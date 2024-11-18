Ограничения проезда по дорогам Казахстана: обновленные правила
В частности, внесено дополнение о том, что организация движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования республиканского значения осуществляется согласно Перечню, наименованию и индексам автомобильных дорог общего пользования международного и республиканского значения, в том числе перечня автомобильных дорог оборонного пользования.
При организации движения в дневное и вечернее время летнего периода вводится ограничение движения автотранспортных средств с нагрузкой на одиночную ось свыше 8 тонн согласно срокам ежегодного действия временных ограничений движения в летний период, указанным в приложении 1.
Сроки ежегодного действия временных ограничений движения в летний период
Ограничения вводятся с 1 июня по 15 августа с 11:00 до 21:00 при температуре воздуха выше 250 С, в следующих областях:
- Область Абай
- Акмолинская область
- Актюбинская область
- Западно — Казахстанская область
- Карагандинская область
- Костанайская область
- Павлодарская область
- Северо-Казахстанская область
- Восточно-Казахстанская область.
Ограничения вводятся с 1 июня по 31 августа с 10:00 до 22:00 при температуре воздуха выше 250 С, в следующих областях:
- Алматинская область
- Атырауская область
- Жамбылская область
- Область Жетысу
- Кызылординская область
- Мангистауская область
- Туркестанская область
- Область Улытау.
Также говорится, что в дневное время летнего периода при температуре воздуха выше 250 С на участке автомобильной дороги общего пользования республиканского значения с щебеночно-мастичным асфальтобетонным покрытием вводится ограничение движения автотранспортных средств с нагрузкой на одиночную ось свыше 9 тонн на дороге:
- Астана — Петропавловск, через город Кокшетау протяженностью 128 км, начало учатска на 68 км, конец участка — 196 км.
В дневное время летнего периода ограничения не распространяются на автотранспортные средства:
- осуществляющие международные перевозки грузов и пассажиров в соответствии с международными соглашениями;
- осуществляющие мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий;
- осуществляющие перевозку скоропортящихся продуктов питания;
- осуществляющие перевозку пассажиров и багажа;
- осуществляющие перевозку опасных грузов;
- осуществляющие дорожно-строительных работы на участках, переданных подрядным организациям для проведения работ по реконструкции;
- вооруженных сил, других войск и воинских формирований, а также осуществляющих воинские перевозки;
- осуществляющие гуманитарную помощь пострадавшим.
При организации движения в весенний период вводится ограничение движения автотранспортных средств с нагрузкой на одиночную ось свыше 8 тонн, согласно срокам ежегодного действия временных ограничений движения в весенний период:
Сроки ежегодного действия временных ограничений движения в весенний период
Ограничения вводятся с 23 марта по 1 мая соответствующего года в следующих областях:
- Область Абай
- Акмолинская область
- Актюбинская область
- Восточно-Казахстанская область
- Западно-Казахстанская область
- Карагандинская область
- Костанайская область
- Павлодарская область
- Северо-Казахстанская область.
Ограничения вводятся с 1 марта по 1 апреля в следующих областях:
- Алматинская область
- Атырауская область
- Жамбылская область
- Область Жетысу
- Кызылординская область
- Мангистауская область
- Туркестанская область
- Область Улытау.
В весенний период ограничения не распространяются на автотранспортные средства:
- осуществляющие международные перевозки грузов и пассажиров в соответствии с международными соглашениями;
- осуществляющие мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий;
- осуществляющие гуманитарную помощь пострадавшим;
- осуществляющие перевозку пищевой продукции;
- осуществляющие перевозку пассажиров и багажа;
- осуществляющие перевозку медикаментов;
- осуществляющие дорожно-строительных работы, на участках, переданных подрядным организациям для проведения работ по реконструкции;
- вооруженных сил, других войск и воинских формирований, а также осуществляющих воинские перевозки.
Также говорится, что максимальные суммы осевых масс автотранспортных средств, допустимых при проезде по автомобильным дорогам общего пользования республиканского значения в период временного ограничения движения летнего и весеннего периода не должны превышать следующего значения:
Фото: Министерство транспорта
Между тем утрачивает силу ряд приказов об организации движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования республиканского значения, дейстовавших ранее.
Приказ вводится в действие с 26 ноября 2024 года.