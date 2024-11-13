В Казахстане усилят требования к безопасности помещений банков, обменников и почты

Нацбанк подготовил изменения к требованиям по безопасности помещений банков, обменных пунктов, национального почтового оператора, сообщает Zakon.kz.

В частности, поправки устанавливают новые требования к вентиляции помещений, дверям, сейфам, оборудованию входных дверей, окон, стеновых перегородок.

Так, говорится, что банк для защиты оконных проемов в помещениях кассового узла применяет металлические решетки, и стекло класса устойчивости к взлому RC 2 в соответствии с международным стандартом EN 1627-2011, что подтверждается наличием соответствующей документации, обеспечивающие безопасность кассового работника и исключающие возможность хищения наличных денег и ценностей.

Дверь сейфовой комнаты должна быть металлическая, толщиной не менее четырех миллиметров, обеспечивающая защиту от проникновения в соответствии со стандартом, которая подтверждается наличием соответствующей документации. В этом же проеме устанавливается внутренняя решетчатая металлическая дверь, закрывающаяся на один замок.

Также в правила добавлено, что при проектировании вентиляции в кладовой и сейфовой комнате используются государственные нормативы РК СП РК 4.02-101-2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха".

При этом допускается оборудование кладовой системой принудительной вентиляции, подключаемой после открывания дверей кладовой.

Устройство вентиляции в кладовой и сейфовой комнате должно быть снабжено специальной сигнализацией, обеспечивающей защиту от проникновения.

Устройство помещения касс должно соответствовать следующим параметрам:

каждая кассовая кабина имеет отдельный вход с закрывающейся на замок и устойчивой к взлому металлической дверью.

Допускается держать двери кассовых кабинок, расположенных в кассовом узле, в открытом состоянии в соответствии с внутренними документами банка;

передняя часть кассы имеет оконный проем, оборудованный стеклом класса устойчивости к взлому RC 2 в соответствии с международным стандартом EN 1627-2011, обеспечивающим безопасность кассового работника и исключающим возможность хищения наличных денег и ценностей.

Вместе с тем не допускается появление отверстий между стеклом и транспортирующим устройством.

Кроме того дополнено, что помещение обменного пункта уполномоченной организации должно располагаться по адресу, указанному в правоустанавливающем документе или договоре аренды.

Устройство помещений кассы уполномоченной организации осуществляется в соответствии с пунктом 16 Правил.

При этом исключается возможность отступления от правил при оборудовании помещения кассы, расположенной в торговых, развлекательных, гостиничных комплексах, аэропортах, железнодорожных вокзалах, центрах обслуживания населения и иных зданиях, имеющих вооруженную охрану.

Как отметили в Нацбанке, поправки вносятся с целью приведения в соответствие с международными стандартами безопасности.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 26 ноября.