Правила грузоперевозок автомобильным транспортом изменились в Казахстане

Министр транспорта приказом от 28 февраля 2026 года внес поправки в Правила перевозок грузов автомобильным транспортом, сообщает Zakon.kz.

Уточняется, что Правила перевозок грузов автомобильным транспортом разработаны в соответствии с подпунктом 23-9) статьи 13 Закона "Об автомобильном транспорте" и подпунктом 1) статьи 10 Закона "О государственных и социально ответственных услугах".

Правила определяют порядок перевозок грузов автомобильным транспортом и оказания государственной услуги "Свидетельство, выданное в соответствии с Соглашением о международных перевозках скоропортящихся пищевых продуктов и о специальных транспортных средствах, предназначенных для этих перевозок", которые включают в себя:

срок доставки грузов;

порядок организации и осуществления автомобильных перевозок грузов;

порядок применения товарно-транспортной накладной и путевого листа;

требования к пунктам погрузки и разгрузки грузов;

порядок приема грузов к автомобильной перевозке, а также обработки, хранения и выдачи грузов в пункте назначения;

порядок реализации скоропортящихся грузов;

порядок перевозки грузов с объявленной ценностью;

порядок маркировки грузов;

порядок пломбирования грузов;

порядок составления актов;

порядок изменения и расторжения договоров перевозки грузов;

порядок удержания грузов;

порядок перевозки отдельных видов грузов;

порядок освидетельствования автотранспортных средств, перевозящих скоропортящиеся грузы в международном сообщении;

требования к автотранспортным средствам, перевозящим скоропортящиеся грузы.

Также говорится, что автомобильные перевозки грузов, в том числе экспресс-грузов, осуществляются с соблюдением требований Гражданского кодекса РК, Закона "О транспорте в Республике Казахстан", Закона "Об автомобильном транспорте", Закона "О защите прав потребителей", Правил и договоров.

Международные перевозки грузов, в том числе экспресс-грузов, осуществляются с соблюдением требований международных договоров, Кодекса "О таможенном регулировании в Республике Казахстан", закона о защите прав потребителей, Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом, Правил применения разрешительной системы автомобильных перевозок в Республике Казахстан в международном сообщении и настоящих Правил

В требованиях к пунктам погрузки и разгрузки грузов уточняется, что освещение в вечернее и ночное время суток должно соответствовать государственным нормативам в области архитектуры, градостроительства и строительства, утвержденным в соответствии со статьей 40 Строительного кодекса, и отвечать требованиям безопасности при выполнении погрузочно-разгрузочных работ.

Вместе с тем поправками пересмотрен порядок обжалования оказанных государственных услуг.

Так, рассмотрение жалобы по вопросам оказания государственных услуг производится вышестоящим административным органом, должностным лицом, уполномоченным органом по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

Жалоба подается услугодателю и (или) должностному лицу, чье решение, действие (бездействие) обжалуются.

Услугодатель, должностное лицо, чье решение, действие (бездействие) обжалуются, не позднее 3 рабочих дней со дня поступления жалобы направляют ее и административное дело в орган, рассматривающий жалобу.

При этом услугодатель, должностное лицо, чье решение, действие (бездействие) обжалуются, вправе не направлять жалобу в орган, рассматривающий жалобу, если он в течение 3 рабочих дней примет решение либо иное административное действие, полностью удовлетворяющие требованиям, указанным в жалобе.

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес услугодателя, в соответствии с пунктом 2 статьи 25 закона о государственных и социально ответственных услугах подлежит рассмотрению в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес уполномоченного органа по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

Если иное не предусмотрено законами РК, обращение в суд допускается после обжалования в досудебном порядке согласно пункту 5 статьи 91 АППК РК.

Приказ вводится в действие с 3 мая 2026 года за исключением норм, которые вводятся с 1 июля 2026 года.