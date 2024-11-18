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Законодательство РК

Ограничения проезда по дорогам Казахстана: обновленные правила

Платная дорога, трасса, машины , фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2024 12:59 Фото: пресс-служба АО
Приказом и.о. министра транспорта от 12 ноября 2024 года внесены дополнения в Правила прекращения или временного ограничения движения транспортных средств по дорогам, сообщает Zakon.kz.

В частности, внесено дополнение о том, что организация движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования республиканского значения осуществляется согласно Перечню, наименованию и индексам автомобильных дорог общего пользования международного и республиканского значения, в том числе перечня автомобильных дорог оборонного пользования.

При организации движения в дневное и вечернее время летнего периода вводится ограничение движения автотранспортных средств с нагрузкой на одиночную ось свыше 8 тонн согласно срокам ежегодного действия временных ограничений движения в летний период, указанным в приложении 1.

Сроки ежегодного действия временных ограничений движения в летний период

Ограничения вводятся с 1 июня по 15 августа с 11:00 до 21:00 при температуре воздуха выше 250 С, в следующих областях:

  • Область Абай
  • Акмолинская область
  • Актюбинская область
  • Западно — Казахстанская область
  • Карагандинская область
  • Костанайская область
  • Павлодарская область
  • Северо-Казахстанская область
  • Восточно-Казахстанская область.

Ограничения вводятся с 1 июня по 31 августа с 10:00 до 22:00 при температуре воздуха выше 250 С, в следующих областях:

  • Алматинская область
  • Атырауская область
  • Жамбылская область
  • Область Жетысу
  • Кызылординская область
  • Мангистауская область
  • Туркестанская область
  • Область Улытау.

Также говорится, что в дневное время летнего периода при температуре воздуха выше 250 С на участке автомобильной дороги общего пользования республиканского значения с щебеночно-мастичным асфальтобетонным покрытием вводится ограничение движения автотранспортных средств с нагрузкой на одиночную ось свыше 9 тонн на дороге:

  • Астана — Петропавловск, через город Кокшетау протяженностью 128 км, начало учатска на 68 км, конец участка — 196 км.

В дневное время летнего периода ограничения не распространяются на автотранспортные средства:

  • осуществляющие международные перевозки грузов и пассажиров в соответствии с международными соглашениями;
  • осуществляющие мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий;
  • осуществляющие перевозку скоропортящихся продуктов питания;
  • осуществляющие перевозку пассажиров и багажа;
  • осуществляющие перевозку опасных грузов;
  • осуществляющие дорожно-строительных работы на участках, переданных подрядным организациям для проведения работ по реконструкции;
  • вооруженных сил, других войск и воинских формирований, а также осуществляющих воинские перевозки;
  • осуществляющие гуманитарную помощь пострадавшим.

При организации движения в весенний период вводится ограничение движения автотранспортных средств с нагрузкой на одиночную ось свыше 8 тонн, согласно срокам ежегодного действия временных ограничений движения в весенний период:

Сроки ежегодного действия временных ограничений движения в весенний период

Ограничения вводятся с 23 марта по 1 мая соответствующего года в следующих областях:

  • Область Абай
  • Акмолинская область
  • Актюбинская область
  • Восточно-Казахстанская область
  • Западно-Казахстанская область
  • Карагандинская область
  • Костанайская область
  • Павлодарская область
  • Северо-Казахстанская область.

Ограничения вводятся с 1 марта по 1 апреля в следующих областях:

  • Алматинская область
  • Атырауская область
  • Жамбылская область
  • Область Жетысу
  • Кызылординская область
  • Мангистауская область
  • Туркестанская область
  • Область Улытау.

В весенний период ограничения не распространяются на автотранспортные средства:

  • осуществляющие международные перевозки грузов и пассажиров в соответствии с международными соглашениями;
  • осуществляющие мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий;
  • осуществляющие гуманитарную помощь пострадавшим;
  • осуществляющие перевозку пищевой продукции;
  • осуществляющие перевозку пассажиров и багажа;
  • осуществляющие перевозку медикаментов;
  • осуществляющие дорожно-строительных работы, на участках, переданных подрядным организациям для проведения работ по реконструкции;
  • вооруженных сил, других войск и воинских формирований, а также осуществляющих воинские перевозки.

Также говорится, что максимальные суммы осевых масс автотранспортных средств, допустимых при проезде по автомобильным дорогам общего пользования республиканского значения в период временного ограничения движения летнего и весеннего периода не должны превышать следующего значения:

ограничения проезда по дорогам РК, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2024 12:59

Фото: Министерство транспорта

Между тем утрачивает силу ряд приказов об организации движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования республиканского значения, дейстовавших ранее.

Приказ вводится в действие с 26 ноября 2024 года.

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