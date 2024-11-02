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Получателям АСП в двух регионах Казахстана дадут ваучеры на товарный газ

Газовая плита, газовая плитка, газ, газоснабжение, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2024 10:00 Фото: pxhere
Министерство энергетики подготовило приказ "О запуске пилотного проекта по оказанию услуги "Предоставление ваучеров на товарный газ получателям государственной адресной социальной помощи и жилищной помощи", сообщает Zakon.kz.

"Запустить пилотный проект по оказанию услуги "Предоставление ваучеров на товарный газ получателям государственной адресной социальной помощи и жилищной помощи" проактивным способом посредством аналитического решения "Цифровая карта семьи" (...) в режиме немонетарных мер государственной поддержки населения через "Социальный кошелек" в городе Шымкент и Западно-Казахстанской области", – говорится в документе.

Проект будет действовать с 5 ноября 2024 года по 30 апреля 2025 года.

Как пояснили в Минэнерго, проект направлен для более широкого охвата и автоматизации предоставления скидок в оплате за товарный газ получателям адресной социальной и жилищной помощи.

Также разработан Алгоритм реализации пилотного проекта.

Согласно алгоритму "Социального кошелька", казахстанцы, получающие адресную социальную и жилищную помощь через единый номер 1414, получат SMS-уведомление о необходимости установления приложения eGov-mobile, в котором будет отражен сервис "Социальный кошелек".

В указанном сервисе они смогут активировать ваучер на товарный газ на лицевой счет абонента АО "QazaqGaz Aimaq".

Сумма ваучера будет определяться, исходя из объема потребления газа за текущий месяц.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 15 ноября.


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