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Законодательство РК

Минпросвещения внесло изменения в правила промежуточной аттестации учащихся школ

Школьники, ученики младших классов, начальные классы, школа, ученики за партой, школьный кабинет, класс, школьные занятия, уроки, учитель, педагог, преподаватель , фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2024 12:19 Фото: Zakon.kz
Приказом и.о. министра просвещения внесены изменения в Типовые правила проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся для организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, сообщает Zakon.kz.

В частности, Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся дополнен пунктом следующего содержания:

Обучающиеся 5(6) – 8(9), 10(11) классов освобождаются от промежуточной аттестации приказами руководителей организаций образования в следующих случаях:

  • по состоянию здоровья;
  • лица с инвалидностью первой, второй группы, в том числе с инвалидностью с детства, дети с инвалидностью;
  • смерти близких родственников.

Приказы об освобождении обучающихся от промежуточной аттестации издаются на основании:

  • заключения врачебно-консультационной комиссии согласно форме № 026/у, а также инструкций по их заполнению" для категории обучающихся указанных в подпункте 1 и 2;
  • свидетельства о смерти близких родственников.

Итоговая оценка для обучающихся, освобожденных от промежуточной аттестации, выставляется на основании годовой оценки текущего учебного года.

Экзаменационные материалы (задания и схемы выставления баллов) для обучающихся 9 (10) класса разрабатывают управления образования областей, городов Астана, Алматы и Шымкент, для обучающихся 11 (12) класса организаций среднего образования.

Для 9 (10) и 11 (12) классов республиканских школ – РГППХ "Национальный центр тестирования" Министерства науки и высшего образования РК (НЦТ).

НЦТ обеспечивает проведение независимой оценки качества содержания разработанных экзаменационных материалов.

НЦТ электронные версии экзаменационных материалов направляет в управления образования и республиканские организации образования с обеспечением их конфиденциальности и сохранности.

Указывается, что содержание итоговой аттестации и ожидаемые результаты регламентируются спецификацией в разрезе каждого предмета и языка обучения.

Также говорится, что учащиеся 9 (10) и 11 (12) классов освобождаются от итоговой аттестации приказами руководителей управлений образования, обучающиеся республиканских школ — приказом министра просвещения РК в следующих случаях:

  • по состоянию здоровья;
  • лица с инвалидностью первой и второй группы, в том числе с инвалидностью с детства, дети с инвалидностью;
  • участники летних учебно-тренировочных сборов, являющиеся кандидатами в сборную команду РК для участия в международных олимпиадах (соревнованиях);
  • смерти близких родственников.

Приказы об освобождении обучающихся от итоговой аттестации издаются на основании:

  • заключения врачебно-консультационной комиссии согласно форме № 026/у;
  • выписки из решения педсовета и ходатайства школы для категории обучающихся, указанных выше;
  • подлинников и копий табелей успеваемости обучающихся. Подлинники табелей после сверки с его копиями возвращаются администрации школы;
  • свидетельства о смерти близких родственников.

Итоговая оценка для обучающихся, освобожденных от итоговой аттестации, выставляется на основании годовой оценки текущего учебного года.

Также правила дополнены нормой о том, что при карантине, чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного характера или возникновении иных обстоятельств, не зависящих от действий участников промежуточной и итоговой аттестаций, уполномоченный орган в области образования принимает решение по изменению формы или переносу сроков проведения промежуточной, итоговой аттестаций либо их отмене.

При этом учащимся 11 (12) класса, получившим аттестат с отличием об основном среднем образовании, имеющим в соответствии с учебными программами основного, общего среднего образования или учебными программами автономная организация образования "Назарбаев Интеллектуальные школы" годовые и итоговые оценки "5" по всем предметам в период учебы с 5 (6) по 11 (12) классы, четвертные оценки "5" по всем предметам в период учебы с 10 (11) по 11 (12) классы, прошедшим итоговую аттестацию по завершении общего среднего образования на оценку "5", выдается аттестат об общем среднем образовании "Алтын белгі".

Приказ вводится в действие с 12 ноября 2024 года.

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