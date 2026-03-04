#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
498.09
577.34
6.41
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
498.09
577.34
6.41
Право

Правила грузоперевозок автомобильным транспортом изменились в Казахстане

Скопление фур на границе, скопление грузовых машин на границе, скопление грузовиков на границе, фуры, фура, грузовые машины, грузовая машина, грузовик, грузовики, перевозка груза, груз, грузоперевозки, грузовые перевозки , фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2026 09:37 Фото: freepik
Министр транспорта приказом от 28 февраля 2026 года внес поправки в Правила перевозок грузов автомобильным транспортом, сообщает Zakon.kz.

Уточняется, что Правила перевозок грузов автомобильным транспортом разработаны в соответствии с подпунктом 23-9) статьи 13 Закона "Об автомобильном транспорте" и подпунктом 1) статьи 10 Закона "О государственных и социально ответственных услугах".

Правила определяют порядок перевозок грузов автомобильным транспортом и оказания государственной услуги "Свидетельство, выданное в соответствии с Соглашением о международных перевозках скоропортящихся пищевых продуктов и о специальных транспортных средствах, предназначенных для этих перевозок", которые включают в себя:

  • срок доставки грузов;
  • порядок организации и осуществления автомобильных перевозок грузов;
  • порядок применения товарно-транспортной накладной и путевого листа;
  • требования к пунктам погрузки и разгрузки грузов;
  • порядок приема грузов к автомобильной перевозке, а также обработки, хранения и выдачи грузов в пункте назначения;
  • порядок реализации скоропортящихся грузов;
  • порядок перевозки грузов с объявленной ценностью;
  • порядок маркировки грузов;
  • порядок пломбирования грузов;
  • порядок составления актов;
  • порядок изменения и расторжения договоров перевозки грузов;
  • порядок удержания грузов;
  • порядок перевозки отдельных видов грузов;
  • порядок освидетельствования автотранспортных средств, перевозящих скоропортящиеся грузы в международном сообщении;
  • требования к автотранспортным средствам, перевозящим скоропортящиеся грузы.
  • требования к автотранспортным средствам, перевозящим скоропортящиеся грузы.

Также говорится, что автомобильные перевозки грузов, в том числе экспресс-грузов, осуществляются с соблюдением требований Гражданского кодекса РК, Закона "О транспорте в Республике Казахстан", Закона "Об автомобильном транспорте", Закона "О защите прав потребителей", Правил и договоров.

Международные перевозки грузов, в том числе экспресс-грузов, осуществляются с соблюдением требований международных договоров, Кодекса "О таможенном регулировании в Республике Казахстан", закона о защите прав потребителей, Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом, Правил применения разрешительной системы автомобильных перевозок в Республике Казахстан в международном сообщении и настоящих Правил

В требованиях к пунктам погрузки и разгрузки грузов уточняется, что освещение в вечернее и ночное время суток должно соответствовать государственным нормативам в области архитектуры, градостроительства и строительства, утвержденным в соответствии со статьей 40 Строительного кодекса, и отвечать требованиям безопасности при выполнении погрузочно-разгрузочных работ.

Вместе с тем поправками пересмотрен порядок обжалования оказанных государственных услуг.

Так, рассмотрение жалобы по вопросам оказания государственных услуг производится вышестоящим административным органом, должностным лицом, уполномоченным органом по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

Жалоба подается услугодателю и (или) должностному лицу, чье решение, действие (бездействие) обжалуются.

Услугодатель, должностное лицо, чье решение, действие (бездействие) обжалуются, не позднее 3 рабочих дней со дня поступления жалобы направляют ее и административное дело в орган, рассматривающий жалобу.

При этом услугодатель, должностное лицо, чье решение, действие (бездействие) обжалуются, вправе не направлять жалобу в орган, рассматривающий жалобу, если он в течение 3 рабочих дней примет решение либо иное административное действие, полностью удовлетворяющие требованиям, указанным в жалобе.

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес услугодателя, в соответствии с пунктом 2 статьи 25 закона о государственных и социально ответственных услугах подлежит рассмотрению в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес уполномоченного органа по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

Если иное не предусмотрено законами РК, обращение в суд допускается после обжалования в досудебном порядке согласно пункту 5 статьи 91 АППК РК.

Приказ вводится в действие с 3 мая 2026 года за исключением норм, которые вводятся с 1 июля 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Читайте также
Правила перевозок автомобильным транспортом изменили в Казахстане
11:47, 07 ноября 2024
Правила перевозок автомобильным транспортом изменили в Казахстане
В Казахстане изменили правила перевозки крупногабаритных грузов
10:46, 24 февраля 2026
В Казахстане изменили правила перевозки крупногабаритных грузов
В Казахстане обновили правила перевозок грузов железнодорожным транспортом
14:57, 27 марта 2025
В Казахстане обновили правила перевозок грузов железнодорожным транспортом
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Циципас бросил вызов Алькарасу и Синнеру: теннисист назвал новых фаворитов ТБШ
09:21, Сегодня
Циципас бросил вызов Алькарасу и Синнеру: теннисист назвал новых фаворитов ТБШ
Александр Бублик в паре с российской звездой сыграл на коммерческом турнире в США
09:03, Сегодня
Александр Бублик в паре с российской звездой сыграл на коммерческом турнире в США
Казахстанский хоккеист забросил шайбу в матче-сенсации в WHL
08:39, Сегодня
Казахстанский хоккеист забросил шайбу в матче-сенсации в WHL
Легендарный боксёр высказался о реванше Мейвезера и Пакьяо
07:47, Сегодня
Легендарный боксёр высказался о реванше Мейвезера и Пакьяо
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: