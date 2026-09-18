Правила оценивания успеваемости школьников изменились в Казахстане

Приказом и.о. министра просвещения от 16 сентября 2026 года внесены изменения в Типовые правила проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся для организаций среднего, технического, профессионального, послесреднего образования, сообщает Zakon.kz

В частности, правила дополнены новой главой – "Порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся организаций образования, реализующих общеобразовательные учебные программы начального образования".

Так, говорится, что текущий контроль успеваемости обучающихся организаций образования, реализующих общеобразовательные учебные программы начального образования, включает формативное, промежуточное и итоговое оценивания по всем учебным предметам.

Формативное оценивание проводится на каждом уроке, промежуточное оценивание проводится после изучения определенного объема учебного материала (раздела(разделов)), итоговое оценивание проводится по итогам четверти и учебного года.

В 1 классе учебные достижения обучающихся не оцениваются.

Формативное оценивание, в том числе оценивание домашней работы, проводится для мониторинга достижения обучающимися 2-4 классов целей обучения и дальнейшего выстраивания дифференцированной работы на уроке и осуществляется через обратную связь педагога с обучающимися в письменной и устной формах.

При формативном оценивании на уроке педагог самостоятельно определяет количество обучающихся, формы, методы и приемы оценивания с соблюдением принципов академической честности. При этом обучающийся оценивается по каждому учебному предмету не менее чем на 30% уроков, проведенных в течение четверти.

Результаты формативного оценивания не требуют распечатывания и хранения в бумажном формате.

Результаты формативного оценивания фиксируются в электронном (бумажном) журнале в виде баллов.

Формативное оценивание осуществляется в пределах от 1 до 10 баллов.

Балл за урок определяется путем суммирования результатов выполнения обучающимся домашней работы и заданий в течение урока.

Баллы вносятся в электронный (бумажный) журнал не позднее окончания текущего дня. При выставлении баллов в электронном журнале педагог может вносить комментарии.

Промежуточное оценивание проводится для определения и фиксирования уровня усвоения содержания учебного материала по завершении изучения раздела (разделов) и осуществляется путем выполнения заданий соответствующей формы в зависимости от учебного предмета.

Формы проведения промежуточного оценивания и виды заданий по учебным предметам определяются следующим образом:

по языковым учебным предметам промежуточное оценивание проводится по четырем видам речевой деятельности: слушанию, говорению, чтению и письму. Оценивание навыков слушания и говорения осуществляется на уроках в течение недели, на которую запланировано проведение промежуточного оценивания.

По казахскому языку, русскому языку и родному языку (для школ с уйгурским, таджикским, узбекским языками обучения) промежуточное оценивание проводится в форме диктанта и заданий, направленных на оценивание читательской грамотности.

По иностранному языку (английский, французский, немецкий) промежуточное оценивание проводится в форме устных и письменных заданий, направленных на оценивание понимания устной и письменной речи, применения лексики, составления простых высказываний, правильного написания слов и предложений.

По учебному предмету "Литературное чтение" промежуточное оценивание проводится в форме сочинения и изложения, в которые также включаются задания, направленные на оценивание читательской грамотности;

по учебному предмету "Математика" промежуточное оценивание проводится в форме контрольной работы, включающей задания, направленные на оценивание математической грамотности;

по учебным предметам "Естествознание" и "Познание мира" промежуточное оценивание проводится один раз в четверть в формах устных, письменных, практических, лабораторных, проектных и исследовательских работ, включающих задания, направленные на оценивание естественно-научной грамотности;

по учебным предметам "Цифровая грамотность и искусственный интеллект", "Трудовое обучение", "Изобразительное искусство", "Музыка" и "Физическая культура" промежуточное оценивание проводится один раз в четверть в формах практических, творческих, проектных, исследовательских, спортивных, индивидуальных и командных работ, включающих задания, направленные на оценивание навыков обучающихся с учетом специфики соответствующих учебных предметов.

При проведении промежуточного оценивания педагог самостоятельно разрабатывает оценочные задания по соответствующим учебным предметам в соответствии с методическими рекомендациями по оцениванию, определяемыми уполномоченным органом в области образования.

Результаты промежуточного оценивания фиксируются в электронном (бумажном) журнале в виде баллов. При этом максимальный балл за промежуточное оценивание составляет:

для 2 классов – 12 баллов;

для 3 классов – 14 баллов;

для 4 классов – 16 баллов.

При выставлении баллов не учитывается оформление условий заданий. За поведение баллы не снижаются.

При оценивании обучающихся с особыми образовательными потребностями педагог разрабатывает дифференцированные или индивидуальные задания, в том числе при реализации индивидуальных учебных программ.

Информация о результатах промежуточного оценивания предоставляется обучающимся, родителям или иным законным представителям в бумажной или электронной форме.

Обучающиеся, отсутствовавшие в день проведения промежуточного оценивания по объективным причинам (по состоянию здоровья, в связи со смертью близких родственников, в связи с участием в спортивных соревнованиях, конкурсах, конференциях, олимпиадах и конкурсах научных проектов всех уровней, в связи с неблагоприятными метеоусловиями), проходят промежуточное оценивание по индивидуальному графику с использованием отдельно разработанных вариантов заданий.

