В Казахстане усилят требования к безопасности студентов, проживающих в хостелах и гостиницах

Министерство просвещения подготовило изменения в Типовые правила деятельности организаций дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, дополнительного образования соответствующих типов и видов, сообщает Zakon.kz.

В частности, дополняется, что организации образования, реализующие образовательные программы ПО, должны создавать условия для безопасного проживания обучающихся в общежитиях, арендуемых хостелах и гостиницах с соблюдением норм санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования", санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам коммунального назначения", Правил пожарной безопасности.

Как пояснили в Минпросвещения, согласно закону "Об образовании" к компетенции организаций образования относится обеспечение условий содержания и проживания обучающихся и воспитанников не ниже установленных норм.

На сегодняшний день 990 студентов из 26 колледжей (18 – частные, 8 – государственные) Астаны и Алматы проживают в 14 хостелах.

Практика Астаны показывает, что для размещения студента в хостеле колледжами проводится конкурс для отбора помещений с обустроенными жилыми комнатами под общежития (хостел) для временного проживания студентов с учетом требований норм безопасности.

Вместе с тем есть факты, когда студенты самостоятельно размещаются в хостелах, при этом отсутствует контроль со стороны колледжей и Управления образования.

Хостелы где проживают студены не всегда соответствую требованиям санитарной, противопожарной безопасности.

"В этой связи с целью обеспечения безопасности студентов, проживающих в хостелах и гостиницах предлагается усилить условия к хостелам при отборе колледжами", - говорится в обосновании.

Также имеются поручения Генаральной прокуратруы РК и Аппарата правительства РК по обеспечению безопасности студентов, проживающих в хостелах и гостиницах.

Таким образом, документ направлен на обеспечение безопасности студентов, проживающих в хостелах и гостиницах и усиление условий к хостелам при отборе колледжами в типовых правилах деятельности организаций технического и профессионального, послесреднего образования.

Проект приказа размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 27 июня.

Ранее сообщалось, что в Казахстане места в студенческих общежитиях будут мониторить дистанционно.