организацией повышения квалификации путем сбора и анализа ведомственной и административной отчетности по вопросам социальной защиты, занятости и деятельности центров трудовой мобильности;

самостоятельной оценки уровня развития компетенций путем прохождения анкетирования посредством платформы.

По итогам обобщения результатов оценки уровня развития компетенций работников центров трудовой мобильности организация повышения квалификации формирует посредством платформы индивидуальный план обучения работников центров трудовой мобильности (карьерных центров) на следующий год.

Работнику центра трудовой мобильности в личном кабинете на платформе отображается индивидуальный план обучения с указанием перечня учебных курсов (модулей), графика проведения обучения, а также статус выполнения индивидуального плана обучения.

Если работник центра трудовой мобильности (карьерного центра) завершил менее 40 академических часов учебных курсов (модулей) в течение календарного года, то индивидуальный план обучения считается невыполненным.

Правила также устанавливают порядок непрерывного профессионального обучения и организацию обучения внутренними тренерами.

Приказ вводится в действие с 1 ноября 2024 года.