Правила аттестации работников карьерных центров утвердили в Казахстане

Министр труда приказом от 5 ноября 2024 года утвердила Правила проведения аттестации на профессиональную компетентность работников центров трудовой мобильности (карьерных центров), сообщает Zakon.kz.

В правилах говорится, что аттестация работников центров трудовой мобильности (карьерных центров) проводится не реже одного раза в три года.

Работники, впервые поступившие на службу в карьерный центр, проходят первичную аттестацию на соответствие занимаемой должности в течение года, но не ранее шести месяцев со дня занятия должности.

Специалистам, впервые поступившим на службу в центр трудовой мобильности (карьерный центр), присваивается квалификационная категория "без категории" до прохождения первичной аттестации.

Аттестации не подлежат работники центра трудовой мобильности (карьерных центров):

проработавшие в занимаемой должности менее шести месяцев;

беременные женщины;

находящиеся в отпуске по беременности и родам или отпуске по уходу за ребенком или отпуске для работников, усыновивших новорожденного ребенка, не ранее, чем через 12 месяцев после выхода на работу;

находящиеся в учебном отпуске.

Квалификационные категории специалистам структурных подразделений (отделов, секторов, групп) центров трудовой мобильности (карьерных центров) присваиваются сроком на три года.

Как проходит аттестация

Аттестация включает тестирование работников центров трудовой мобильности (карьерных центров).

Центр трудовой мобильности ежегодно не позднее 15 ноября формирует на Платформе список аттестуемых на предстоящий календарный год.

По мере необходимости центр трудовой мобильности корректирует список аттестуемых в случаях:

потери трудоспособности работника на длительное время (не более двух месяцев);

нахождения работника в отпуске по беременности и родам или отпуске по уходу за ребенком или отпуске для работников, усыновивших (удочеривших) новорожденного ребенка (детей);

нахождения работника в служебной командировке за рубежом.

Объявление о предстоящей аттестации работников, содержащее сроки проведения тестирования, публикуют на официальных интернет-ресурсах уполномоченного государственного органа и организации повышения квалификации.

Работнику центра трудовой мобильности (карьерного центра) в личном кабинете на Платформе отображаются сроки, доступ, статусы прохождения аттестации.

Как проходит тестирование

Тестирование работников центров трудовой мобильности (карьерных центров) проводится в электронном формате на Платформе с использованием программного обеспечения для наблюдения, протоколирования и оценивания поведения пользователей на платной основе.

К тестированию допускается работник, прошедший курсы повышения квалификации в количестве часов, определенных в индивидуальном плане обучения на Платформе.

Тестирование состоит из 100 заданий (вопросов):

50 вопросов – на знание нормативных правовых актов, предусмотренных в квалификационных характеристиках и профессиональном стандарте;

50 вопросов – на владение знаниями, навыками и умениями, необходимыми для выполнения трудовых функций и должностных обязанностей в соответствии с квалификационными характеристиками и профессиональным стандартом.

Результат тестирования считается положительным при достижении пороговых уровней для:

работника центра трудовой мобильности (карьерного центра) при первичной аттестации – 70%;

специалиста при заявлении на квалификационную категорию – 70%;

руководителя структурного подразделения, заместителя директора, директора – 85%.

Процедура тестирования занимает 120 минут без учета времени на ознакомление с правилами.

При установлении факта нарушения правил, обнаруженных программным обеспечением для наблюдения, протоколирования и оценивания поведения аттестуемых, независимо от срока сдачи тестирования, результат аннулируют.

Результат тестирования после завершения отображается на экране компьютера и в личном кабинете работника центра трудовой мобильности (карьерного центра) на Платформе.

В случае несогласия с результатом тестирования работник подает заявление на апелляцию через Платформу с полным пояснением по каждому заданию, не выходя из тестирования на Платформе. При этом заявления на апелляцию после выхода работника из тестирования на Платформе не принимаются.

Как присваивается квалификационная категория

Квалификационная категория присваивается или подтверждение соответствия занимаемой должности осуществляется в соответствии с квалификационными характеристиками с соблюдением сроков прохождения и принципа последовательности квалификационной категории.

По результатам тестирования на Платформе формируется одно из следующих решений:

по работнику центра трудовой мобильности (карьерного центра) при первичной аттестации:

соответствует занимаемой должности – 70 и более баллов;



не соответствует занимаемой должности – 69 и менее баллов;

по специалисту при заявлении на квалификационную категорию:

соответствует заявленной квалификационной категории – 85 и более баллов;



не соответствует заявленной квалификационной категории – соответствует действующей квалификационной категории – от 70 до 84 баллов;



не соответствует заявленной квалификационной категории – соответствует квалификационной категории, ниже заявленной на один уровень – 69 и менее баллов;

по руководителю структурного подразделения, заместителю директора, директору:

соответствует занимаемой должности – 85 и более баллов;



не соответствует занимаемой должности – 84 и менее баллов.

Сведения о результатах тестирования направляют в местные исполнительные органы по вопросам социальной защиты и занятости населения областей, городов республиканского значения и столицы.

На основании полученных сведений местный исполнительный орган по вопросам социальной защиты и занятости населения:

принимает решение о присвоении (подтверждении) квалификационной категории или о соответствии занимаемой должности;

выдает работнику центра трудовой мобильности (карьерного центра) свидетельство;

направляет в уполномоченный государственный орган информацию о присвоении (подтверждении) квалификационной категории или о соответствии занимаемой должности работников центров трудовой мобильности (карьерных центров).

При принятии решения "не соответствует заявленной квалификационной категории" за аттестуемым сохраняется имеющаяся квалификационная категория до завершения срока ее действия.

При переходе от среднего уровня квалификации к высшему уровню квалификации у специалиста центра трудовой мобильности (карьерного центра) сохраняется имеющаяся квалификационная категория "без категории", "вторая категория", "первая категория", "высшая категория" до истечения срока ее действия.