Индивидуальный график проведения промежуточного оценивания для обучающихся утверждается руководителем организации образования.

Письменные работы обучающихся по заданиям при промежуточном оценивании за текущий учебный год хранятся в организации образования до конца текущего учебного года.

Информация о результатах итогового оценивания за четверть предоставляется обучающимся, родителям или иным законным представителям в бумажной или электронной форме.

Обучающийся 1 класса остается на повторный курс обучения на основании заключения психолого-медико-педагогической консультации по заявлению родителей или иных законных представителей.

Повторный курс обучения в 1 классе оформляется решением педагогического совета.

Итоговое оценивание за учебный год по всем учебным предметам обучающимся 2-4 классов выставляется как среднее арифметическое значение четвертных оценок с округлением к ближайшему целому и является итоговой оценкой за учебный год.

При получении годовых оценок "3", "4", "5" обучающиеся 2-4 классов переводятся в следующий класс.

Обучающимся 2-4 классов годовая оценка "2" не выставляется.

Пересмотр четвертных и годовых оценок не допускается.

В случае допущения технической ошибки при внесении результатов оценивания в электронный журнал педагог организации образования в течение двух рабочих дней со дня выявления ошибки уведомляет об этом руководителя организации образования либо лицо, исполняющее его обязанности.

Исправление технической ошибки осуществляется на основании документов, подтверждающих фактические результаты оценивания обучающегося, и протокола.

При переводе обучающегося из одной организации образования в другую в течение учебного года результаты его формативного и промежуточного оценивания оформляются выпиской из электронного (бумажного) журнала, заверяются подписью директора либо лица, исполняющего его обязанности, печатью организации образования и выдаются вместе с личным делом обучающегося.

В новой редакции изложено название главы: "Порядок проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестаций обучающихся организаций образования, реализующих общеобразовательные учебные программы основного среднего, общего среднего образования".

Оценивание учебных достижений обучающихся организаций основного среднего и общего среднего образования осуществляется в форме формативного и суммативного оценивания.

В ней говорится, что формативное оценивание, в том числе оценивание домашней работы, проводится для мониторинга достижения целей обучения и дальнейшего выстраивания дифференцированной работы на уроке и осуществляется через рекомендации педагога в письменной форме (в тетрадях или дневниках) или устно.

Результаты формативного оценивания не требуют распечатывания и хранения в бумажном формате.

Предоставление результатов формативного оценивания осуществляется в выполненных работах обучающихся и/или в электронных (бумажных) журналах в виде баллов. Педагог может вносить комментарии.

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится педагогами в форме суммативного оценивания для определения и фиксирования уровня усвоения содержания учебного материала по завершении изучения разделов (сквозных тем) и по итогам четверти.

По результатам формативного оценивания, суммативного оценивания за раздел/сквозную тему и суммативного оценивания за четверть обучающимся 5-11 (12) классов выставляются баллы, которые учитываются при оценивании учебных достижений за четверть.

Форма (контрольная, практическая или творческая работа, проект, эссе, диктант, изложение, сочинение, тестирование) и время проведения на уроке для выполнения суммативного оценивания за раздел/сквозную тему определяются педагогом самостоятельно.

Максимальный балл за суммативное оценивание за раздел/сквозную тему составляет не менее 7 и не более 20 баллов в 5-11 (12) классах.

При выставлении итогового балла за суммативное оценивание за раздел/сквозную тему и суммативного оценивания за четверть не учитываются помарки и оформление условий учебных заданий и задач, за поведение баллы не снижаются. При учебной нагрузке 1 час в неделю суммативное оценивание за раздел/сквозную тему проводится не более двух раз в четверти с объединением разделов (сквозных тем), итоговая оценка выставляется за полугодие.

Суммативное оценивание за раздел/сквозную тему проводится не более трех раз в четверти. Разделы/сквозные темы объединяются с учетом специфики тем и количества целей обучения при изучении четырех и более разделов/сквозных тем в четверти. Разрешается его проведение в два этапа.

Проводится не более трех суммативных оцениваний за четверть в один день с учетом уровня сложности учебных предметов. Суммативное оценивание за четверть не проводится в последний день завершения четверти. Одновременно суммативное оценивание за раздел/сквозную тему и суммативное оценивание за четверть по одному учебному предмету в один день не проводится.

Суммативное оценивание за раздел/сквозную тему и суммативное оценивание за четверть не проводятся по предметам: "Художественный труд", "Музыка", "Физическая культура", "Основы предпринимательства и бизнеса", "Графика и проектирование", "Начальная военная подготовка", "Закон и Порядок", "Основы Конституции", "Личная безопасность" по итогам четверти (полугодия) и учебного года выставляется "зачет" ("незачет").

Посмотреть документ подробнее можно здесь.

Приказ вводится в действие с 28 сентября 2026 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2026 года.