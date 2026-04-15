Изменились правила предоставления земельных участков под ИЖС

Министр сельского хозяйства приказом от 10 апреля 2026 года внес изменения в Правила предоставления прав на земельные участки под индивидуальное жилищное строительство, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что специальный учет осуществляется путем ведения местными исполнительными органами города республиканского значения, столицы, района, города областного значения, районного значения, акимами поселков, сел, сельских округов (МИО) в электронном формате списка очередности на получение земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Список очередников формируется в автоматизированном рабочем месте МИО путем интеграции его данных в цифровую систему единого государственного кадастра недвижимости (ЦС ЕГКН) по мере постановки заявлений (ходатайств) граждан на специальный учет.

Указывается, что МИО для определения очередников со статусами "Умерший", "Выехавший на постоянное место жительства" путем интеграционного взаимодействия направляет запрос в государственной базе данных "Физические лица" посредством шлюза "цифрового правительства"/внешнего шлюза цифрового правительства.

При этом очередники со статусами "Умерший", "Выехавший на постоянное место жительства" автоматически исключаются из списка очередников. Порядковый номер данного очередника в ЦС ЕГКН автоматически присваивается следующему за ним физическому лицу, также по аналогии меняется порядковый номер у следующих очередников.

Граждане, получившие земельные участки для индивидуального жилищного строительства, а также граждане, в письменной либо электронной форме отказавшиеся от предложенного земельного участка, исключаются из списка очередников, а в ЦС ЕГКН автоматически сменяется порядковый номер очередности.

Восстановление граждан в списке очередников производится МИО при наличии достаточных оснований и только при возможности документального подтверждения этого факта (уведомление о постановке на очередь на получение земельного участка, решение суда).

Запись о восстановлении гражданина в списке очередников на основании решения суда производится в ЦС ЕГКН через знак (/С).

Запись о восстановлении гражданина в списке очередников на основании уведомления о постановке на очередь на получение земельного участка производится в ЦС ЕГКН через знак (/А) в течение 10 рабочих дней со дня обращения гражданина.

Для восстановления гражданина в списке очередников гражданин обращается в МИО с заявлением в произвольной форме с приложением подтверждающих документов (уведомление о постановке на очередь на получение земельного участка, решение суда).

Приказ вводится в действие с 12 июля 2026 года.