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Ваучеры на газ предоставят получателям АСП в двух регионах Казахстана

Газовая плита, газовая плитка, газ, газоснабжение, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2024 11:34 Фото: pxhere
Министерство энергетики, МЦРИАП, Министерство труда и Министерство нацэкономики утвердили совместный приказ о запуске пилотного проекта по оказанию услуги "Предоставление ваучеров на товарный газ получателям государственной адресной социальной и жилищной помощи", сообщает Zakon.kz.

В тексте говорится:

Запустить пилотный проект по оказанию услуги "Предоставление ваучеров на товарный газ получателям государственной адресной социальной и жилищной помощи" проактивным способом посредством аналитического решения "Цифровая карта семьи", реализованного в информационно-аналитической системе "Smart Data Ukimet" в режиме немонетарных мер государственной поддержки населения через "Социальный кошелек" в городе Шымкент и Западно-Казахстанской области.

Пилотный проект продлится с 5 декабря 2024 года по 30 апреля 2025 года.

Документом определен Алгоритм реализации пилотного проекта.

Казахстанцы, получающие адресную социальную и жилищную помощь через единый номер 1414, получат SMS-уведомление о том, что им полагается ваучер на товарный газ. Для активации услуги нужно дать согласие на получение услуги ответным SMS.

После получения согласия данные услугополучателей отправляются в Кошелек, и на основании этого открываются ваучеры на товарный газ. Услугополучатель, пройдя по ссылке, указанной в SMS-сообщении, либо самостоятельно скачав eGov Mobile через Магазин приложений, переходит в eGov Mobile для входа в Кошелек.

В случае отсутствия у гражданина доступа к eGov Mobile он может активировать ваучер в операционных службах обслуживания населения (в ЦОНе).

В Кошельке необходимо ввести свой лицевой счет, после чего Кошелек выводит информационное сообщение, в котором указаны все условия использования ваучеров.

В период пилотного проекта применяются цены на газ для бытовых потребителей (население).

Совместный приказ введен в действие с 5 декабря 2024 года.

Ранее мы сообщали, кому из казахстанцев положена скидка на газ.

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